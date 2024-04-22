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Kingdom Come: Deliverance 2 2024 г.
Экшен, Ролевая, От первого лица, Открытый мир, Средневековье
8.8 124 оценки

Со страницы Kingdom Come Deliverance 2 в Steam исчезла русская локализация

Simple Jack
Новости

22 апреля 2024 года разработчики обновили страницу Kingdom Come Deliverance 2 в Steam. Исчезло упоминание перевода на русский язык и латиноамериканская испанская локализация. Вместо этого добавили информацию о поддержке турецкого языка.

Поддержка языков у игры все еще указана некорректно. На данный момент упоминается только перевод интерфейса. Субтитры и озвучка в Kingdom Come Deliverance 2 заявлены только на английском. Официально разработчики не сообщали о том, будет ли в игре русская локализация.

Это не первый случай, когда из игры пропал ранее заявленный русский язык. В феврале 2024 года энтузиасты нашли файлы русской локализации в Suicide Squad: Kill the Justice League. Изначально перевод должен был быть в игре, но ближе к выходу был удален. В марте 2022 года фанаты восстановили русскую озвучку Marvel’s Midnight Suns.

В том же 2022 году, пропали все упоминания о локализации Diablo Immortal на русский. Но уже на этапе предзагрузки клиента, геймеры обнаружили многочисленные файлы с русской локализацией, в том числе и озвучку для основных сюжетных роликов. После этого разработчики подтвердили, что русский язык останется, но на территории РФ игра не выйдет.

Kingdom Come: Deliverance 2 анонсировали 18 апреля 2024-го — она будет прямым продолжением оригинала, поэтому главным героем вновь станет Индржих.

Kingdom Come Deliverance 2 выйдет на PC, PlayStation 5 и Xbox Series в 2024 году.

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-7
35
Комментарии: 35
Ваш комментарий
Hevin

Опять в обсуждениях стима соседи устроили нытьё? Только после нытья этих самых соседей большинство локализаций и пропадает.

7
CooperativePoseidon

Там у главы студии мог чердак потечь, учитывая его позицию по РФ (и не только в отношении нынешнего конфликта).

3
ZAUSA
Опять в обсуждениях стима соседи устроили нытьё? Только после нытья этих самых соседей большинство локализаций и пропадает.
и латиноамериканская испанская локализация.

 Бразильцы?

-4
CooperativePoseidon ZAUSA

Бразильцы на португальском говорят и он на месте, как и обычный испанский

4
ZAUSA CooperativePoseidon

В США тоже говорят на английском, но есть разница.

-1
pyw ZAUSA

пигполы

0
211186

следовало ожидать

3
вупсич пупсич

а она разве была когда нибудь? Перевод мне молодцы накатают с форума. не велика потеря.

Всё еще самая ожидаемая игра для меня.

1
Footmob

Ну вполне ожидаемо... Отношения Чехии и России сейчас не самые лучшие... Вот чешское правительство на свои студии и давит... Тоже самое было с ETS2, когда SCS Software пришлось отменить DLC "Сердце России".

Ну умельцы, думаю, впервые же дни русский язык подвезут, как это было со Starfield.

1
SkyraX

а на 1ю часть есть какая нибудь рус озвучка?

0
-zotik-

Неа. Сабы только

0
6363

Печально, но быстро решаемо.

0
Artery Kaulitz

Ожидаемо и даже была некая уверенность, что до релизной версии локализация "не доживёт". Учитывая крайне патриотичную позицию главы студии. Однако, может сделают кое-какую другую локализацию, опять же, опираясь от позиции главы студии. Тогда перевод выйдет в первые же дни и будет качественным, как это случилось с Lords of the Fallen (2023)

0
OculusMortem

Текстовую локализацию сейчас на все что угодно делают, так что плевать на самом деле. Сейчас даже озвучки пилят, поэтому можно немного подождать и брать какой нибудь джедай сурвайвр в который можно будет играть с полной русской локализацей, хотя в ней на русском даже сабов официально нет.

0
hamshut

Долбаные поляки!

-1
Footmob

Причем тут поляки? Игру чехи делают...

0
GraF68ru

Это че, никакого Индржиха больше не будет? Остается только дырявый Генри, включаем траур.

-2
Deshlinup

1 пункт пошел, осталось еще 2. Дави, хочу видеть еще большое зарево!

1. Без русского языка

2. В игре появятся чёрные

3. Она будет защищена Denuvo

-3
Mokou

Написали же уже про многонациональный город

-9
JohnTornton Mokou

в реальной истории также было или опять маняфантазии шизоидов ради повесточки?

1
Bassota277

Ты Забыл еще упомянуть геев и лесбух

-1
-zotik- Bassota277

В первой части был как минимум один гей

0
digitalkid

Как и у меня исчезло желание это покупать.. Хотя его и не было))

-3
Залупiвка

ХАХАХАХ

-3
neropashka

После этого в ру-сегменте начался сущий кошмар

-4
Amethistys
Помните Даниэля Вавру? Ну, того самого чешского гигачада, который сделал игру про средневековую Чехию, Kingdom Come: Deliverance, не добавил туда негров и был в доску своим пацаном? Который ещё и трейлер второй части Kingdom Come: Deliverance выпустил недавно?
Так вот, он хрюкал. Прям сильно хрюкал, сравнивая Россию с Третьим рейхом (в ситуации с разделом Польши, Карл, когда Польша до этого вставала на сторону Третьего рейха и не давала СССР провести войска чтобы остановить планы Гитлера, и обещала объявить СССР войну), и даже донатил ВСУ. Ещё стало известно, что хрюкал он и в старых постах 15-го года, после Крыма.
UPD: Ну и Kingdom Come: Deliverance II недоступен в русском регионе. Обмазываемся.
Ещё интересно, что Вавру под его всхрюками обвиняют, что до 24-го февраля он был пророссийским. Классическое "ти путин нет ти путин". Хотя, может, мужик часто перестёгивает шлемы. Тогда предположения о неграх в KCD 2 могут быть не просто предположениями.

(с) VK

Спойлер
-4
Господин Никто

ниче..нейропереводчик все сделает в первый же день (как это было со Cpафилдом)

-5
ZAUSA

Сейчас надо громко объявить бойкот, а потом молча скачать?

-8
JohnTornton

та не, эти школьники купят на своём турецком акке и будут играть на турецком языке, который так любезно для них добавили

-3
barabear

Ну что, где там комментаторы, которые уже предрекают провал игре без ру локализации?

-9
neropashka

щас еще набегут про торрент эдишн писать)

-4
JohnTornton

так она и с ней провалилась бы. первая калище еще тот, тут ничем не лучше будет. ведь разрабы бездари

-7
AT_Sagor neropashka

*Пишет про торрент эдишен.

0
JohnTornton

ну чё школьники, чё с москами? кто там деффал этих бездарей криворуких

-10
SEV DRAKE

Повод по кричать и возмущаться? Обожди релиз, больше чем уверен что релиз будет с нашими сабами.

-3