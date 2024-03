Kingmakers глубже, чем кажется, говорит команда

Kingmakers, анонсированная недавно, - это новый экшен и шутер в средневековом сеттинге. Вы можете отправиться на поле боя и уничтожать воинов в доспехах и с мечами, используя свой верный пулемет или с вертолета. Захватывающая смесь, которая сразу же привлекла внимание публики.

В новом интервью команда рассказала о том, что ее целью является создание исторически достоверной игры, что означает, например, что в Kingmakers будут битвы с большим количеством солдат, а не просто несколько десятков врагов. Все это, однако, должно было быть достигнуто с помощью анимации и физики высокого уровня, "которые вы ожидаете от ААА-шутера вроде The Last of Us 2". Также стало известно, что изначально местом действия был выбран Древний Рим.

Команда продолжает объяснять, что Kingmakers также будет включать в себя качественную кампанию, которая не будет просто "серией случайных сражений". Идея игры заключается в том, что игрок отправляется в прошлое и вмешивается в исторические битвы, чтобы изменить будущее: в зависимости от ваших действий могут быть созданы различные варианты будущего.

Мы пытаемся создать абсолютное средневековое фэнтези. Это означает создание империи, завоевание замков, территорий и т.д. Это не серия случайных сражений, а захватывающая кампания, в которой вы строите поселения, захватываете вражеские аванпосты, обучаете и продвигаете солдат и т.д..

Разработчик также сообщил, что в будущем может появиться PvP.

Мы, безусловно, заинтересованы в PvP и внутри компании придумываем идеи по этому поводу как минимум раз в месяц. В свое время мы даже делали черновой вариант игры с PvP-механикой. Это определенно то, о чем мы думаем в будущем. Однако на данный момент мы сосредоточены на PvE с кооперативом.