Kingdom Come: Deliverance 2 еще может получить русский язык, разработчики просят дождаться официальных анонсов

Вчера многие пользователи обратили внимание на обновленную страницу Kingdom Come: Deliverance 2 в цифровом магазине Steam, где у игры внезапно появилось упоминание русской локализации. Стоит отметить, что русский стал далеко не единственным пропавшим языком, но это не помешало игрокам наброситься на разработчиков с резкой критикой. Особенно резки были некоторые отечественные новостные издания в заголовках. На самом же деле русский язык из Kingdom Come: Deliverance 2 никто не удалял, средневековая RPG еще может получить желаемый перевод.

Представители студии Warhorse достаточно оперативно отреагировали на шумиху после обновления страницы Kingdom Come: Deliverance 2 в Steam. Разработчики отметили, что цифровой магазин при размещении новых игр использует шаблон страницы, где может быть указана не совсем корректная информация. Так и случилось с сиквелом Kingdom Come: Deliverance. По ошибке вместе с добавлением игры просочилась недостоверная информация. На самом деле у проекта еще нет утвержденного списка языков. На это указывают как сами авторы игры, так и официальный сайт Kingdom Come: Deliverance 2.

В Warhorse сообщили, что еще занимаются над полировкой игры, а параллельно с этим ведется работа над её переводом на самые разные языки. Когда разработчики будут уверены в финальной версии игры, они обязательно поделятся полной информацией о доступных переводах. На русскую озвучку в Kingdom Come: Deliverance 2 рассчитывать не приходится, но текстовый перевод еще вполне может появиться.