Средневековые рыцари против штурмовых вертолетов - свежий геймплейный трейлер Kingmakers с IGN Fan Fest 2024

Анонсирующий трейлер Kingmakers стал хитом, собрав сотни тысяч просмотров на различных каналах. Несколько сравнили его с аниме Gate, в котором схожее сочетание современной войны и средневекового фэнтези. Теперь вы можете увидеть еще больше кадров из Kingmakers в новом трейлере, выпущенном эксклюзивно для IGN Fan Fest 2024.



В трейлере мы можем поближе познакомиться с некоторыми элементами симулятора, в том числе с плавным переходом от перспективы сверху к наземному бою.

Kingmakers рассказывает о солдате, который отправляется в средневековую Англию в надежде "изменить ход кровавой войны", чтобы предотвратить апокалипсис. Согласно описанию, это будет "симуляция в реальном времени, где одновременно сражаются тысячи солдат", использующий "многопотоковый ИИ нового поколения".

Среди оружия в Kingmakers будут "штурмовые винтовки, дробовики, гранатометы, бронированные внедорожники, мотоциклы, боевые вертолеты, авиаудары", и вы сможете управлять средневековыми солдатами. В Kingmakers будет как одиночный, так и кооперативный геймплей.



Даты выхода Kingmakers пока нет, но она появится в ранем доступе где-то в 2024 году.