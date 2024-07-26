Анонсировано детективное ролевое приключение Kill the Shadow

Издатель 663 Games и разработчик Shadowlight Sanctuary сегодня представили Kill the Shadow, захватывающую детективную ролевую игру с захватывающим сюжетом, которая выйдет на ПК в Steam в конце 2024 г.

Ожившая с помощью сочетания высокодетализированного 3D-окружения и 2D-пиксельных персонажей, Kill the Shadow перенесет вас в альтернативный разделенный после войны город, где вы берете на себя роль детектива А'Гуана, расследуя серию убийств. Используйте свое красноречие, интеллект и способность перематывать время, чтобы собрать воедино улики странных дел и раскрыть шокирующие тайны, скрывающиеся за ними.