Свежие геймплейные кадры Kingmakers - игра позволит одновременно рендерить 4000 воинов, но это не предел

Вам предстоит отправиться в необычное путешествие, сочетающее историческое прошлое и футуристическое вооружение. Kingmakers переносит вас в средневековую Англию XV века, раздираемую кровопролитными войнами. При этом в вашем распоряжении оказывается передовой арсенал 21-го века.

Вы играете за путешественника во времени — последнюю надежду умирающего постапокалиптического мира будущего. Вы должны вернуться на 500 лет назад и изменить ход истории, предотвратив гибель человечества.

В вашем арсенале есть такие экзотические для Средневековья вещи как пистолеты, автоматы, дробовики, снайперские винтовки и гранатомёты. Да, у вас появилась уникальная возможность, позволяющая узнать насколько быстро падёт отряд рыцарей под градом пуль из автомата Калашникова. Также вы можете воспользоваться современными видами техники — от мотоциклов до бронетранспортёров.

Стоит отметить удачное сочетание экшена от третьего лица и стратегического геймплея. В любой момент можно плавно переключиться из режима непосредственного участия в сражении к отдаче приказов войскам. Система управления проста в освоении, но при этом открывает широкие тактические возможности.

Вы можете отдавать команды отрядам напрямую или делегировать контроль над частью войск автономным командирам. Помимо этого, вы должны возводить укрепления, распределять силы на поле боя и строить хитроумные стратегии до возвращения в гущу схватки.

И напоследок стоит упомянуть наличие кооперативного режима, в котором до трёх друзей могут объединиться, чтобы вести свои армии к победе.