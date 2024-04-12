По словам надежных инсайдеров, Warhorse Studios представят сиквел Kingdom Come Deliverance на следующей неделе

Kingdom Come Deliverance уже более шести лет, поэтому неудивительно, что фанаты с таким же нетерпением ждут следующей игры разработчиков Warhorse Studios. И, как выяснилось, эта игра скоро будет анонсирована. В своем Твиттере Warhorse Studios подтвердила, что представит свою следующую игру через неделю, 18 апреля в 21:00 по московскому времени.

Интересно, что после того, как студия сделала это заявление, появились многочисленные сообщения, утверждающие, что новая игра — это Kingdom Come: Deliverance 2. Известные инсайдеры Том Хендерсон и billbil-kun заявили об этом в Twitter, а портал Gematsu подтвердил эти заявления в собственном материале. По данным Gematsu, промо-ролик для игры был снят в Кутна Горе, Чехия, "несколько недель назад".

Разумеется, конкретные подробности мы получим через неделю, так что следите за дальнейшими обновлениями.