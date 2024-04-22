Со страницы Kingdom Come Deliverance 2 в Steam исчезла русская локализация

Приготовьтесь погрузиться в мир средневековой Богемии с ролевым экшеном Kingdom Come: Deliverance 2. Игра перенесёт вас в самое сердце бурных событий XV века, в эпоху кровопролитной Богемской войны. Вы окажетесь в роли простого человека по имени Индржих из Скалицы, чья жизнь круто меняется под влиянием невероятных обстоятельств.
Индржих начинал свой путь скромным кузнецом, но судьба уготовила ему иную стезю. Движимый жаждой отмщения за предательство, он отправляется в опасное путешествие по прекрасным, но жестоким землям средневековой Богемии. На своём пути Индржих столкнётся с множеством испытаний, повстречает ярких персонажей и раскроет тёмные тайны, скрытые за фасадом королевского двора. Его история — это история превращения из простого честолюбивого солдата в бесстрашного мятежника, готового бросить вызов самым могущественным силам своего времени.
Трагическая гибель родителей становится отправной точкой в судьбе юного Индржиха. Потеряв самых близких людей, он клянётся отомстить виновным и восстановить справедливость. Но месть — это лишь начало его эпического приключения. Индржиху предстоит столкнуться с грозным противником — королём Венгрии Сигизмундом, прозванным Рыжим Лисом за свою хитрость и коварство. Заручившись поддержкой могущественных союзников, Сигизмунд представляет серьёзную угрозу для всей Богемии. Только Индржих, объединив вокруг себя верных соратников и используя все свои навыки и мужество, сможет дать отпор тирану и изменить ход истории.
В Kingdom Come: Deliverance 2 каждое ваше решение будет иметь последствия, формируя уникальную историю Индржиха. От ваших действий зависит не только судьба главного героя, но и отношение к нему других персонажей. Вам предстоит определить нравственную позицию героя в разворачивающихся событиях. Будете ли вы благородным защитником справедливости или безжалостным мстителем — выбор за вами. А ещё вы сможете настроить внешность Индржиха по своему вкусу, развивать его навыки и подбирать подходящую экипировку.
Разработчики Kingdom Come: Deliverance 2 уделили огромное внимание исторической достоверности, чтобы подарить вам незабываемое путешествие в Богемию XV века. У вас будет возможность в полной мере ощутить дух этой эпохи, исследуя детально проработанный мир игры. Прогуляйтесь по оживлённым городским улочкам, пообщайтесь с колоритными персонажами из разных сословий — от простых крестьян до знатных дворян. Или отправьтесь в путешествие по обширным сельским просторам, где вас ждут таверны с хмельными напитками, купальни для отдыха, величественные замки и многое другое. Каждая деталь игрового мира тщательно воссоздана, чтобы обеспечить максимальное погружение в атмосферу Средневековья.
И разумеется, вторая часть вновь порадует вас правдоподобными баталиями. Звон стали, лязг доспехов и крики сражающихся — всё это будет сопровождать вас на полях битв. Игра предлагает широкий выбор исторически достоверного оружия и разнообразные боевые стили. Вы можете сражаться в качестве пешего воина, умело орудуя мечом или мощным ударным оружием. Или, возможно, вы предпочтёте вступить в бой верхом на боевом коне, сметая врагов на своём пути. А для любителей скрытности есть возможность наносить смертоносные удары из теней или поражать противников на расстоянии с помощью лука. Выберите свой стиль боя и покажите всем, на что способен Индржих из Скалицы.
Опять в обсуждениях стима соседи устроили нытьё? Только после нытья этих самых соседей большинство локализаций и пропадает.
Там у главы студии мог чердак потечь, учитывая его позицию по РФ (и не только в отношении нынешнего конфликта).
Бразильцы?
Бразильцы на португальском говорят и он на месте, как и обычный испанский
В США тоже говорят на английском, но есть разница.
пигполы
следовало ожидать
а она разве была когда нибудь? Перевод мне молодцы накатают с форума. не велика потеря.
Всё еще самая ожидаемая игра для меня.
Ну вполне ожидаемо... Отношения Чехии и России сейчас не самые лучшие... Вот чешское правительство на свои студии и давит... Тоже самое было с ETS2, когда SCS Software пришлось отменить DLC "Сердце России".
Ну умельцы, думаю, впервые же дни русский язык подвезут, как это было со Starfield.
а на 1ю часть есть какая нибудь рус озвучка?
Неа. Сабы только
Печально, но быстро решаемо.
Ожидаемо и даже была некая уверенность, что до релизной версии локализация "не доживёт". Учитывая крайне патриотичную позицию главы студии. Однако, может сделают кое-какую другую локализацию, опять же, опираясь от позиции главы студии. Тогда перевод выйдет в первые же дни и будет качественным, как это случилось с Lords of the Fallen (2023)
Текстовую локализацию сейчас на все что угодно делают, так что плевать на самом деле. Сейчас даже озвучки пилят, поэтому можно немного подождать и брать какой нибудь джедай сурвайвр в который можно будет играть с полной русской локализацей, хотя в ней на русском даже сабов официально нет.
Долбаные поляки!
Причем тут поляки? Игру чехи делают...
Это че, никакого Индржиха больше не будет? Остается только дырявый Генри, включаем траур.
1 пункт пошел, осталось еще 2. Дави, хочу видеть еще большое зарево!
1. Без русского языка
2. В игре появятся чёрные
3. Она будет защищена Denuvo
Написали же уже про многонациональный город
в реальной истории также было или опять маняфантазии шизоидов ради повесточки?
Ты Забыл еще упомянуть геев и лесбух
В первой части был как минимум один гей
Как и у меня исчезло желание это покупать.. Хотя его и не было))
ХАХАХАХ
После этого в ру-сегменте начался сущий кошмар
(с) VK
ниче..нейропереводчик все сделает в первый же день (как это было со Cpафилдом)
Сейчас надо громко объявить бойкот, а потом молча скачать?
та не, эти школьники купят на своём турецком акке и будут играть на турецком языке, который так любезно для них добавили
Ну что, где там комментаторы, которые уже предрекают провал игре без ру локализации?
щас еще набегут про торрент эдишн писать)
так она и с ней провалилась бы. первая калище еще тот, тут ничем не лучше будет. ведь разрабы бездари
*Пишет про торрент эдишен.
ну чё школьники, чё с москами? кто там деффал этих бездарей криворуких
Повод по кричать и возмущаться? Обожди релиз, больше чем уверен что релиз будет с нашими сабами.