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Kingdom Come: Deliverance 13.02.2018
Экшен, Ролевая, От первого лица, Открытый мир, Средневековье
8.5 4 708 оценок

Вышел исправленный текстовый перевод для Kingdom Come: Deliverance

AceTheKing
Новости

Несмотря на то, что недавно состоялся релиз Kingdom Come: Deliverance 2, пользователи не забывают и про доработку оригинальной игры: как стало известно, пользователь Dzengrave выпустил исправление для официальной русской текстовой локализации оригинальной Kingdom Come: Deliverance.

Kingdom Come: Deliverance "Исправление официальное локализации игры"

Модификация исправляет ряд ошибок, которые были допущены (и за прошедшие годы так и не были исправлены) официальным локализатором игры. В том числе были исправлены ошибки которые осложняют понимание и прохождение игры в ряде моментов.

Модификация исправляет ошибки как в основной игре, так и во всех вышедших дополнениях.

Цель данного глобального фикс-пака - исправить халтурную русскую локализацию Буки, сохраняя при этом аутентичность исторических диалектизмов, имен, локаций и событий.

Корректуре подверглись многочисленные орфографические и пунктуационные ошибки, случаи тавтологии и косноязычия, а также технические недочеты локализации: лишние символы, остатки тегов, непереведенные слова и сломанные скрипты отображения иконок.

Фикс перевода охватывает все вышедшие DLC, но будет работать и на чистой игре без дополнений. Хочу выразить огромную благодарность Moix_Fog за титанический труд по выявлению множества проблем этой недолокализации (которые все исправлены в данном фикс-паке) и за вдохновение довести это дело до конца.

Если Вы обратите внимание на пропущенные ошибки и прочие баги, прошу Вас сообщить об этом в комментариях. Давайте вместе сделаем то, что Бука должна была сделать изначально.
25
14
Комментарии: 14
Ваш комментарий
WarCraf4er

Я и не знал что там столько косяков

А можно хотя бы пару примеров для сравнения? А то столько всего, а не понятно что конкретно)

2
kolan2222

Имя главного героя тоже исправили?

0
JustMike

Зачем его исправлять, если оно правильно локализовано.

-1
Dark1994

У меня до сих по припекает от перевода обоих частей, в субтитрах одно, говорят другое, особенно с именами, караул какой-то, зачем отсебятину лепить

0
A118

Это главная проблема наших официальных локализаторов - у них не переводы, а пересказы.

1
MAdach A118

У некоторых слов и словосочетаний нет аналогов в инглише.

0
SkyraX

новая нейросетевая озвучка там тоже не ахти, длц с Терезой начал играть, а оно тупо на английском, токо сабы рус,хз как они там делали ту озвучку

0
Tiger Goose

Установка данной модификации не блокирует получение достижений?

-2
H82Y

Допустили ошибку в переводе!как это не профессионально .пусть пишут объяснительную и минус премия с зарплаты

-5
211186

Зачем?

-13
Suntorych

Чтобы бы ты спросил, спросил? Теперь иди отдыхай

2
WarCraf4er

Там же написали зачем вроде

2
211186 Suntorych

Иди воруй! кому это надо, вот в чем вопрос? Ненужная работа, подумаешь, пропустили запятую или опечатались. Когда коту делать нечего он яйца лижет. Тем более на консоль не установишь

-10
A118

Зачем игре качественный перевод? Ну не знаю... Может, чтобы лучше передать содержимое оригинального текста? Или чтобы лучше воспринимать происходящее, передаваемое словами? А! Наверное, чтобы не было желания скипать диалоги!

Задай более глупый вопрос. Пожалуйста. Я хочу узнать, возможно ли это.

2