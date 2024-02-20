Рыцари, пулеметы, путешествия во времени: анонсирован стратегический шутер Kingmakers

На волне успеха таких игр, как Ultimate Epic Battle Simulator 2, выходит Kingmakers - стратегический шутер, разработанный Redemption Road Games, в котором поклонники жанра окажутся на месте современных солдат, призванных противостоять тысячам рыцарей в эпических средневековых сражениях.
Последний интерактивный опыт, опубликованный компанией tinyBuild, бросает поклонников этого типа стратегических игр в гущу грандиозных сражений, где им предстоит изменить ход истории и спасти будущее, играя за путешественников во времени, которые, вооружившись пулеметами и другим современным оружием, должны переломить ход важнейших войн прошлого.
В причудливой канве повествования, созданной независимой студией, вырисовываются контуры антиутопического будущего, в котором гипертехнологичные цивилизации гибнущего мира вверяют свою судьбу деяниям гильдии воинов-путешественников во времени. Вернувшись на 500 лет назад, игроки окажутся в эпицентре сражений, бушевавших в средневековой Англии. Нам предстоит обеспечить выживание человечества в будущем, создав новую временную линию с помощью своего вклада в одну из враждующих фракций.
Каждое сражение в Kingmakers происходит на физическом движке в реальном времени, тысячи солдат сражаются одновременно, следуя как приказам игрока, так и указаниям многопоточного ИИ, который контролирует принятие решений, анимацию и тактику каждого отдельного подразделения на экране.
Выход Kingmakers запланирован на 2024 год на ПК.
Вспомнилась игра Darkest of days. Там и во время гражданской войны в Америке с автомата всех разваливал. И во время первой мировой с ракетной установки всех бомбил.
Выглядит очень интересно.
бомба!
В средневековье рыцари стояли строем, так что многозарядные миномёты должны быть лютой имбой. Ну и калибр 5.45, потому что латы 3мм из гoвёного железа едва ли пистолет держат, а кольчуга вообще нифига.
По этому рыцари и доспехи пропали, когда огнестрел появился.
Будет неплохо, если в конце игры рыцари попрячутся, а на нас вывалят тонну крестьян с арбалетами: бронежилет не пробьют, но если один из сотни попадёт в глаз...
...Хотя о чём это я? Наверняка у брони будет тупо процент снижения урона по хп-бару как во всех тыкалках для казуалов.
о это мы видели смена режимов и куча пушечного мяса
эммм, а хде сюжет?
Серьезно. Кто вообще в серьез сейчас может воспринимать рыцарей ?
Согласен. Римляне бы смотрелись опаснее.