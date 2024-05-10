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King Arthur: Legion IX 09.05.2024
Ролевая, Пошаговая, Тактика, Вид сверху, Фэнтези
9.3 4 оценки

На ПК в Steam состоялся релиз ролевой тактической игры King Arthur: Legion IX

monk70
Новости

Будапештский (Венгрия) издатель и разработчик инди-игр NeocoreGames сообщил, что самостоятельное расширение Legion IX стало доступно для их получившей признание критиков тактической ролевой игры в жанре темного фэнтези King Arthur: Knight's Tale. King Arthur: Legion IX приветствует новых игроков на мифической земле Авалон с совершенно новой историей и героями, а также предлагает непростые испытания вернувшимся ветеранам.

Новая угроза нависла над Авалоном, когда давно потерянный и печально известный Девятый легион Рима ступил на мифический остров. Их командир, павший герой Гай Юлий Менто, получил от мертвого императора Септимуса Суллы демонический легион, чтобы тот нашел выход из Тартара. Но когда они случайно попадают в волшебное царство Владычицы Озера, Гай Юлий Менто решает подчинить себе остров и основать там Вечный Рим. Однако сначала он должен собрать свой потерянный легион…

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Комментарии: 1
Ваш комментарий
Talendor3

забавно, я думал это будет как длс, а они отдельную игру выкатили

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