Композитор серии Killzone считает, что ремастер трилогии может стать успешным

Есть ли шанс на успех у ремастера трилогии Killzone в современной игровой индустрии? По мнению композитора серии Йориса де Мана, такая возможность вполне реальна.
Killzone – одна из самых знаковых франшиз PlayStation, снискавшая популярность благодаря напряженным сражениям и мрачной научно-фантастической атмосфере. Однако с 2014 года, когда вышла Killzone: Shadow Fall, серия ушла в тень. Разработчик Guerrilla Games с тех пор полностью сосредоточился на развитии другой крупной франшизы – Horizon.
В недавнем интервью изданию Videogamer Йорис де Ман поделился своими мыслями о будущем Killzone и возможности познакомить с ней новое поколение игроков.
«Я знаю, что существуют петиции с просьбой вернуть Killzone», – отметил де Ман. «Думаю, это рискованно, но не могу говорить от лица Guerrilla Games. Я не знаю, произойдет ли это когда-нибудь. Надеюсь, что да, потому что это действительно культовая серия. Однако важно учитывать современные запросы игроков и изменения в их восприятии. Всё-таки вселенная Killzone довольно мрачная».
Когда композитора спросили, что, по его мнению, было бы более успешным – новый проект или ремастер, он выразил уверенность, что обновленная версия классической трилогии имела бы больше шансов на успех.
«Думаю, ремастер мог бы стать популярным», – сказал де Ман. «А вот насчет новой игры я не уверен. Возможно, игроки уже ушли дальше и ищут что-то более легкое и быстрое».
Пока PlayStation не делится официальными планами по возрождению Killzone, слова Йориса де Мана подогревают интерес поклонников. Успех ремастеров других культовых франшиз, таких как Uncharted и The Last of Us, показывает, что спрос на обновленные версии любимых игр остается высоким. Возможно, в будущем и Killzone вновь выйдет на передовую игрового фронта.
Но вместо этой прекрасной серии будет ремейк ремастера соевого постапока про сильную и независимую, а еще избранную
про сильную и независимую, а еще избранную ..Да вряд ли. Всё- эта вся лабуда заканчивается. И очень рад, что гта6 попала под приход Трампа и соответственно отмену отмен. Теперь есть большая доля вероятности , что этого овна в играх, кино, если и будет, то совсем по минимуму. Очень надеюсь на это...
Ещё не известно как Трамп скажется на ГТА 6. Все таки слишком мало времени между вступлением Трампа в должность с его политикой отмены отмен, и планируемым релизом в конце 2025 года. И в зависимости от того насколько сильным было влияние и количество повестки в игре её можно тупо не успеть подогнать по новые стандарты.
https://pix.playground.ru/other/911663/ 🤗
Хорошая новость, если выйдет ремаст всех 4х частей
и особенно на пк
Давно пора, странно что до сони до сих пор не допёрло, 1 и 2 части желательно ремейки, а 3-я и так шикарно выглядит, хотя на минуточку игре почти 15 лет
Выхлоп от Shadows Fall соньку совсем не устроил, поэтому велика вероятность, что серию мы уже не увидим
Сделали бы лучше переиздание трилогии на всех платформах, если были бы продажи хорошие то сделали бы 5 часть. Можно сравнить успех Legasy of Kain, она и так была успешная но из за жадности Square Enix франшизу заморозили, сейчас продажи Remastered очень успешные, Embracer Group дала добро на продолжение серии и последующие 3 Remastered на оставшиеся игры
Я думаю стал бы успешным но не думаю что Сони просто так бы взяла и выпустила его на ПК.
наверное петиции в интернете чекнул и возомнил себя аналитиком
Особенно на ПК
Не станет если не ремейкнуть. Ремастировать можно только последнюю часть под ПК
Вместо ремастеринга культовых систем селлеров PlayStation типа Killzone, God of war с PS2-PS3, Bloodborne и тд они выпустили очень "нужные" ремастеры Days Gone, Horizon и TLOU 2. Ладно ещё TLOU 1, эта игра ещё на PS3 выходила. А вторую то часть нахрена было ремастерить? Графон устарел?
Потому что там делов на пару парсеков и бабло в кормане. Аля через решейд пропустил, добавил типо лучи и отражения фсрал и дилдосс и готово(база есть), а над Killzone, God of war с PS2-PS3, Bloodborne и тд сидеть месяцами придётся -корпеть, а то и годами.