Продажи Kingdoms and Castles превысили 1.3 млн копий ©

Компания Lion Shield рада объявить об очередном крупном обновлении для своей оригинальной градостроительной игры Kingdoms and Castles, которая на сегодняшний день продана тиражом более 1,3 миллиона копий.

Крупное обновление инфраструктуры улучшает возможности строительства, чтобы лучше справляться с потребностями поздней игры, и выходит одновременно со значительной скидкой - все, кто еще не пробовал средневековую фэнтези-игру, могут приобрести ее со скидкой 40% от базовой цены.

Обновление "Инфраструктура и промышленность" представляет увеличенные версии различных зданий для помощи в планировании города, многие из которых были получены из предложений сообщества: