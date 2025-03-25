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Killzone 02.11.2004
Шутер, От первого лица
8.1 151 оценка

Композитор серии Killzone считает, что ремастер трилогии может стать успешным

IKarasik IKarasik

Есть ли шанс на успех у ремастера трилогии Killzone в современной игровой индустрии? По мнению композитора серии Йориса де Мана, такая возможность вполне реальна.

Killzone – одна из самых знаковых франшиз PlayStation, снискавшая популярность благодаря напряженным сражениям и мрачной научно-фантастической атмосфере. Однако с 2014 года, когда вышла Killzone: Shadow Fall, серия ушла в тень. Разработчик Guerrilla Games с тех пор полностью сосредоточился на развитии другой крупной франшизы – Horizon.

В недавнем интервью изданию Videogamer Йорис де Ман поделился своими мыслями о будущем Killzone и возможности познакомить с ней новое поколение игроков.

«Я знаю, что существуют петиции с просьбой вернуть Killzone», – отметил де Ман. «Думаю, это рискованно, но не могу говорить от лица Guerrilla Games. Я не знаю, произойдет ли это когда-нибудь. Надеюсь, что да, потому что это действительно культовая серия. Однако важно учитывать современные запросы игроков и изменения в их восприятии. Всё-таки вселенная Killzone довольно мрачная».

Когда композитора спросили, что, по его мнению, было бы более успешным – новый проект или ремастер, он выразил уверенность, что обновленная версия классической трилогии имела бы больше шансов на успех.

«Думаю, ремастер мог бы стать популярным», – сказал де Ман. «А вот насчет новой игры я не уверен. Возможно, игроки уже ушли дальше и ищут что-то более легкое и быстрое».

Пока PlayStation не делится официальными планами по возрождению Killzone, слова Йориса де Мана подогревают интерес поклонников. Успех ремастеров других культовых франшиз, таких как Uncharted и The Last of Us, показывает, что спрос на обновленные версии любимых игр остается высоким. Возможно, в будущем и Killzone вновь выйдет на передовую игрового фронта.

17
15
Killzone
02.11.2004
Комментарии: 15
Ваш комментарий
Большая Флейта

Но вместо этой прекрасной серии будет ремейк ремастера соевого постапока про сильную и независимую, а еще избранную

11
HoganHog

про сильную и независимую, а еще избранную ..Да вряд ли. Всё- эта вся лабуда заканчивается. И очень рад, что гта6 попала под приход Трампа и соответственно отмену отмен. Теперь есть большая доля вероятности , что этого овна в играх, кино, если и будет, то совсем по минимуму. Очень надеюсь на это...

1
AndrewSolt HoganHog

Ещё не известно как Трамп скажется на ГТА 6. Все таки слишком мало времени между вступлением Трампа в должность с его политикой отмены отмен, и планируемым релизом в конце 2025 года. И в зависимости от того насколько сильным было влияние и количество повестки в игре её можно тупо не успеть подогнать по новые стандарты.

-1
HoganHog

https://pix.playground.ru/other/911663/ 🤗

0
MEDVEDbl4

Хорошая новость, если выйдет ремаст всех 4х частей

0
Wolffe14

и особенно на пк

0
Mystic_Fox

Давно пора, странно что до сони до сих пор не допёрло, 1 и 2 части желательно ремейки, а 3-я и так шикарно выглядит, хотя на минуточку игре почти 15 лет

0
TheNikolay00

Выхлоп от Shadows Fall соньку совсем не устроил, поэтому велика вероятность, что серию мы уже не увидим

0
CRAZY rock GAME

Сделали бы лучше переиздание трилогии на всех платформах, если были бы продажи хорошие то сделали бы 5 часть. Можно сравнить успех Legasy of Kain, она и так была успешная но из за жадности Square Enix франшизу заморозили, сейчас продажи Remastered очень успешные, Embracer Group дала добро на продолжение серии и последующие 3 Remastered на оставшиеся игры

0
Egik81

Я думаю стал бы успешным но не думаю что Сони просто так бы взяла и выпустила его на ПК.

0
Gridon

наверное петиции в интернете чекнул и возомнил себя аналитиком

0
Maha4kalinec

Особенно на ПК

0
xStriiim

Не станет если не ремейкнуть. Ремастировать можно только последнюю часть под ПК

0
Евгений Кондратенко

Вместо ремастеринга культовых систем селлеров PlayStation типа Killzone, God of war с PS2-PS3, Bloodborne и тд они выпустили очень "нужные" ремастеры Days Gone, Horizon и TLOU 2. Ладно ещё TLOU 1, эта игра ещё на PS3 выходила. А вторую то часть нахрена было ремастерить? Графон устарел?

-1
HoganHog

Потому что там делов на пару парсеков и бабло в кормане. Аля через решейд пропустил, добавил типо лучи и отражения фсрал и дилдосс и готово(база есть), а над Killzone, God of war с PS2-PS3, Bloodborne и тд сидеть месяцами придётся -корпеть, а то и годами.

0