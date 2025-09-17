Обновление для роглайт-битемапа Kiborg принесло локальный кооперативный режим

Разработчик Sobaka Studio объявил о выходе патча 1.4 для Kiborg. Действие этой экшен-roguelike-игры разворачивается в антиутопическом будущем на планете Сигма, которая когда-то была тюрьмой для самых отпетых преступников галактики, а теперь стала царством хаоса, где царит насилие. Здесь разворачивается история Василия, главаря банды, который посылает в бой своих клонов, чтобы не быть убитым в случае собственной гибели.

Главным нововведением нового обновления стал локальный кооперативный многопользовательский режим: два игрока могут играть вместе на разделённом экране (но если у вас есть Steam, вы также можете играть удалённо с помощью Remote Play Together). Это обновление включает и другие новые функции, такие как более понятный интерфейс, альтернативный рассказчик, кинематографическое вступление, а также различные оптимизации и исправления ошибок.