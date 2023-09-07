King's Bounty 2 выходит на Xbox Series X и PlayStation 5 ©

Fulqrum Publishing и Prime Matter объявили, что расширенная версия King's Bounty 2 выйдет на PlayStation 5 и Xbox Series X|S 7 сентября с бесплатным обновлением и совместимостью с сохраненными данными для владельцев игры на PlayStation 4 и Xbox One. Эта улучшенная версия тактической пошаговой ролевой игры отличается динамичным разрешением 4K (только на Xbox Series X и PlayStation 5), частотой 60 кадров в секунду, быстрой загрузкой и улучшенной производительностью.

Тьма опускается на мир Нострия. Заговоры, диверсии и некромантия омрачают землю. Графства требуют своей независимости, по улицам бродят бандиты, а слухи о подавляющей силе Скверны возникают, как шепот во тьме. Старый король Клавдий отравлен и не может управлять королевством, а его сын, принц Адриан, должен объединить разделенные земли, в то время как его сила и вера подвергаются критике. Но, возможно, спаситель – последняя надежда королевства – уже здесь, чтобы нанести ответный удар и наконец восстановить мир и порядок в Нострии?

В King's Bounty 2 игрок выбирает одного из трех героев – каждый со своей индивидуальностью и уникальными способностями – и отправляется в путешествие в фэнтезийный мир Нострии. Вам предстоит многое исследовать — от набора, развития и управления собственной армией до открытия нелинейного мира предательства, великих жертв и тяжелой борьбы за выживание. King's Bounty 2 предлагает самый большой открытый мир, когда-либо созданный 1C Entertainment, с огромными шумными городами, крошечными деревушками, замерзшими северными пустошами, обширными лугами и гнетущими болотами.