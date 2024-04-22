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Kingdom Come: Deliverance 2 2024 г.
Экшен, Ролевая, От первого лица, Открытый мир, Средневековье
8.7 119 оценок

Дизайнер Warhorse: Kingdom Come: Deliverance II станет дружелюбнее к игрокам; игра завершит историю Генри

AceTheKing
Новости

Недавно у ведущего дизайнера Warhorse Studios Прокопа Йирса состоялось интервью с чешским блогером Indian Pořad o hrách в котором разработчик поделился новыми интересными подробностями предстоящей Kingdom Come: Deliverance II.

Основные моменты из интервью:

  • В оригинальной игре можно было выбрать 5 направлений атаки, в сиквеле их будет 4;
  • Новичкам, которые не знакомы с оригинальной игрой, будет гораздо легче понять, как все работает, однако об оказуаливании речи не идет: при создании боевой системы разработчики сделали так, чтобы игроки могли достаточно легко разобраться в ней на базовом уровне, однако более глубокие навыки дадут игроку определенные преимущества;
  • Те, кто хорошо будет хорошо владеть боевой системой смогут полагаться на эффективные комбоудары, контратаки и идеальные блоки, однако можно обойтись и без них. Просто главный герой будет менее эффективен в бою;
  • В игре будут десятки навыков, перков и систем, которые взаимодействуют друг с другом. Однако ошибиться при прокачке будет сложно - читать гайды не придётся;
  • Система сохранения осталась прежней: либо автосохранения, либо шнапс. Однако автосохранения теперь делаются гораздо чаще, а получить шнапс стало легче;
  • Использование огнестрела может напугать некоторых персонажей, поскольку это новое и для многих незнакомое оружие в то время;
  • В игре не будет детей;
  • Перед боем, при виде крови на главном герое, некоторые персонажи могут испугаться и убежать;
  • У Генри будет система репутации: при низкой репутации некоторые персонажи могут отказаться с ним взаимодействовать, а другие (например преступники) наоборот могут стать лояльнее к нему;
  • В игре не будет квестов подай-принеси;
  • Кутна-Гора заметно больше Сазавы;
  • Разработчик обещает, что игра завершит историю Генри.

Kingdom Come: Deliverance II выйдет в конце 2024-го года на PC, PS5 и Xbox Series X/S.

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7
Комментарии: 7
Ваш комментарий
MrGamerDad

Как раз самое время пройти первую часть

4
-zotik-

Самое главное что бы не сильно сырая была на старте.

2
askazanov

Ну ну, увидим, посмотрим)

0
Nimlis

А давно он Генри стал.. Индржих или Индро, но Генри мне кажется не совсем подходит(имхо)

0
Stalker608

а я надеялся что это только начало истории Генри. нельзя же так обламывать:)

0
L1no

Кто такой Генри?

0
illero

Блин, меня оттолкнуло много читать в первой части.

-3