Композитор серии Killzone считает, что ремастер трилогии может стать успешным

Есть ли шанс на успех у ремастера трилогии Killzone в современной игровой индустрии? По мнению композитора серии Йориса де Мана, такая возможность вполне реальна.

Killzone – одна из самых знаковых франшиз PlayStation, снискавшая популярность благодаря напряженным сражениям и мрачной научно-фантастической атмосфере. Однако с 2014 года, когда вышла Killzone: Shadow Fall, серия ушла в тень. Разработчик Guerrilla Games с тех пор полностью сосредоточился на развитии другой крупной франшизы – Horizon.

В недавнем интервью изданию Videogamer Йорис де Ман поделился своими мыслями о будущем Killzone и возможности познакомить с ней новое поколение игроков.

«Я знаю, что существуют петиции с просьбой вернуть Killzone», – отметил де Ман. «Думаю, это рискованно, но не могу говорить от лица Guerrilla Games. Я не знаю, произойдет ли это когда-нибудь. Надеюсь, что да, потому что это действительно культовая серия. Однако важно учитывать современные запросы игроков и изменения в их восприятии. Всё-таки вселенная Killzone довольно мрачная».

Когда композитора спросили, что, по его мнению, было бы более успешным – новый проект или ремастер, он выразил уверенность, что обновленная версия классической трилогии имела бы больше шансов на успех.

«Думаю, ремастер мог бы стать популярным», – сказал де Ман. «А вот насчет новой игры я не уверен. Возможно, игроки уже ушли дальше и ищут что-то более легкое и быстрое».

Пока PlayStation не делится официальными планами по возрождению Killzone, слова Йориса де Мана подогревают интерес поклонников. Успех ремастеров других культовых франшиз, таких как Uncharted и The Last of Us, показывает, что спрос на обновленные версии любимых игр остается высоким. Возможно, в будущем и Killzone вновь выйдет на передовую игрового фронта.