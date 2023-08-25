Killing Floor 3 находится на ранней стадии разработки ©

Gamescom Opening Night Live не мог похвастаться большим количеством анонсов новых игр, но некоторые сюрпризы все же были. Одним из них стала игра Killing Floor 3 от Tripwire Interactive, действие которой разворачивается в 2091 году, когда Horzine Biotech создает "зедов", чтобы попытаться править миром. Тем временем повстанческая группа Nightfall, к которой вы присоединяетесь, должна остановить их.

Это по-прежнему кооперативный шутер от первого лица с поддержкой до шести игроков, и микротранзакции подтверждены. В беседе с PCGamesN креативный директор Брайан Виниа (Bryan Wynia) рассказал о монетизации и о том, что она останется только косметической. В игре будет место для демонстрации косметики товарищам по команде, но команда пока только придумывает его прототип.

Говоря о платных скинах, особенно в игре от первого лица, он ответил, что речь идет скорее о том, чтобы "предоставить игроку возможность проявить себя, но в позитивном ключе". Это означает, что можно координировать наряды в совместной игре, наслаждаться тем, как они выглядят, или выражать себя таким образом, чтобы это "вписывалось" в игровой мир".

По его словам, команда стремится "учиться на тех вещах, которые нравятся игрокам в данный момент", избегая "pay-to-win". Что касается поддержки после запуска, то он сказал: "Если посмотреть на то, как мы обновляли Killing Floor 2, то многие элементы, например, карты, были бесплатными. Это то, что мы хотим продолжить исследовать в настоящее время".

Шутер все еще находится на "ранней стадии разработки", и план его монетизации еще прорабатывается. Однако, по словам Виниа, команда хочет "сделать что-то классическое для Killing Floor и поднять уровень игры как сервиса", при этом "вписав его в наш бренд и в нашу франшизу".

Killing Floor 3 выйдет на Xbox Series X/S, PS5 и ПК, однако сроки релиза пока не определены.