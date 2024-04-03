Новый трейлер Killing Floor 3 посвятили одному из монстров

После долгого перерыва авторы Killing Floor 3 вернулись и представили трейлер, в котором представлен монстр Киста, один из различных видов Зедов, с которыми игрокам придется столкнуться в предстоящем кооперативном шутере от Tripwire Interactive.
Из трейлера складывается впечатление, что Киста будут основными и наиболее распространенными мутантами, учитывая, что их тело имеет человеческий размер и они не имеют особых мутаций, за исключением некоторых интересных особенностей черепа.
Killing Floor 3 находится в разработке для PS5, Xbox Series X|S и PC через Steam и Epic Games Store. На данный момент ориентировочные сроки выхода не раскрываются.
Это третья глава кооперативного хоррор-шутера, родившегося в 2005 году как мод для Unreal Tournament 2004, в котором игрокам предстоит объединить усилия, чтобы противостоять ордам мутантов с разнообразным арсеналом огнестрельного оружия на уровнях с обстановкой, смешивающей научную фантастику и ужасы.
Авторы в гигеровщину ударились?
Скорее в копирование DOOMа
Мм.. выглядит неплохо, хоть и напоминает член, но член тоже не самая красивая штука, так что норм.
Мне наоборот очко напоминает.
раввин вам в помощь
Просто уже суперский уровень дна статей
Ну ты что! Копипаст не оценил? Батчер же старался, через транслит переводил, а ты так...
Любой, кто трогал пальцем КФ1/2 знает, что киста - массовый лёкие бот, который с одной тычки в голову падает, так что да, статья "полезная".
Какой же я извращенец....
Это ад
ПОЧИНИТЕ СВОЁ ДЕРЬМО
Зачем на ПГ лончер, если он не работает?
ждем