В Steam состоялся выход коллекции Kingdom Hearts

Сегодня серия KINGDOM HEARTS от SQUARE ENIX вышла в Steam, представляя культовую серию RPG совершенно новому миру игроков. Во все три коллекции, выпущенные сегодня — KINGDOM HEARTS HD 1.5 + 2.5 ReMIX, KINGDOM HEARTS 2.8 Final Chapter Prologue и KINGDOM HEARTS III + Re Mind DLC — можно играть как на ПК, так и на ходу на устройствах Steam Deck.
Некоторые игровые игры, включенные в KINGDOM HEARTS HD 1.5 + 2.5 ReMIX и KINGDOM HEARTS 2.8 Final Chapter Prologue, будут содержать обновлённые текстуры. Пользователи, которые приобретут KINGDOM HEARTS III + Re Mind (DLC), также получат новый эксклюзивный для платформы Keyblade, «Dead of Night».
Полный список игр KINGDOM HEARTS, доступных для покупки в Steam, выглядит следующим образом:
- KINGDOM HEARTS HD 1.5 + 2.5 ReMIX
- KINGDOM HEARTS FINAL MIX
- KINGDOM HEARTS Re:Chain of Memories
- KINGDOM HEARTS II FINAL MIX
- KINGDOM HEARTS 358/2 Days (сборник HD-заставок)
- KINGDOM HEARTS Birth by Sleep FINAL MIX
- KINGDOM HEARTS Re:coded (сборник HD-заставок)
- KINGDOM HEARTS 2.8 Final Chapter Prologue
- KINGDOM HEARTS Dream Drop Distance HD
- KINGDOM HEARTS χ Back Cover (movie)
- KINGDOM HEARTS 0.2 Birth by Sleep – A fragmentary passage –
- KINGDOM HEARTS III + Re Mind (DLC)
- KINGDOM HEARTS INTEGRUM MASTERPIECE (включает все вышеперечисленные сборники)
40 к тенге... это ладно за картридж нинки отдать но не за это... даже без руссика...
СКОЛЬКО?! Да даже за картридж это дофигилион
7 810 рублей в пересчете.
28980 же по скидке. И это дешевле, чем в LATAM
Так и должно быть ?
Да, так всё и должно быть, ибо издатель любит обмазаться в политике.
За 6к рублей уже полный пак купить можно. Не, я всё понимаю, игры хорошие, но это не Ремейк даже, а цена как у AAA новинок...
40к тенге в стим.Чтош ждем когда выйдет пиратка
// Юрий Николаев
И что это за "обновленные текстуры"? Надеюсь, не очередной ремастер ремастера ремастера.