По словам надежных инсайдеров, Warhorse Studios представят сиквел Kingdom Come Deliverance на следующей неделе

Kingdom Come Deliverance уже более шести лет, поэтому неудивительно, что фанаты с таким же нетерпением ждут следующей игры разработчиков Warhorse Studios. И, как выяснилось, эта игра скоро будет анонсирована. В своем Твиттере Warhorse Studios подтвердила, что представит свою следующую игру через неделю, 18 апреля в 21:00 по московскому времени.
Интересно, что после того, как студия сделала это заявление, появились многочисленные сообщения, утверждающие, что новая игра — это Kingdom Come: Deliverance 2. Известные инсайдеры Том Хендерсон и billbil-kun заявили об этом в Twitter, а портал Gematsu подтвердил эти заявления в собственном материале. По данным Gematsu, промо-ролик для игры был снят в Кутна Горе, Чехия, "несколько недель назад".
Разумеется, конкретные подробности мы получим через неделю, так что следите за дальнейшими обновлениями.
Первую часть стоит проходить в 2024?
Если вообще не играл - 100% стоит
А разница в году? У этой игры графика и через 10 лет будет хорошо смотреть. Это как крайзис.
Сомнительно, имея 120 часов я так игру и не закончил, потому что это больше симулятор охоты, сбора трав, и скачек, а сам сюжет там максимально унылый, как и геймплей в целом. Таковы реалии средневековья.
Вот норм канал. Для ознакомления. (20мин)
Конечто же нет, ведь игра вышла в далеком 2018 году.)
Это хорошие новости таких новых РПГ мало, в основном копипаста всяких изометрий и экшенов от третьего лица с магией (((
Кто бы что не говорил, а первая часть просто бомба, настоящая ахеренная РПГ. Прям возьму по предзаказу
А системные требования сразу будут рекомендованные "когда то для будущего" , как в первой части пресет последний "ультра-пупер-1/2 фпс на топ железе того времени ?
па моему игра особых проблем производительности не доставляла и была графоно урезана в сравнении с закрытой демкой для патронов.
И спонсор свистоперделок rtx 5090, как раз в аккурат.
Не может быть, аж не верится, буквально месяц назад прошёл первую часть и везде искал инфу когда же там продолжение, это отличная новость!
Ооо да, первая часть была шикарна во всем кроме боевики - лук был единственным способом сражение с толпой(причем сражений с толпой по сюжету было завались)
А спелы колдуна? Ты чё их не брал в самом начале рядом в доме, когда сбегал? Мда..
Шутка хороша, но сработает против новичка, а не того кто в игре 200 часов провел.
какой лук ? чем тебе боевка на мечах не устроила? когда прокачаешься наловчишься так там и толпу с кайфом зарубить за радость )
Да и с лука стрелять тоже приловчиться нужно)
Ожидается годнота
30 фпс на 4090, скриньте
А так: ждём с нетерпением. Надеюсь, что на этот раз будет сразу с чешской озвучкой.
Ждем "Смута 2", как наш ответ гейским полякам!