Свежие геймплейные кадры Kingmakers - игра позволит одновременно рендерить 4000 воинов, но это не предел

Kingmakers уже назвали главной сенсацией 2024 года. Неизвестная команда готовит фантастическую игру, которая выглядит просто феноменально. Пришло время взглянуть на этот проект поближе.
Впервые мы узнали о Kingmakers в феврале, когда появился впечатляющий геймплейный трейлер игры, в котором мы берем на себя роль современного солдата, сражающегося со средневековыми воинами.
Игра также привлекла внимание редакторов DigitalFoundry, которые уже назвали Kingmakers "самым большим сюрпризом 2024 года". Команда пригласила студию Redemption Road, чтобы разработчики рассказали о своем проекте.
Из видеоролика, в котором нет недостатка в свежем геймплее, мы узнаем, что игра работает на движке Unreal Engine. Код игры был оптимизирован, чтобы позволить сотням солдат принимать участие в сражениях, подобно Mount & Blade 2: Bannerlord. Авторы рассказывают, что потратили около четырех лет на подготовку технологии, чтобы она хорошо работала даже на не очень мощном железе.
Разработчики заявили, что игровой движок позволит одновременно рендерить максимум 4 000 воинов. Однако работа над оптимизацией продолжается, так что в конечном итоге возможно и большее количество воинов, участвующих в стычках.
Что значит неизвестной командой? Челы делали Road Redemption, единственного вменяемого наследника Road Rash.
Не очень мощное "железо" - можно конкретнее? )