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Kingdom Come: Deliverance 2 2024 г.
Экшен, Ролевая, От первого лица, Открытый мир, Средневековье
8.7 56 оценок

Состоялся официальный анонс Kingdom Come: Deliverance 2. Релиз в 2024 году

monk70
Новости

У Warhorse Studios была простая миссия: создать незабываемое средневековое приключение в жанре ролевой игры. Как оказалось, это довольно сложно для студии, состоящей всего из 11 человек. Десять лет спустя и шесть лет спустя после выхода первой игры, Kingdom Come: Deliverance 2 официально анонсирована с релизом в в 2024 году, и дебютный трейлер выглядит фантастически.

Модели персонажей анимируются и выражают эмоции гораздо более естественно, а современные методы освещения подчеркивают мельчайшие детали лица. Оригинальная игра была визуально амбициозной при запуске, и похоже, что продолжение поднимет планку для игр с открытым миром в 2024 году.

Во время предварительной презентации команда разработчиков заявила, что оригинальная игра не соответствовала их грандиозным амбициям. Это была не идеальная средневековая ролевая игра, которую они себе представляли, но благодаря более чем десятилетнему опыту и богатому игровому набору ресурсов и технологий, на основе которых можно было построить игру, масштабы были увеличены, и Warhorse Studios хвастается, что она намного больше.

Основная история длиннее: в ней пять часов кат-сцен вместо трех в оригинальной игре. NPC более сложны и реагируют на вашу репутацию и недавние действия более подробным пассивным диалогом по мере вашего прохождения через поселение.

Вы по-прежнему играете за главного героя первой игры Индржиха, но его история развивается гораздо дальше, позволяя вам стать известным рыцарем и воином королевства. В этой игре Индржих продолжит мстить за своих убитых родителей, выступая против короля Венгрии.

Игра по-прежнему ведется от первого лица, и может похвастаться более напряженными и исторически точными боями. Помимо владения мечом, тупыми инструментами и оружием дальнего боя присутствуют скрытность и верховой бой.

Kingdom Come: Deliverance 2 выйдет на ПК, PS5 и Xbox Series X|S до конца 2024 года.

63
54
Комментарии: 54
Ваш комментарий
WittyOrvilleton

Смута здорового человека.

29
Cheloni

Вот ребята красавцы: анонсировали и релизнут в этом же году)

Нет сомнений, что игра будет охерительной. Первую часть с огромным удовольствием проходил.

27
no homo

помнится одни поляки уже выпустили игру и все знают какой она была на релизе. так что я бы поменьше доверял этим людям.

-4
Abraverthu no homo

ККД делали чехи. Не поляки же.

1
no homo Abraverthu

да кто их там различает.

-2
barabear

Надеюсь сделают нормальную боевку с толпой...

14
iochan87

она и так нормальная лол

-13
Юрец Одесса iochan87

Для боя 1 на 1 она хорошо, ну не как против 3-5+ противников.

13
Димон Кожевников iochan87

не нормальная "лол". Все, на кого ты не смотришь бегут на тебя пока не телепортируются тебе за спину. Вся боёвка с толпой это наяривание на зеленый щит

3
Сетеш

Наконец то анонсировали игру, которую можно ждать в этом году

12
SULIK 712

вот анонс и презентация здорового человека.Анонсировали,показали,рассказали

12
Tokito77

а чо так можно было, без сливов, инсайдов и тд?

Вавра гений, тихо сделали игру, так и нужно работать

11
Gangsta_Dan

Очень приятный анонс)

5
saa0891

Музон шикарный и дробовики завезли.

4
ka27

Огнестрел :)

0
iMattz

Пойду первую пройду до конца, как -раз орудовать мечом только научился)

3
DemandingRufus

Я скажу одно лишь слово- шикарно!

2
UnrulyHarold

жалко русского языка не будет

1
Kykyryzec

Пока не факт, учитывая, что описание в стиме на русмском у игры, вполне реально, что пока просто не добавили языки в список

-1
2dspace

Очень понравилось, что будет огромный населенный город. Промышленный богатый центр того времени. Много добычи серебра. Готическая архитектура. Значит будут интересные истории. Авантюрные, детективные, грабительские, предательские.

Боевку, выживач оставили в костяке, но доработали, будет разнообразнее и хорошо, что не стали упрощать никому в угоду.

Все очень радует! Определенно предзаказ!

1
Artery Kaulitz

Это мы ждём. Адекватная RPG в сеттинге реального Средневековья. Первую бы только ещё нормально пройти, а то больше модами увлекался

1
Дима Очеретный

Данный товар недоступен в вашем регионе(

0
Punisher1

Пока русский отсутствует.да и все остальные языки кроме анг видимо заглушка хотя страница переведена

0
Zodyak

Издатель deep silver, у них все игры переведены

2
Hunson Abadeer

Было бы здорово сделать микс боевки KCD и Hellish Quart. Ну или хотяб добавить адекватную расчлененку с Hellish Quart.

0
Bait795

Я так понял можно в конце года не ждать смуту версии 2.0(тем более по рассказам знакомых и обзорoщиков нервы и часы затраченные на эту поделку не окупятся ,а тупа вгонят в уныние) ,а нормально поиграть похождения Индржиха

0
spaMER_ID

Столько эпитетов лупанул, как будто сам игру продать хочет.

0
Аналиус

встал на колени и заплакал от счастья

0
Antoxanotdance

Эти ребята просто невероятные

0
РикоЧико

Довольно забавно что во вроде бы скучном сеттинге реалистичного средневековья, смогли создать такой эффектный трейлер.

0
Леший3

🤢

0
Kelby

ну выглядит вроде красиво, понравилось, режим ждуна включен, однако не совсем понятно как они собираются успеть до конца года без переносов, там по идее значит уже минимум половина игры должно быть сделано если не больше, и если честно если бы показали ролик без циферки 2 я бы решил что это DLC к первой игре, ибо особо сильных изменений с перовой части в ролике я не увидел, может не внимательно смотрел, хотя я наверное просто придираюсь, вон ассасины и колда уже много лет выходят по одной и той же формуле без особых изменений и ничего, остаётся пожелать разрабам успехов, хоть они это сообщение и не увидят, тем не менее.

0
РикоЧико

Warhorse Studios из инфополя пропали на 5 лет, после релиза последнего DLC. Вполне за это время можно зарелизить игру. Без каких-то критичных багов.

0
2dspace

Игра 6 лет делается. Скорее всего уже на 90% готова, а не наполовину. Сказано, что работает значительно больше людей, чем над первой. 250+ человек. Движок тот же, поэтому кажется, что ничего не изменилось, но графика подрастёт. Плюс добавят ДЛСС\ФСР, которого не было в первой. А значит картинку получим лучше при тех же ФПС, что было на вашем железе в первой части.

0
zl_leshiy

Слишком часто игроков обманывают последнее время, пока не проверю, не поверю.

0
Abramski90

ну прям вульфик последниц напоминает моментами по трейлеру)) явно вдохновлялись) ничего против , но сам факт))

-1
Megakenny

Ахахаха, Инджрих в ролике конным арбалетчиком стал. Впрочем, оно хорошо, возможно добавят боёвку с коня.

-1
Bassota277

Вроде все красиво и хорошо НО,опять эта убогая боевка.

-5
Riws

Боюсь, в России мы ее купить не сможем. Остается только пиратить. А жаль, уж этим чехам я бы свои денежки занес.

-6
Комментарий удален
2dspace Bait795

Уже есть шаблон отмазок. Боевка сложная, не будет русского языка, не могу купить, будет перенос, старый движок

2
caliskan

Соболезную что за 2 года ты не смог разобраться как игры покупать. Не всем дано

5
Bait795 2dspace

Был бы повод ,а причину придумать как за хлебом в магазин сходить но некоторым это не дано понять ведь своя шапка ближе да причины и следствие не всем дано понять! Пс комментарий не удалял ,удалили видать значит правда кому то не угодна!

0
Кот Пингвинович

Хватило максимум на час игры, убогая боёвка отбила всё желание ознакомиться полностью с игрой.

-8
РикоЧико

Играй луком. Игра вариативная.

0
Юрец Одесса РикоЧико

Ну игра то не про робингуда!! Боёвка хороша 1 на 1 а против 3-5+ это уже шляпа.

1
РикоЧико Юрец Одесса

Насколько помню с лука там все ваншотятся.

0
2dspace РикоЧико

Ваншотятся только в голову, если без шлема. Например как Босс "Коротышка".

2
РикоЧико 2dspace

Если со шлемом, то в дырку открытую. А если нет, то критануть можно было. Я точно не помню. Планировал в этом году нормально игру пройти.

0
Kaburagi

Опять от первого лица предлагают терпеть и страдать. Ясно. До свидания

-21
Lenya69

По ходу будут те же грабли как и в 1 части. Отсутствие вида от 3 лица и боевка. Для РПГ где есть разнообразие и выбор брони, а так же ты зависишь от ее разновидности и чистоты - вид только от первого лица это какое то кощунство. Боевка своеобразна и по своему интересна, но альтернативный способ а-ля "Ведьмак" не помешал бы, а только добавил бы интерес геймеров к игре, множество геймеров отказались от игры именно из за боевки.

-26
UnrulyHarold

сижу и не могу представить эту игру от 3 лица, бред какой то

9
2dspace

Почему это грабли? Многим именно такой подход понравился. Это тоже самое, что упрекать автосимулятор, что он не Нид Фор Спиид.

3