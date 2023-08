The King of Fighters 13 Global Match в ноябре 2023 года заглянет на PS4 и Switch ©

В ходе EVO 2023 компания SNK объявила, что The King of Fighters XIII Global Match выйдет на PlayStation 4 и Nintendo Switch 16 ноября 2023 года. Кроме того, было анонсировано издание Deluxe Edition, включающее цифровой артбук и саундтрек.

Ранее The King of Fighters XIII была доступна только на PlayStation 3, Xbox 360, мобильных устройствах, в аркадных играх и на ПК. Игра отличалась амбициозностью: из предыдущей части были исключены "Атака стража", "Критический счетчик" и система столкновений, а также добавлены режимы EX Mode, Hyper Drive Mode и Drive Cancel, что способствовало дальнейшему варьированию комбо и экспериментированию игроков. Что касается сюжета, то действие игры происходит после The King of Fighters XI и завершает третью сюжетную линию, начатую в The King of Fighters 2003.

Второй тизер-трейлер к The King of Fighters XIII Global Match можно посмотреть ниже: