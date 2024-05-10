На ПК в Steam состоялся релиз ролевой тактической игры King Arthur: Legion IX

Над зачарованными землями Авалона сгустились тучи новой беды. Бесстрашный и беспощадный Девятый легион, ведомый падшим героем Гаем Юлием Ментоном, ступил на берега таинственного острова. По воле мёртвого императора Септимия Суллы, Ментон ищет путь из мрачных глубин Тартара, чтобы привести легион в мир живых. Когда полчища демонических воинов вторгаются в волшебное королевство Владычицы Озера, честолюбивый трибун замышляет дерзкий план: покорить остров и возвести на его землях Вечный Рим, что затмит славой само Время. Но прежде чем мечты о величии воплотятся в жизнь, Гаю Юлию предстоит отыскать затерянные отряды своего легиона, рассеянные в лабиринтах потустороннего мира.

King Arthur: Legion IX — это пошаговая RPG-стратегия, что погружает игрока в мрачные глубины альтернативной вселенной короля Артура. Перед вами открывается римская кампания, в которой вы перевоплотитесь в Гая Юлия Ментона — бесстрашного трибуна проклятого Девятого легиона. Исследуйте каждый уголок загадочного Авалона, где за живописными пейзажами скрываются невиданные опасности. Скрестите мечи с порождениями кошмаров — свирепыми чудовищами, дикими пиктами, зловещими фоморами и коварными сидами. Познайте силу древних верований и христианства, вступив в схватку с легендарными рыцарями Круглого стола под предводительством зловещего сэра Мордреда. Пятнадцать уникальных миссий проведут вас по извилистому пути, полному испытаний и судьбоносных решений.

В мире King Arthur: Legion IX каждое решение, каждый шаг, даже самый малый, может стать поворотным моментом истории. Искусно пользуйтесь преимуществами окружения, будь то естественные укрытия или расставленные вами ловушки. Продумывайте тактику боя, используя фланговые и потенциальные атаки, а также уникальную систему бдительности, чтобы переломить ход сражения в свою пользу. Порой успех кампании будет зависеть от тщательно продуманной стратегии, в иных случаях — от молниеносных и дерзких манёвров.

Но не забывайте, что решающим фактором победы зачастую становится верно подобранный отряд, где каждый боец дополняет своих товарищей, образуя несокрушимую силу. Legion IX представляет игроку 6 неповторимых героев, что восстали из бездны с единой целью — покорить таинственный Авалон и утвердить на нём свою власть. По мере развития событий вы будете повышать уровень своих персонажей, получать очки навыков и открывать обширные древа умений, позволяющие кастомизировать бойцов согласно вашему стилю игры. Собирайте ценные трофеи и уникальное снаряжение, создавайте сотни могущественных артефактов, комбинируя их свойства и раскрывая скрытый потенциал. С каждым новым приобретением ваш отряд будет обретать невиданную мощь и совершенствовать своё смертоносное мастерство, готовясь к битве за судьбу Авалона.

В финале этого эпического приключения вам предстоит сделать судьбоносный выбор: сохранить свою демоническую сущность и обрести безграничную мощь или отвергнуть власть императора Суллы и вернуть себе человеческий облик, пожертвовав могуществом ради искупления грехов прошлого.