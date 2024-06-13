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Kingdom Hearts 3 29.01.2019
Экшен, Ролевая
7.1 116 оценок

В Steam состоялся выход коллекции Kingdom Hearts

monk70
Новости

Сегодня серия KINGDOM HEARTS от SQUARE ENIX вышла в Steam, представляя культовую серию RPG совершенно новому миру игроков. Во все три коллекции, выпущенные сегодня — KINGDOM HEARTS HD 1.5 + 2.5 ReMIX, KINGDOM HEARTS 2.8 Final Chapter Prologue и KINGDOM HEARTS III + Re Mind DLC — можно играть как на ПК, так и на ходу на устройствах Steam Deck.

Некоторые игровые игры, включенные в KINGDOM HEARTS HD 1.5 + 2.5 ReMIX и KINGDOM HEARTS 2.8 Final Chapter Prologue, будут содержать обновлённые текстуры. Пользователи, которые приобретут KINGDOM HEARTS III + Re Mind (DLC), также получат новый эксклюзивный для платформы Keyblade, «Dead of Night».

Полный список игр KINGDOM HEARTS, доступных для покупки в Steam, выглядит следующим образом:

  • KINGDOM HEARTS HD 1.5 + 2.5 ReMIX
  • KINGDOM HEARTS FINAL MIX
  • KINGDOM HEARTS Re:Chain of Memories
  • KINGDOM HEARTS II FINAL MIX
  • KINGDOM HEARTS 358/2 Days (сборник HD-заставок)
  • KINGDOM HEARTS Birth by Sleep FINAL MIX
  • KINGDOM HEARTS Re:coded (сборник HD-заставок)
  • KINGDOM HEARTS 2.8 Final Chapter Prologue
  • KINGDOM HEARTS Dream Drop Distance HD
  • KINGDOM HEARTS χ Back Cover (movie)
  • KINGDOM HEARTS 0.2 Birth by Sleep – A fragmentary passage –
  • KINGDOM HEARTS III + Re Mind (DLC)
  • KINGDOM HEARTS INTEGRUM MASTERPIECE (включает все вышеперечисленные сборники)
-5
10
Kingdom Hearts 3
29.01.2019
Комментарии: 10
Ваш комментарий
Дворф

40 к тенге... это ладно за картридж нинки отдать но не за это... даже без руссика...

3
Unicorling

СКОЛЬКО?! Да даже за картридж это дофигилион

0
Роман2006Рус

7 810 рублей в пересчете.

0
lirtm

28980 же по скидке. И это дешевле, чем в LATAM

0
Unicorling

Так и должно быть ?

2
AT_Sagor

Да, так всё и должно быть, ибо издатель любит обмазаться в политике.

0
Artery Kaulitz

За 6к рублей уже полный пак купить можно. Не, я всё понимаю, игры хорошие, но это не Ремейк даже, а цена как у AAA новинок...

1
OfficialKylo

40к тенге в стим.Чтош ждем когда выйдет пиратка

0
Пользователь ВКонтакте

// Юрий Николаев

0
Gridon

И что это за "обновленные текстуры"? Надеюсь, не очередной ремастер ремастера ремастера.

-1