Продажи Kingdoms and Castles превысили 1.3 млн копий

Компания Lion Shield рада объявить об очередном крупном обновлении для своей оригинальной градостроительной игры Kingdoms and Castles, которая на сегодняшний день продана тиражом более 1,3 миллиона копий.
Крупное обновление инфраструктуры улучшает возможности строительства, чтобы лучше справляться с потребностями поздней игры, и выходит одновременно со значительной скидкой - все, кто еще не пробовал средневековую фэнтези-игру, могут приобрести ее со скидкой 40% от базовой цены.
Обновление "Инфраструктура и промышленность" представляет увеличенные версии различных зданий для помощи в планировании города, многие из которых были получены из предложений сообщества:
- Большие версии Комнаты сокровищ и Продуктохранилища с увеличенной более чем в два раза вместимостью, что позволяет игрокам хранить больше на меньшей площади.
- Большие версии Железной шахты и Каменоломни, которые увеличивают добычу минералов в городе за счет дополнительных рабочих и инструментов.
- Более крупные варианты угольного завода, водохранилища и таверны.
- Уменьшенная версия церкви в виде часовни для удовлетворения религиозных потребностей с помощью более компактного здания.
- Среди других улучшений в этом патче - некоторые изменения качества жизни в Steam Deck, а также ряд балансных исправлений и доработок. Для получения дополнительной информации ознакомьтесь с официальными примечаниями к патчу.