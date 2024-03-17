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Kingdom Come: Deliverance 13.02.2018
Экшен, Ролевая, От первого лица, Открытый мир, Средневековье
8.3 3 317 оценок

Сравнение версий Kingdom Come: Deliverance для ПК, PS5 и Nintendo Switch

monk70
Новости

YouTube-канал ElAnalistaDeBits провёл сравнение версий исторической ролевой игры с открытым миром Kingdom Come: Deliverance для ПК, PS5 и недавно вышедшей Nintendo Switch.

  • Это сравнение сосредоточено на версии для Nintendo Switch. Версия для PS5 работает в режиме обратной совместимости PS4 Pro, а версия для ПК запущена с максимальными настройками.
  • Nintendo Switch, как и следовало ожидать, имеет множество визуальных урезаний, но, учитывая аппаратные ограничения, работа, проделанная над этим портом, порой удивляет.
  • В Switch-версии урезаны текстуры, тени, геометрию, освещение, расстояние прорисовки, анизотропную фильтрацию, эффекты постобработки и другие настройки по сравнению с версиями для PS4/ONE.
  • Разрешение в режиме док-станции всегда ниже 720p, а в некоторых моментах падает ниже 600p. В портативном режиме среднее разрешение составляет 468p.
  • Nintendo Switch работает с несколько нестабильной частотой 30 кадров в секунду с падениями в точках максимальной графической нагрузки.
  • В целом, ситуация схожая с The Witcher 3. Kingdom Come на Switch — не лучший вариант для игры, но вполне приемлемый.
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Комментарии: 7
Ваш комментарий
Antoxanotdance

Боже я понимаю что это на маленьком экране но, но свитч же можно к телеку подключить, как вообще можно такое допустить

2
Nimlis

Её бы улучшить до PS5, цены бы ей не было. Ибо даже в главном меню играю на PS5, видно вдалеке дом и дым, который кадрами «дымит» 😉 Но это чисто «графические» придирки, так все играбельно. «Tlou» по сотни раз же можно улучшать и продавать по сотни раз и эту можно разок улучшить.

0
-zotik-

Много наиграл? Я пару тройку лет завис изза багов, особенно в длс. И попал такой момент что игра вылетает когда с наёмниками куда то поскакали)

0
РикоЧико -zotik-

Пол игры прошел. Но порт даже на PS4 Pro выглядит стремно.

0
0ncnjqybr

468p с просадками до 21 fps.

Текстуры замылены до полной несмотрибельности.

Это угребищно даже для соснолей.

Любители такого гейминга очень смахивают на мазохистов.

0
Nikita_MonSter

Я в неё на steam deck играю. Настройки на средних, fps от 57-ми (где нет большое скопление людей.) и до 27 - 36 если в городе. Нормально играется на портативке, лучший вариант когда на вахте или где-то вдали от дома.

0
hpi

Я на лайт бимена ганял норм.

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