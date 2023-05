В King of Fighters All-Star появится женская версия Гёница ©

В мобильный файтинг/битемап The King of Fighters All-Star прибудет официальная женская версия известного босса серии - Гёница. Персонаж, Rule63 которого был популярным среди фанатов игры ещё со времён SNK vs Capcom, станет известна как Леди Гёниц и будет выглядеть старше и более "хищно", чем сообщество представляло её раньше под прозвищем Гоенико.

Вместе с Лёди Гёниц в обновлении также появится Чизуру Кагура в своём самом последнем облике из The King of Fighters 15. У Чизиуру будет Красный Элемент/Тип Баланса, у Леди Гёниц Жёлтый Элемент/Тип Баланса. Помимо новых героинь, в KOFAS также появятся сопровождающие их боевые карты, новые боссы, бонусы за логин и прочие улучшения игры.