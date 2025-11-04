Killzone исполнилось 21 год

Серия Killzone много лет назад пользовалась большой популярностью на консолях PlayStation. В то же время, мы уже давно не видели новых игр из этой серии и, похоже, в ближайшее время их не появится. Тем более стоит отметить годовщину выхода первой части, которая дебютировала 21 год назад.

2 октября 2004 года – эту дату знает каждый поклонник серии Killzone. Именно в этот день на рынке дебютировала ее первая часть. Игра вышла на PS2 и быстро стала одной из лучших эксклюзивных игр для этой консоли. Неудивительно, что позже она получила несколько продолжений. В 2013 году на PS4 вышла Killzone: Shadow Fall, последняя часть серии, которая, к сожалению, кроме эффектной графики, не могла предложить практически ничего интересного. Ее провал был настолько очевиден, что до сих пор мы не увидели ни одной новой части Killzone.

Особенно жаль, потому что когда-то ради этих игр стоило покупать консоль PlayStation. К сожалению, у Sony и создателей серии Guerrilla Games сегодня другие приоритеты, и, похоже, вряд ли компания вернется к тому, что когда-то называли одним из «королей» жанра шутеров от первого лица.