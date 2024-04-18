Состоялся официальный анонс Kingdom Come: Deliverance 2. Релиз в 2024 году

У Warhorse Studios была простая миссия: создать незабываемое средневековое приключение в жанре ролевой игры. Как оказалось, это довольно сложно для студии, состоящей всего из 11 человек. Десять лет спустя и шесть лет спустя после выхода первой игры, Kingdom Come: Deliverance 2 официально анонсирована с релизом в в 2024 году, и дебютный трейлер выглядит фантастически.
Модели персонажей анимируются и выражают эмоции гораздо более естественно, а современные методы освещения подчеркивают мельчайшие детали лица. Оригинальная игра была визуально амбициозной при запуске, и похоже, что продолжение поднимет планку для игр с открытым миром в 2024 году.
Во время предварительной презентации команда разработчиков заявила, что оригинальная игра не соответствовала их грандиозным амбициям. Это была не идеальная средневековая ролевая игра, которую они себе представляли, но благодаря более чем десятилетнему опыту и богатому игровому набору ресурсов и технологий, на основе которых можно было построить игру, масштабы были увеличены, и Warhorse Studios хвастается, что она намного больше.
Основная история длиннее: в ней пять часов кат-сцен вместо трех в оригинальной игре. NPC более сложны и реагируют на вашу репутацию и недавние действия более подробным пассивным диалогом по мере вашего прохождения через поселение.
Вы по-прежнему играете за главного героя первой игры Индржиха, но его история развивается гораздо дальше, позволяя вам стать известным рыцарем и воином королевства. В этой игре Индржих продолжит мстить за своих убитых родителей, выступая против короля Венгрии.
Игра по-прежнему ведется от первого лица, и может похвастаться более напряженными и исторически точными боями. Помимо владения мечом, тупыми инструментами и оружием дальнего боя присутствуют скрытность и верховой бой.
Kingdom Come: Deliverance 2 выйдет на ПК, PS5 и Xbox Series X|S до конца 2024 года.
Смута здорового человека.
Вот ребята красавцы: анонсировали и релизнут в этом же году)
Нет сомнений, что игра будет охерительной. Первую часть с огромным удовольствием проходил.
помнится одни поляки уже выпустили игру и все знают какой она была на релизе. так что я бы поменьше доверял этим людям.
ККД делали чехи. Не поляки же.
да кто их там различает.
Надеюсь сделают нормальную боевку с толпой...
она и так нормальная лол
Для боя 1 на 1 она хорошо, ну не как против 3-5+ противников.
не нормальная "лол". Все, на кого ты не смотришь бегут на тебя пока не телепортируются тебе за спину. Вся боёвка с толпой это наяривание на зеленый щит
Наконец то анонсировали игру, которую можно ждать в этом году
вот анонс и презентация здорового человека.Анонсировали,показали,рассказали
а чо так можно было, без сливов, инсайдов и тд?
Вавра гений, тихо сделали игру, так и нужно работать
Очень приятный анонс)
Музон шикарный и дробовики завезли.
Огнестрел :)
Пойду первую пройду до конца, как -раз орудовать мечом только научился)
Я скажу одно лишь слово- шикарно!
жалко русского языка не будет
Пока не факт, учитывая, что описание в стиме на русмском у игры, вполне реально, что пока просто не добавили языки в список
Очень понравилось, что будет огромный населенный город. Промышленный богатый центр того времени. Много добычи серебра. Готическая архитектура. Значит будут интересные истории. Авантюрные, детективные, грабительские, предательские.
Боевку, выживач оставили в костяке, но доработали, будет разнообразнее и хорошо, что не стали упрощать никому в угоду.
Все очень радует! Определенно предзаказ!
Это мы ждём. Адекватная RPG в сеттинге реального Средневековья. Первую бы только ещё нормально пройти, а то больше модами увлекался
Данный товар недоступен в вашем регионе(
Пока русский отсутствует.да и все остальные языки кроме анг видимо заглушка хотя страница переведена
Издатель deep silver, у них все игры переведены
Было бы здорово сделать микс боевки KCD и Hellish Quart. Ну или хотяб добавить адекватную расчлененку с Hellish Quart.
Я так понял можно в конце года не ждать смуту версии 2.0(тем более по рассказам знакомых и обзорoщиков нервы и часы затраченные на эту поделку не окупятся ,а тупа вгонят в уныние) ,а нормально поиграть похождения Индржиха
Столько эпитетов лупанул, как будто сам игру продать хочет.
встал на колени и заплакал от счастья
Эти ребята просто невероятные
Довольно забавно что во вроде бы скучном сеттинге реалистичного средневековья, смогли создать такой эффектный трейлер.
🤢
ну выглядит вроде красиво, понравилось, режим ждуна включен, однако не совсем понятно как они собираются успеть до конца года без переносов, там по идее значит уже минимум половина игры должно быть сделано если не больше, и если честно если бы показали ролик без циферки 2 я бы решил что это DLC к первой игре, ибо особо сильных изменений с перовой части в ролике я не увидел, может не внимательно смотрел, хотя я наверное просто придираюсь, вон ассасины и колда уже много лет выходят по одной и той же формуле без особых изменений и ничего, остаётся пожелать разрабам успехов, хоть они это сообщение и не увидят, тем не менее.
Warhorse Studios из инфополя пропали на 5 лет, после релиза последнего DLC. Вполне за это время можно зарелизить игру. Без каких-то критичных багов.
Игра 6 лет делается. Скорее всего уже на 90% готова, а не наполовину. Сказано, что работает значительно больше людей, чем над первой. 250+ человек. Движок тот же, поэтому кажется, что ничего не изменилось, но графика подрастёт. Плюс добавят ДЛСС\ФСР, которого не было в первой. А значит картинку получим лучше при тех же ФПС, что было на вашем железе в первой части.
Слишком часто игроков обманывают последнее время, пока не проверю, не поверю.
ну прям вульфик последниц напоминает моментами по трейлеру)) явно вдохновлялись) ничего против , но сам факт))
Ахахаха, Инджрих в ролике конным арбалетчиком стал. Впрочем, оно хорошо, возможно добавят боёвку с коня.
Вроде все красиво и хорошо НО,опять эта убогая боевка.
Боюсь, в России мы ее купить не сможем. Остается только пиратить. А жаль, уж этим чехам я бы свои денежки занес.
Уже есть шаблон отмазок. Боевка сложная, не будет русского языка, не могу купить, будет перенос, старый движок
Соболезную что за 2 года ты не смог разобраться как игры покупать. Не всем дано
Был бы повод ,а причину придумать как за хлебом в магазин сходить но некоторым это не дано понять ведь своя шапка ближе да причины и следствие не всем дано понять! Пс комментарий не удалял ,удалили видать значит правда кому то не угодна!
Хватило максимум на час игры, убогая боёвка отбила всё желание ознакомиться полностью с игрой.
Играй луком. Игра вариативная.
Ну игра то не про робингуда!! Боёвка хороша 1 на 1 а против 3-5+ это уже шляпа.
Насколько помню с лука там все ваншотятся.
Ваншотятся только в голову, если без шлема. Например как Босс "Коротышка".
Если со шлемом, то в дырку открытую. А если нет, то критануть можно было. Я точно не помню. Планировал в этом году нормально игру пройти.
Опять от первого лица предлагают терпеть и страдать. Ясно. До свидания
По ходу будут те же грабли как и в 1 части. Отсутствие вида от 3 лица и боевка. Для РПГ где есть разнообразие и выбор брони, а так же ты зависишь от ее разновидности и чистоты - вид только от первого лица это какое то кощунство. Боевка своеобразна и по своему интересна, но альтернативный способ а-ля "Ведьмак" не помешал бы, а только добавил бы интерес геймеров к игре, множество геймеров отказались от игры именно из за боевки.
сижу и не могу представить эту игру от 3 лица, бред какой то
Почему это грабли? Многим именно такой подход понравился. Это тоже самое, что упрекать автосимулятор, что он не Нид Фор Спиид.