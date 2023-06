Еще больше пауков в трейлере Kill It With Fire 2 ©

Разработчик Casey Donnellan Games и издатель tinyBuild вчера на выставке PC Gaming Showcase официально анонсировали Kill It With Fire 2. В вдохновленном научной фантастикой продолжении игры Kill It With Fire, вышедшей в 2020 году, будет еще больше жутких гусениц (на этот раз в космосе).

Пауки перестали быть "проблемой Земли" и теперь пытаются захватить все пространство и время. Разведите огонь и наденьте новый блестящий скафандр, чтобы избавиться от больших и страшных пауков в игре Kill It With Fire 2. Остановите уничтожение галактики, используя межпространственные путешествия, и победите новых мощных пауков.

Продолжите свое путешествие, снова играя за Уничтожителя, и примите все меры, чтобы уничтожить этих восьминогих существ. По мере прохождения игры вы узнаете гнусные истории о том, как были созданы эти почти неубиваемые пауки. Вы и новый подручный ИИ Дарвин будете работать вместе, чтобы раз и навсегда уничтожить паучью угрозу.

Kill It With Fire 2 выйдет на ПК через ранний доступ Steam 2023 году, а на PlayStation 4|5 и Xbox Series X|S - в 2024 году. Похоже, что игра не выйдет на Xbox One.