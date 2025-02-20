Вышел исправленный текстовый перевод для Kingdom Come: Deliverance

Несмотря на то, что недавно состоялся релиз Kingdom Come: Deliverance 2, пользователи не забывают и про доработку оригинальной игры: как стало известно, пользователь Dzengrave выпустил исправление для официальной русской текстовой локализации оригинальной Kingdom Come: Deliverance.
Модификация исправляет ряд ошибок, которые были допущены (и за прошедшие годы так и не были исправлены) официальным локализатором игры. В том числе были исправлены ошибки которые осложняют понимание и прохождение игры в ряде моментов.
Модификация исправляет ошибки как в основной игре, так и во всех вышедших дополнениях.
Цель данного глобального фикс-пака - исправить халтурную русскую локализацию Буки, сохраняя при этом аутентичность исторических диалектизмов, имен, локаций и событий.
Корректуре подверглись многочисленные орфографические и пунктуационные ошибки, случаи тавтологии и косноязычия, а также технические недочеты локализации: лишние символы, остатки тегов, непереведенные слова и сломанные скрипты отображения иконок.
Фикс перевода охватывает все вышедшие DLC, но будет работать и на чистой игре без дополнений. Хочу выразить огромную благодарность Moix_Fog за титанический труд по выявлению множества проблем этой недолокализации (которые все исправлены в данном фикс-паке) и за вдохновение довести это дело до конца.
Если Вы обратите внимание на пропущенные ошибки и прочие баги, прошу Вас сообщить об этом в комментариях. Давайте вместе сделаем то, что Бука должна была сделать изначально.
Я и не знал что там столько косяков
А можно хотя бы пару примеров для сравнения? А то столько всего, а не понятно что конкретно)
Имя главного героя тоже исправили?
Зачем его исправлять, если оно правильно локализовано.
У меня до сих по припекает от перевода обоих частей, в субтитрах одно, говорят другое, особенно с именами, караул какой-то, зачем отсебятину лепить
Это главная проблема наших официальных локализаторов - у них не переводы, а пересказы.
У некоторых слов и словосочетаний нет аналогов в инглише.
новая нейросетевая озвучка там тоже не ахти, длц с Терезой начал играть, а оно тупо на английском, токо сабы рус,хз как они там делали ту озвучку
Установка данной модификации не блокирует получение достижений?
Допустили ошибку в переводе!как это не профессионально .пусть пишут объяснительную и минус премия с зарплаты
Зачем?
Чтобы бы ты спросил, спросил? Теперь иди отдыхай
Там же написали зачем вроде
Иди воруй! кому это надо, вот в чем вопрос? Ненужная работа, подумаешь, пропустили запятую или опечатались. Когда коту делать нечего он яйца лижет. Тем более на консоль не установишь
Зачем игре качественный перевод? Ну не знаю... Может, чтобы лучше передать содержимое оригинального текста? Или чтобы лучше воспринимать происходящее, передаваемое словами? А! Наверное, чтобы не было желания скипать диалоги!
Задай более глупый вопрос. Пожалуйста. Я хочу узнать, возможно ли это.