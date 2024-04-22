Разработчики KCD 2 рассказали о реалистичной боевой системе и о том, почему они выбрали CryEngine

После долгих лет ожидания фанаты истории о сыне кузнеца от Warhorse Studios наконец-то смогли взглянуть на свежие кадры, показывающие продолжение средневековой ролевой игры. Kingdom Come Deliverance 2 выйдет в конце этого года, и разработчики делают акцент на том, чтобы показать максимально правдоподобный и детализированный мир начала XV века. При этом чехи не забыли и о боевке.
В интервью редакции IGN Тобиас Штольц-Цвиллинг, PR-менеджер Warhorse Studios, рассказал чуть больше о реалистичной боевой системе, которая должна вызывать ощущения, схожие с теми, что возникают при реальных столкновениях. Для Warhorse Studios очень важно передать атмосферу эпохи - и разное оружие будет вызывать разные ощущения.
Важно подчеркнуть, что мы остались верны тому, что представляют собой KCD и Warhorse, - попытке представить настоящие средневековые битвы. В то же время мы внесли некоторые изменения в боевую систему и постарались сделать ее более доступной, сохранив при этом реалистичность. Мы хотим, чтобы сражение было сложным, но в то же время легким для освоения. Вы должны чувствовать вес своего оружия и каждый удар. Если вы возьмете в руки, например, булаву, то сможете прорываться сквозь ряды врагов, не задумываясь о трюках и комбинациях. Однако если вы действительно хотите углубиться в систему, изучить все тонкости и нюансы, то лучшим выбором станет длинный меч, предлагающий более утонченный подход.
При этом Kingdom Come Deliverance 2 по-прежнему будет использовать возможности CryEngine, из-за чего могут возникнуть кое-какие вопросы. Впрочем, Штольц-Цвиллинг уверяет, что специалисты работали и над этой технологией - они адаптировали ее под свои нужды и цели игры - поэтому не собирались переходить на новый движок после первой части.
Проще всего ответить, что мы остановились на CryEngine, потому что все наши внутренние системы построены на нем. Я уверен, что каждый разработчик в мире жалуется на используемый им движок и мечтает о чем-то другом - это естественный порядок вещей. Однако даже на ранних этапах разработки KCD I мы сильно подстраивали CryEngine под свои нужды и делаем то же самое сегодня. Я уверен, что сейчас он сильно отличается от того, что вы можете назвать "CryEngine", и все же мы счастливы, что он у нас есть - честно говоря, он работает так, как нам нужно. Если вы вспомните первый KCD, то я твердо уверен, что визуально игра очень хорошо сохранилась только благодаря движку", - признался Тобиас Штольц-Цвиллинг.
Да, CryEngine движок красивый, вспомнить тот же Crysis или Star Citizen.
И вот боевка, да, она отличная в плане приемов, но неудобная, добавить удобства(чтобы хотя бы с 2 врагами можно было адекватно биться) и это будет замечательно.
Им надо сделать адекватную смену таргета, тогда будет кекс. Ну я только такое видение вижу. Мб что бы она была автоматической, была функция включить её. КТо бьет - на того и переключается, но не резко за 0.1 сек
Боевка уже как есть.
CryEngine оставили бы его для тестов производительности процессора где ему и место! и забыли про него в играх
значит будет лагать на 4090