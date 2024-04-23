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Kingdom Come: Deliverance 2 2024 г.
Экшен, Ролевая, От первого лица, Открытый мир, Средневековье
8.7 132 оценки

Kingdom Come: Deliverance 2 еще может получить русский язык, разработчики просят дождаться официальных анонсов

Gutsz
Новости

Вчера многие пользователи обратили внимание на обновленную страницу Kingdom Come: Deliverance 2 в цифровом магазине Steam, где у игры внезапно появилось упоминание русской локализации. Стоит отметить, что русский стал далеко не единственным пропавшим языком, но это не помешало игрокам наброситься на разработчиков с резкой критикой. Особенно резки были некоторые отечественные новостные издания в заголовках. На самом же деле русский язык из Kingdom Come: Deliverance 2 никто не удалял, средневековая RPG еще может получить желаемый перевод.

Представители студии Warhorse достаточно оперативно отреагировали на шумиху после обновления страницы Kingdom Come: Deliverance 2 в Steam. Разработчики отметили, что цифровой магазин при размещении новых игр использует шаблон страницы, где может быть указана не совсем корректная информация. Так и случилось с сиквелом Kingdom Come: Deliverance. По ошибке вместе с добавлением игры просочилась недостоверная информация. На самом деле у проекта еще нет утвержденного списка языков. На это указывают как сами авторы игры, так и официальный сайт Kingdom Come: Deliverance 2.

В Warhorse сообщили, что еще занимаются над полировкой игры, а параллельно с этим ведется работа над её переводом на самые разные языки. Когда разработчики будут уверены в финальной версии игры, они обязательно поделятся полной информацией о доступных переводах. На русскую озвучку в Kingdom Come: Deliverance 2 рассчитывать не приходится, но текстовый перевод еще вполне может появиться.

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Комментарии: 3
Ваш комментарий
Кей Овальд

Человек, отвечавший за наполнение страницы Стима был уволен две недели назад, ага.

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Верим в вас ребята, не поддавайтесь политоте

-1
Котян Сутоевич

Но истерички по поводу локализации вчера уже успели навонять на год вперёд.
З.Ы. Уже и здесь налетели, ожидаемо :)

-6