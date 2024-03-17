Сравнение версий Kingdom Come: Deliverance для ПК, PS5 и Nintendo Switch

YouTube-канал ElAnalistaDeBits провёл сравнение версий исторической ролевой игры с открытым миром Kingdom Come: Deliverance для ПК, PS5 и недавно вышедшей Nintendo Switch.
- Это сравнение сосредоточено на версии для Nintendo Switch. Версия для PS5 работает в режиме обратной совместимости PS4 Pro, а версия для ПК запущена с максимальными настройками.
- Nintendo Switch, как и следовало ожидать, имеет множество визуальных урезаний, но, учитывая аппаратные ограничения, работа, проделанная над этим портом, порой удивляет.
- В Switch-версии урезаны текстуры, тени, геометрию, освещение, расстояние прорисовки, анизотропную фильтрацию, эффекты постобработки и другие настройки по сравнению с версиями для PS4/ONE.
- Разрешение в режиме док-станции всегда ниже 720p, а в некоторых моментах падает ниже 600p. В портативном режиме среднее разрешение составляет 468p.
- Nintendo Switch работает с несколько нестабильной частотой 30 кадров в секунду с падениями в точках максимальной графической нагрузки.
- В целом, ситуация схожая с The Witcher 3. Kingdom Come на Switch — не лучший вариант для игры, но вполне приемлемый.
Боже я понимаю что это на маленьком экране но, но свитч же можно к телеку подключить, как вообще можно такое допустить
Её бы улучшить до PS5, цены бы ей не было. Ибо даже в главном меню играю на PS5, видно вдалеке дом и дым, который кадрами «дымит» 😉 Но это чисто «графические» придирки, так все играбельно. «Tlou» по сотни раз же можно улучшать и продавать по сотни раз и эту можно разок улучшить.
Много наиграл? Я пару тройку лет завис изза багов, особенно в длс. И попал такой момент что игра вылетает когда с наёмниками куда то поскакали)
Пол игры прошел. Но порт даже на PS4 Pro выглядит стремно.
468p с просадками до 21 fps.
Текстуры замылены до полной несмотрибельности.
Это угребищно даже для соснолей.
Любители такого гейминга очень смахивают на мазохистов.
Я в неё на steam deck играю. Настройки на средних, fps от 57-ми (где нет большое скопление людей.) и до 27 - 36 если в городе. Нормально играется на портативке, лучший вариант когда на вахте или где-то вдали от дома.
Я на лайт бимена ганял норм.