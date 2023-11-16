С момента выхода последней части Killzone прошло 10 лет

Killzone была, пожалуй, флагманским шутером PlayStation в период с 2004 по 2013 г., появившись на PlayStation 2 и продержавшись до своего распада с выходом Killzone Shadow Fall на PlayStation 4. Это была блестящая серия, которая продавалась на консолях в течение многих лет и была разработана командой, которая впоследствии выпустила серию Horizon, но десять лет назад ее постигла печальная смерть.

15 ноября 2013 года на PlayStation 4 вышла игра Killzone Shadow Fall, которая была принята весьма скупо. Игра не впечатлила, мультиплеер не смог конкурировать с Call of Duty: Ghosts и Battlefield 4, и, в конце концов, игра прогнулась - Guerrilla Games положила ее на полку и больше не оглядывалась.

Будет ли новая Killzone? Скорее всего, нет.

В одной из утечек, просочившейся в начале 2022 года, было высказано предположение, что Guerrilla Games работает над неким шутером с "киберспортивным уклоном", в котором принимают участие бывшие разработчики Rainbow Six. Было подчеркнуто, что "Killzone мертва", но с тех пор к этой теме больше не возвращались.

Время от времени появляются заявления о том, что новая игра Killzone находится в разработке, но они никогда не подтверждаются. В начале этого года было подчеркнуто, что в результате огромного успеха Horizon компании Guerrilla Games "не нужно" возвращаться к Killzone, которую многие считают просто забытым франчайзом. Когда-то Killzone называли "убийцей Halo", и она могла бы им стать, но не успела.

Это очень обидно, ведь вселенная Killzone была создана с нуля, чтобы стать чем-то грандиозным. Guerrilla создала целые миры и предысторию, которые таили в себе множество возможностей, и на протяжении четырех основных релизов и двух спин-оффов эта вселенная была исследована досконально. Кажется, что мы только поцарапали поверхность Killzone, а фракции и персонажи, созданные почти двадцать лет назад, были просто незабываемыми.

Будучи одним из определяющих шутеров для PlayStation 2 и флагманским франчайзом для PlayStation 3 от Sony, было грустно наблюдать, как серия скатилась с обрыва после выхода PlayStation 4. При современных технологиях Killzone 5 или Shadow Fall II могли бы выглядеть потрясающе и демонстрировать отличные результаты, особенно если бы над ними работала команда разработчиков мирового класса Guerrilla.