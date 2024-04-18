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Kingdom Come: Deliverance 2 2024 г.
Экшен, Ролевая, От первого лица, Открытый мир, Средневековье
8.7 46 оценок

Издание IGN раньше времени опубликовало отрывок из трейлера Kingdom Come 2: Deliverance - игра выйдет в 2024-м году

AceTheKing
Новости

Сегодня издание IGN раньше времени опубликовали отрывок из предстоящего трейлера (правда он утек в довольно низком качестве) игры Kingdom Come 2: Deliverance от Warhorse Studios.

Судя по утекшему видео, главным героем игры снова станет Индржих. Интересным моментом является то, что вопреки предположениям сиквел все-таки сохранит подзаголовок Deliverance. Так же в отрывке показали то, что определенно порадует фанатов игры - выход Kingdom Come 2: Deliverance запланирован уже в 2024-м году.

Полноценный 13-минутный трейлер игры покажут уже сегодня в 21:00 по московскому времени. Судя по утекшему трейлеру, игра выйдет на PC, PS5 и Xbox Series X/S.

78
73
Комментарии: 73
Ваш комментарий
РикоЧико

Автоматом игра года для меня.
Надеюсь на официальный перевод.
А IGN мудаки за слив.

31
BushmasterFireArms

забудь про перевод)

0
РикоЧико BushmasterFireArms

Посмотрим. На ПК тогда куплю если русика не будет .

0
211186 BushmasterFireArms

Русские сабы будут я думаю

1
ILGAMST

Дааа слив это был=)

1
Rus Gayn

Посмотрим насколько адекватный вышел ответ у чехов на нашу грандиозную и величественную историческую РПГ Смута.

12
JonhZoidberg
вышел ответ

Так кроме тебя никто и не спрашивал, смуте на этот ответ вообще по боку))

-9
WittyOrvilleton JonhZoidberg

Не умеешь ты в сарказм.

4
JonhZoidberg WittyOrvilleton

Когда видишь что то где этого нет нужно обращаться к врачу. Мой тебе совет - запишись на приём к психиатру.

-8
SheriffKo JonhZoidberg
Когда видишь что то где этого нет

Согласен, умения шутить у тебя нет. Да и разговаривать ты, судя по всему, тоже не умеешь. Зачем такой персонаж нужен на сайте или где бы то ни было ещё?

1
Unicorling

Было бы неплохо если бы добавили для таких как я упрощённый бой. Боевая система, эта та часть игры из за которой я не разу её не прошёл. Вроде интересно, но вот боёвка совсем не заходит

9
Trofikus

Такое же мнение. Перемудрили с боевкой. Слишком уж муторно во все стороны дергаться чтобы пробить.
А игра в целом неплохая.

0
Kollich

Я с луком прошел))

8
вупсич пупсич

Если вы так хотите пройти игру, но боевка душит, единственный верный вариант есть. Это сразу пойти на ристалище и задрочить мастера который обучает, что бы получить "Q". За счет 1 кнопки можно пройти всю игру. Когда врак атакует - жмете Q и автоматически происходит контратака.

6
-zotik- Trofikus

Мне наоборот боевка больше понравилась именно изза этого махания. Спустя пару часов уже на это не обращаешь внимание

18
AngiFes

Меня другая тема задрала, это необходимость есть, спать и с***ть. Не люблю я эти механики в ролевых играх. Сделали бы опционально, кому охото все по реализму ок, включай такой режим и в перёд, кому хочется погрузиться в историю без этой всей возни со жратвой, сном, душевным состоянием и т.д., вот тебе соответствующий режим. Чего только стоил квест с приготовлением лекарства, я чуть не дропнул игру на этом моменте. А так игра действительно интересная.

7
real19911

еще и релиз в этом году, вот это я понимаю студия, а не эти все анонсы с трейлерами, кому они нужны!? видимо тому кто только что сел за комп чтобы поиграть и вообще не понимает куда он попал

6
Саня 21

Дошли руки скачал Смуту, поиграл до первого сражения удалил на фиг. Скачал Kingdom Come Deliverance.Стал проходить второй раз, первый раз прошел с даты выхода.У меня вопрос к тем кто топит за смуту, вы нормальные,за это еще и деньги платите.. лол))Жду Kingdom Come 2

5
AndralStormborn

Зачем играть Смуту самому, если достаточно глянуть обзор, например от того же Дрюзая и там все расписано, что к чему

0
Alkatraz7N7

Кто эти люди????

0
001fess

Вот ЭТО новость, гг теперь внешне прокачали и стал похож на рыцаря.

4
real19911

интересно анимацию еды и питья добавят сидя за столом!? или также в инвентаре тыкать

2
EvgenyEss

если добавят то считай еще несколько часов игры прибавится )))

4
real19911 EvgenyEss

этих 2 часов как раз не хватало, приходишь в корчму и тупо покупаешь буквы и кушаешь\пьешь буквы, а надо чтобы сел за стол и эти процессы были проработаны, игре не хватает быта

0
mambro real19911

Не ну если ещё и на быт время тратить, то когда кв выполнять? Придется еще больше растянуть смену времени суток)

Один только поход в баню времени тратил прилично. Но наверное добавят ещё чего-нибудь в таком духе

0
Alonso1

Инджрих похорошел!

2
aptem4ka

ЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕ!!!!!!!!!!!

2
EvgenyEss

значит надо перепройти оригинал, вероятно будет перенос сейвов

1
Kykyryzec

Даже интересно, что в геймплейном плане сделают. Лично мне боевка зашла, но как только достаешь латы и прокачиваешь навыки боевые, становится слишком легко играть даже на хардкоре - 3-4 противников раскидываешь без проблем вообще. Как вариант - немного ускорить анимации (отдельной настройкой сложности) дабы приблизить к реалистичности и увеличить этим сложность

1
mrKAB2N

Я если честно тоже топлю за более сложные боевые системы, но сделать баланс против толпы, как по мне, не всегда, но моментами толпа может зажать и ты наблюдаешь за бесконечной анимацией как тебя отталкивают)

0
Ivan313

Это Индро или Птачек ?

1
L1no

На Индро больше похож

0
Комментарий удален
Kimen-no-Yami

Это точно, боёвка - жесть. Даже в полном доспехе почти со всеми прокачанными боевыми навыками можно легко огрести от двоих-троих таких же закованных в железо оппонентов. В начале игры побег от схваток с численным пересесом - лучший вариант.

-6
VIGITAL1 Kimen-no-Yami

Интересно что задроты соулс дрочилен об этом думают.Или это совсем другой тип мазохизма ?

-4
Unicorling VIGITAL1

Я люблю соулсы, там намного всё проще, на днях выбил все ачивкт из кольца наконец то

-2
VIGITAL1 Unicorling

Интересная ветка комментов,всех заминусили тупо.А коммент главный удалили.Поздарвляю что весь елден выдрочил.

1
Dead_sausage

Великие сливатели взяли и испортили интригу.

0
211186

Жду. Предзаказ

0
mrKAB2N

Издатель снова Deep Silver? Тогда игру в РФ не видать(

0
Don Obolon

Точно в 2024? В стиме нет даже еще страницы с игрой

-1
Artem Tolstikov

Писали, что после анонса появится страничка в стим

0
Русик_96

страница игры в стиме не показатель село или ты не умеешь читать утек трилер это еще не офиц презентация

-1
вупсич пупсич

Мальчик повзрослел жду пепетс игру урааа я куплю её сразу же предзаказ у меня ломка

-3
-zotik-

В игре явно время будет спустя пара суток после эпилога)

0
ka27

Тоже жду ! А вообще актёру, который играл мальчика Индро, было 38 :)

Житие тогда тяжкое было...

1
вупсич пупсич -zotik-

Да шот не похоже, сильно внешку состарили.

-2
-zotik- ka27

От куда кадры?

0
-zotik- вупсич пупсич

Я трейлер не смотрел, жду офицального. Скорее всего начнется как я описал, а потом он по башке получит скилы забудет и проснется через 10 лет))

0
Gargonder

Русского перевода не будет в принципе. Зато наверняка будут украинские субтитры. Первая игра в России вообще не продаётся в Стиме. "Данный товар в вашем регионе недоступен". Но...игра, конечно, интересная, но боёвка муторная и еще более муторные процесс сейва. Есть и ограничения по срокам исполнения квестов. Естественно, это делает игру "симулятором средневековой жизни", но хочется всё-таки поиграть, а не пожить жизнью сына "деревенского кузнеца" с "голубой кровью".

-3
Brainstoun

Чё то не верится мне, что она выйдет в 2024, первые кадры стали опубликовывать только сейчас, об игре ничего не известно, будет куча переносов сто проц . . .

-4
real19911

ну и правильно делают, выпустили игру да и все или тебе нравится лет 5 смотреть трейлеры и сливы к игре. То что баги будут на релизе да и бог с ним, пару патчей и готово, первую часть почти на релизе прошел и вообще никаких проблем не встретил

0
Brainstoun real19911

Ты сам то себя слышишь? Умник 6лять. . . Ты тут столько бреда понаписал, не позорься.

-5
real19911 Brainstoun

в чем бред? или ты со всеми остальными ныл навзрыд какая же она забагованная, а я тут такой от стада отбился?

-1
JonhZoidberg

Удивительно насколько люди стали недалёкими, что каждый второй коммент сравнивает эту игру и смуту. У них из общего только жанр (и то одна от первого лица а вторая от третьего) и количество багов на старте. Ах да, бюджет смуты слишком огромен для такой плохой игры. И пофиг что на тот же кингдом потратили примерно в 3.5 раза больше денег. Да к тому же одну делали чуть больше двух лет а вторую около шести. Первый кингдом дропал раза 3 в начале игры из за всратой боёвки, на 4-ый раз драконил её часа 3 и только после этого получилось пройти игру. Надеюсь во второй части разрабы предоставят два режима боёвки: классический и упрощенный для додиков типа меня. Те кто боится за отсутствие русских сабов зря парятся, на старфилд промт русик где то за неделю накатали а спустя какое то время вообще всё перевели и даже неплохо. Предзаказ по любому сделаю так как есть желание еще раз покатать пани Стефанию на своём жеребце, если вы понимаете о чём я))

-4
2dspace
И пофиг что на тот же кингдом потратили примерно в 3.5 раза больше денег. Да к тому же одну делали чуть больше двух лет а вторую около шести.

Получается, если бы Смуту делали тоже 6 лет, то и стоила бы столько же как Кингдом. Только учтите еще "их" зарплаты, локализации на несколько языков, а также платный движок и отсутствие тысяч дешевых готовых ассетов для него на рынке.

Только вот вопрос все равно остается. Пусть риторический. Вышла бы Смута даже после 6-ти лет разработки хоть вполовину настолько хорошей, как Кингдом....

0
Mokou

На репетиции, в виде Смуты, 2 недели назад мы уже были..

В этот раз требуем показ геймплея и бойкотируем предзаказы! Первую часть я смог пройти только спустя полгода, когда вышел патч, исправляющий баг основного квеста.

-12
EvgenyEss

смута это не игра, а высер и распил бабла, не надо сравнивать

4