Дизайнер Warhorse: Kingdom Come: Deliverance II станет дружелюбнее к игрокам; игра завершит историю Генри

Недавно у ведущего дизайнера Warhorse Studios Прокопа Йирса состоялось интервью с чешским блогером Indian Pořad o hrách в котором разработчик поделился новыми интересными подробностями предстоящей Kingdom Come: Deliverance II.
Основные моменты из интервью:
- В оригинальной игре можно было выбрать 5 направлений атаки, в сиквеле их будет 4;
- Новичкам, которые не знакомы с оригинальной игрой, будет гораздо легче понять, как все работает, однако об оказуаливании речи не идет: при создании боевой системы разработчики сделали так, чтобы игроки могли достаточно легко разобраться в ней на базовом уровне, однако более глубокие навыки дадут игроку определенные преимущества;
- Те, кто хорошо будет хорошо владеть боевой системой смогут полагаться на эффективные комбоудары, контратаки и идеальные блоки, однако можно обойтись и без них. Просто главный герой будет менее эффективен в бою;
- В игре будут десятки навыков, перков и систем, которые взаимодействуют друг с другом. Однако ошибиться при прокачке будет сложно - читать гайды не придётся;
- Система сохранения осталась прежней: либо автосохранения, либо шнапс. Однако автосохранения теперь делаются гораздо чаще, а получить шнапс стало легче;
- Использование огнестрела может напугать некоторых персонажей, поскольку это новое и для многих незнакомое оружие в то время;
- В игре не будет детей;
- Перед боем, при виде крови на главном герое, некоторые персонажи могут испугаться и убежать;
- У Генри будет система репутации: при низкой репутации некоторые персонажи могут отказаться с ним взаимодействовать, а другие (например преступники) наоборот могут стать лояльнее к нему;
- В игре не будет квестов подай-принеси;
- Кутна-Гора заметно больше Сазавы;
- Разработчик обещает, что игра завершит историю Генри.
Kingdom Come: Deliverance II выйдет в конце 2024-го года на PC, PS5 и Xbox Series X/S.
Как раз самое время пройти первую часть
Самое главное что бы не сильно сырая была на старте.
Ну ну, увидим, посмотрим)
А давно он Генри стал.. Индржих или Индро, но Генри мне кажется не совсем подходит(имхо)
а я надеялся что это только начало истории Генри. нельзя же так обламывать:)
Кто такой Генри?
Блин, меня оттолкнуло много читать в первой части.