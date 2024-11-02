Первой Killzone исполняется 20 лет

В настоящее время на консолях PlayStation отсутствует сильная серия шутеров от PlayStation Studios, и владельцам PS5 приходится полагаться на сторонние игры, особенно на Call of Duty, которая в настоящее время принадлежит Microsoft.

Некоторое время назад PlayStation 2 получила неожиданный и немного недооцененный хит на своей премьере в виде Killzone. 2 ноября 2004 года на PS2 вышла вторая игра Guerrilla Games. После ShellShock: Nam '67 они получили большой кредит доверия от Sony на создание эксклюзивного научно-фантастического шутера от первого лица для своей консоли.

Killzone дебютировала со средним рейтингом в СМИ 70%, хотя этот результат, вероятно, был бы выше, если бы были включены небольшие журналы, такие как PSX Extreme или NeoPlus. Игра влюбила в себя владельцев PlayStation 2 и сделала анонс Killzone 2 самым горячим моментом в первые годы PlayStation 3. Продажи около 2 миллионов копий помогли обеспечить стабильность Guerrilla Games и инвестиции в технологии, благодаря которым родилась выдающаяся серия игр.

20 лет назад вторглись хелгасты... и мы дали им отпор. С 20-летием, Killzone.

– написал в Х британский аккаунт PlayStation.