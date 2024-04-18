Издание IGN раньше времени опубликовало отрывок из трейлера Kingdom Come 2: Deliverance - игра выйдет в 2024-м году

Сегодня издание IGN раньше времени опубликовали отрывок из предстоящего трейлера (правда он утек в довольно низком качестве) игры Kingdom Come 2: Deliverance от Warhorse Studios.
Судя по утекшему видео, главным героем игры снова станет Индржих. Интересным моментом является то, что вопреки предположениям сиквел все-таки сохранит подзаголовок Deliverance. Так же в отрывке показали то, что определенно порадует фанатов игры - выход Kingdom Come 2: Deliverance запланирован уже в 2024-м году.
Полноценный 13-минутный трейлер игры покажут уже сегодня в 21:00 по московскому времени. Судя по утекшему трейлеру, игра выйдет на PC, PS5 и Xbox Series X/S.
Автоматом игра года для меня.
Надеюсь на официальный перевод.
А IGN мудаки за слив.
забудь про перевод)
Посмотрим. На ПК тогда куплю если русика не будет .
Русские сабы будут я думаю
Дааа слив это был=)
Посмотрим насколько адекватный вышел ответ у чехов на нашу грандиозную и величественную историческую РПГ Смута.
Так кроме тебя никто и не спрашивал, смуте на этот ответ вообще по боку))
Не умеешь ты в сарказм.
Когда видишь что то где этого нет нужно обращаться к врачу. Мой тебе совет - запишись на приём к психиатру.
Согласен, умения шутить у тебя нет. Да и разговаривать ты, судя по всему, тоже не умеешь. Зачем такой персонаж нужен на сайте или где бы то ни было ещё?
Было бы неплохо если бы добавили для таких как я упрощённый бой. Боевая система, эта та часть игры из за которой я не разу её не прошёл. Вроде интересно, но вот боёвка совсем не заходит
Такое же мнение. Перемудрили с боевкой. Слишком уж муторно во все стороны дергаться чтобы пробить.
А игра в целом неплохая.
Я с луком прошел))
Если вы так хотите пройти игру, но боевка душит, единственный верный вариант есть. Это сразу пойти на ристалище и задрочить мастера который обучает, что бы получить "Q". За счет 1 кнопки можно пройти всю игру. Когда врак атакует - жмете Q и автоматически происходит контратака.
Мне наоборот боевка больше понравилась именно изза этого махания. Спустя пару часов уже на это не обращаешь внимание
Меня другая тема задрала, это необходимость есть, спать и с***ть. Не люблю я эти механики в ролевых играх. Сделали бы опционально, кому охото все по реализму ок, включай такой режим и в перёд, кому хочется погрузиться в историю без этой всей возни со жратвой, сном, душевным состоянием и т.д., вот тебе соответствующий режим. Чего только стоил квест с приготовлением лекарства, я чуть не дропнул игру на этом моменте. А так игра действительно интересная.
еще и релиз в этом году, вот это я понимаю студия, а не эти все анонсы с трейлерами, кому они нужны!? видимо тому кто только что сел за комп чтобы поиграть и вообще не понимает куда он попал
Дошли руки скачал Смуту, поиграл до первого сражения удалил на фиг. Скачал Kingdom Come Deliverance.Стал проходить второй раз, первый раз прошел с даты выхода.У меня вопрос к тем кто топит за смуту, вы нормальные,за это еще и деньги платите.. лол))Жду Kingdom Come 2
Зачем играть Смуту самому, если достаточно глянуть обзор, например от того же Дрюзая и там все расписано, что к чему
Кто эти люди????
Вот ЭТО новость, гг теперь внешне прокачали и стал похож на рыцаря.
интересно анимацию еды и питья добавят сидя за столом!? или также в инвентаре тыкать
если добавят то считай еще несколько часов игры прибавится )))
этих 2 часов как раз не хватало, приходишь в корчму и тупо покупаешь буквы и кушаешь\пьешь буквы, а надо чтобы сел за стол и эти процессы были проработаны, игре не хватает быта
Не ну если ещё и на быт время тратить, то когда кв выполнять? Придется еще больше растянуть смену времени суток)
Один только поход в баню времени тратил прилично. Но наверное добавят ещё чего-нибудь в таком духе
Инджрих похорошел!
ЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕ!!!!!!!!!!!
значит надо перепройти оригинал, вероятно будет перенос сейвов
Даже интересно, что в геймплейном плане сделают. Лично мне боевка зашла, но как только достаешь латы и прокачиваешь навыки боевые, становится слишком легко играть даже на хардкоре - 3-4 противников раскидываешь без проблем вообще. Как вариант - немного ускорить анимации (отдельной настройкой сложности) дабы приблизить к реалистичности и увеличить этим сложность
Я если честно тоже топлю за более сложные боевые системы, но сделать баланс против толпы, как по мне, не всегда, но моментами толпа может зажать и ты наблюдаешь за бесконечной анимацией как тебя отталкивают)
Это Индро или Птачек ?
На Индро больше похож
Это точно, боёвка - жесть. Даже в полном доспехе почти со всеми прокачанными боевыми навыками можно легко огрести от двоих-троих таких же закованных в железо оппонентов. В начале игры побег от схваток с численным пересесом - лучший вариант.
Интересно что задроты соулс дрочилен об этом думают.Или это совсем другой тип мазохизма ?
Я люблю соулсы, там намного всё проще, на днях выбил все ачивкт из кольца наконец то
Интересная ветка комментов,всех заминусили тупо.А коммент главный удалили.Поздарвляю что весь елден выдрочил.
Великие сливатели взяли и испортили интригу.
Жду. Предзаказ
Издатель снова Deep Silver? Тогда игру в РФ не видать(
Точно в 2024? В стиме нет даже еще страницы с игрой
Писали, что после анонса появится страничка в стим
страница игры в стиме не показатель село или ты не умеешь читать утек трилер это еще не офиц презентация
Мальчик повзрослел жду пепетс игру урааа я куплю её сразу же предзаказ у меня ломка
В игре явно время будет спустя пара суток после эпилога)
Тоже жду ! А вообще актёру, который играл мальчика Индро, было 38 :)
Житие тогда тяжкое было...
Да шот не похоже, сильно внешку состарили.
От куда кадры?
Я трейлер не смотрел, жду офицального. Скорее всего начнется как я описал, а потом он по башке получит скилы забудет и проснется через 10 лет))
Русского перевода не будет в принципе. Зато наверняка будут украинские субтитры. Первая игра в России вообще не продаётся в Стиме. "Данный товар в вашем регионе недоступен". Но...игра, конечно, интересная, но боёвка муторная и еще более муторные процесс сейва. Есть и ограничения по срокам исполнения квестов. Естественно, это делает игру "симулятором средневековой жизни", но хочется всё-таки поиграть, а не пожить жизнью сына "деревенского кузнеца" с "голубой кровью".
Чё то не верится мне, что она выйдет в 2024, первые кадры стали опубликовывать только сейчас, об игре ничего не известно, будет куча переносов сто проц . . .
ну и правильно делают, выпустили игру да и все или тебе нравится лет 5 смотреть трейлеры и сливы к игре. То что баги будут на релизе да и бог с ним, пару патчей и готово, первую часть почти на релизе прошел и вообще никаких проблем не встретил
Ты сам то себя слышишь? Умник 6лять. . . Ты тут столько бреда понаписал, не позорься.
в чем бред? или ты со всеми остальными ныл навзрыд какая же она забагованная, а я тут такой от стада отбился?
Удивительно насколько люди стали недалёкими, что каждый второй коммент сравнивает эту игру и смуту. У них из общего только жанр (и то одна от первого лица а вторая от третьего) и количество багов на старте. Ах да, бюджет смуты слишком огромен для такой плохой игры. И пофиг что на тот же кингдом потратили примерно в 3.5 раза больше денег. Да к тому же одну делали чуть больше двух лет а вторую около шести. Первый кингдом дропал раза 3 в начале игры из за всратой боёвки, на 4-ый раз драконил её часа 3 и только после этого получилось пройти игру. Надеюсь во второй части разрабы предоставят два режима боёвки: классический и упрощенный для додиков типа меня. Те кто боится за отсутствие русских сабов зря парятся, на старфилд промт русик где то за неделю накатали а спустя какое то время вообще всё перевели и даже неплохо. Предзаказ по любому сделаю так как есть желание еще раз покатать пани Стефанию на своём жеребце, если вы понимаете о чём я))
Получается, если бы Смуту делали тоже 6 лет, то и стоила бы столько же как Кингдом. Только учтите еще "их" зарплаты, локализации на несколько языков, а также платный движок и отсутствие тысяч дешевых готовых ассетов для него на рынке.
Только вот вопрос все равно остается. Пусть риторический. Вышла бы Смута даже после 6-ти лет разработки хоть вполовину настолько хорошей, как Кингдом....
На репетиции, в виде Смуты, 2 недели назад мы уже были..
В этот раз требуем показ геймплея и бойкотируем предзаказы! Первую часть я смог пройти только спустя полгода, когда вышел патч, исправляющий баг основного квеста.
смута это не игра, а высер и распил бабла, не надо сравнивать