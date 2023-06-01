Стала известна дата выхода средневековой стратегии The King's Campaign ©

Инди-разработчики Bad Logic Studios и Reverie World Studios объявили о совместной работе над средневековой стратегической игрой The King's Campaign, которая выйдет в Steam 13 июля 2023 года.

The King's Campaign — это обновленная отдельная версия DLC-кампании Royal Blood для самой продаваемой игры Reverie World Studios, Medieval Kingdom Wars, и включает в себя расширенную карту из DLC Greater World и дополнительный режим зомби из DLC то же имя.

The King's Campaign сочетает в себе глобальную стратегию и геймплей RTS, поскольку игроки управляют королевством в кампании по завоеванию средневековой Европы и Северной Африки и должны строить свои города, заниматься дипломатией и командовать своими армиями, чтобы защитить свое королевство и расширить свою империю.

Поскольку The King's Campaign является отдельной версией, это позволяет разработчикам обновлять и добавлять функции, запрошенные игроками, которые в противном случае отрицательно повлияли бы или сломали тысячи сохраненных кампаний игроков для Medieval Kingdom Wars.

Некоторые из анонсированных на данный момент обновлений включают переработанное дерево технологий и улучшенную систему ручного сохранения кампаний, а о других обновлениях еще не объявлено.

Разработчики отмечают, что существующие игроки Medieval Kingdom Wars могут получить аналогичный опыт, за исключением обновлений, купив DLC, которые также доступны в комплекте. Кампания Короля больше связана с предоставлением альтернативного варианта для игроков, плохо знакомых с игровой франшизой.