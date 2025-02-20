Вышел исправленный текстовый перевод для Kingdom Come: Deliverance

Несмотря на то, что недавно состоялся релиз Kingdom Come: Deliverance 2, пользователи не забывают и про доработку оригинальной игры: как стало известно, пользователь Dzengrave выпустил исправление для официальной русской текстовой локализации оригинальной Kingdom Come: Deliverance.

Модификация исправляет ряд ошибок, которые были допущены (и за прошедшие годы так и не были исправлены) официальным локализатором игры. В том числе были исправлены ошибки которые осложняют понимание и прохождение игры в ряде моментов.

Модификация исправляет ошибки как в основной игре, так и во всех вышедших дополнениях.

Цель данного глобального фикс-пака - исправить халтурную русскую локализацию Буки, сохраняя при этом аутентичность исторических диалектизмов, имен, локаций и событий.



Корректуре подверглись многочисленные орфографические и пунктуационные ошибки, случаи тавтологии и косноязычия, а также технические недочеты локализации: лишние символы, остатки тегов, непереведенные слова и сломанные скрипты отображения иконок.



Фикс перевода охватывает все вышедшие DLC, но будет работать и на чистой игре без дополнений. Хочу выразить огромную благодарность Moix_Fog за титанический труд по выявлению множества проблем этой недолокализации (которые все исправлены в данном фикс-паке) и за вдохновение довести это дело до конца.



Если Вы обратите внимание на пропущенные ошибки и прочие баги, прошу Вас сообщить об этом в комментариях. Давайте вместе сделаем то, что Бука должна была сделать изначально.