Издание IGN раньше времени опубликовало отрывок из трейлера Kingdom Come 2: Deliverance - игра выйдет в 2024-м году

Сегодня издание IGN раньше времени опубликовали отрывок из предстоящего трейлера (правда он утек в довольно низком качестве) игры Kingdom Come 2: Deliverance от Warhorse Studios.

Судя по утекшему видео, главным героем игры снова станет Индржих. Интересным моментом является то, что вопреки предположениям сиквел все-таки сохранит подзаголовок Deliverance. Так же в отрывке показали то, что определенно порадует фанатов игры - выход Kingdom Come 2: Deliverance запланирован уже в 2024-м году.

Полноценный 13-минутный трейлер игры покажут уже сегодня в 21:00 по московскому времени. Судя по утекшему трейлеру, игра выйдет на PC, PS5 и Xbox Series X/S.