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Killing Floor 3 2024 г.
Экшен, Шутер, От первого лица, Зомби , Кооператив
7.7 34 оценки

Новый трейлер Killing Floor 3 посвятили одному из монстров

butcher69
Новости

После долгого перерыва авторы Killing Floor 3 вернулись и представили трейлер, в котором представлен монстр Киста, один из различных видов Зедов, с которыми игрокам придется столкнуться в предстоящем кооперативном шутере от Tripwire Interactive.

Из трейлера складывается впечатление, что Киста будут основными и наиболее распространенными мутантами, учитывая, что их тело имеет человеческий размер и они не имеют особых мутаций, за исключением некоторых интересных особенностей черепа.

Killing Floor 3 находится в разработке для PS5, Xbox Series X|S и PC через Steam и Epic Games Store. На данный момент ориентировочные сроки выхода не раскрываются.

Это третья глава кооперативного хоррор-шутера, родившегося в 2005 году как мод для Unreal Tournament 2004, в котором игрокам предстоит объединить усилия, чтобы противостоять ордам мутантов с разнообразным арсеналом огнестрельного оружия на уровнях с обстановкой, смешивающей научную фантастику и ужасы.

7
10
Комментарии: 10
Ваш комментарий
Kitsu-NeshKaa

Авторы в гигеровщину ударились?

3
Гена Транквилизатор

Скорее в копирование DOOMа

-4
Real Slim Shady

Мм.. выглядит неплохо, хоть и напоминает член, но член тоже не самая красивая штука, так что норм.

1
Алан Битаров

Мне наоборот очко напоминает.

0
Patrick Jones

раввин вам в помощь

1
Игорь Пулев
Из трейлера складывается впечатление, что Киста будут основными и наиболее распространенными мутантами, учитывая, что их тело имеет человеческий размер и они не имеют особых мутаций, за исключением некоторых интересных особенностей черепа.

Просто уже суперский уровень дна статей

1
ratte88

Ну ты что! Копипаст не оценил? Батчер же старался, через транслит переводил, а ты так...

Любой, кто трогал пальцем КФ1/2 знает, что киста - массовый лёкие бот, который с одной тычки в голову падает, так что да, статья "полезная".

0
Manhunt1908

Какой же я извращенец....

0
ratte88

Это ад
ПОЧИНИТЕ СВОЁ ДЕРЬМО
Зачем на ПГ лончер, если он не работает?

0
дима 353

ждем

0