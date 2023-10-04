Симулятор уничтожения пауков Kill It With Fire 2 получит кооператиив для четырех игроков ©

Издательство tinyBuild Games представило интересные подробности о долгожданной игре Kill it With Fire 2. В этой новой части серии игр про охоту на пауков от первого лица впервые в серии появятся многопользовательские режимы совместной игры и PvP. На днях также состоялась премьера нового трейлера, в котором демонстрируется игровой процесс в этих режимах.

Kill It With Fire 2 обещает подарить совершенно новое приключение по охоте на пауков, сохранив при этом элементы, полюбившиеся по предыдущей части. В новой версии игры игрокам предстоит исследовать глубины мультивселенной - от Дикого Запада до истоков паучьего рода. Путешествуя по уникальным и причудливым мирам, игроки будут открывать новые формы жизни и цивилизации, погружаясь в совершенно новый сюжет.

Одним из самых интересных дополнений к Kill It With Fire 2 является возможность объединиться с тремя друзьями и пройти всю игру в режиме кооперативного сетевого взаимодействия для четырех игроков. Впервые игроки смогут принять участие в "Охоте на паука" - PvP-режиме "Пауки против истребителей", в котором они впервые смогут сыграть за арахнида. В этом режиме пауки могут разбрасывать паутину, чтобы замедлить движение уничтожителей, совершать смелые паркурные действия, чтобы избежать правосудия, или просто спрятаться в вазе и наблюдать за разворачивающимся хаосом. В то же время в распоряжении уничтожителей будет множество инструментов и оружия для охоты на пауков.

Помимо новых игровых режимов, в Kill It With Fire 2 будут представлены различные передовые технологии мультиверса и расширенные возможности охоты на пауков, что добавит глубины игровому процессу.

Бета-версия Kill It With Fire 2 уже доступна в Steam и продлится до 1 ноября 2023 года, позволяя узнать, чего стоит ожидать от полноценной игры, которая выйдет в Steam в первом квартале 2024 года.