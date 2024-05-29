Разработчик Kerbal Space Program 2 сообщил, что команда Intercept будет уволена в июне

Команда Intercept Games, как сообщается, будет полностью сокращена в следующем месяце.

Об этом говорится в новом сообщении на LinkedIn от Куинна Даффи (Quinn Duffy), старшего менеджера по дизайну в студии Kerbal Space Program 2.

Команда Intercept Games будет сокращена с 28 июня, так что большая группа будет искать свои новые роли. Как и я.

Будущее Intercept Games было неопределенным в течение некоторого времени на фоне продолжающейся реструктуризации в компании Take-Two Interactive.

В прошлом месяце Take-Two объявила о планах уволить 5 % сотрудников, или около 600 человек, в рамках мер по сокращению расходов, которые также приведут к отмене неназванных игровых проектов.

После этого появилось сообщение Bloomberg, в котором утверждалось, что в его распоряжении оказались документы, подтверждающие, что двумя жертвами реструктуризации стали Intercept Games из Сиэтла и Roll7, лондонский разработчик, создавший OlliOlli и Rollerdrome.

Intercept и Roll7 являются внутренними студиями издательского лейбла Private Division компании Take-Two.

GamesIndustry.biz также сообщал в начале мая, что «подавляющее большинство» команды Private Division в Сиэтле, Нью-Йорке, Лас-Вегасе и Мюнхене были уволены.

Однако в середине мая генеральный директор Take-Two Штраус Зельник (Strauss Zelnick) заявил IGN, что ни одна из студий не была закрыта.

«Мы не закрывали эти студии, если быть точным», - заявил он. Мы всегда смотрим на график релизов всех наших студий, чтобы убедиться, что он имеет смысл».

Мы очень осмотрительны, потому что находимся в середине программы по сокращению расходов, которую мы уже завершили и теперь полностью развертываем. Мы объявили, что экономим 165 миллионов долларов на существующих и будущих расходах, но мы ничего не закрыли.