Основанная на физике экшен-RPG Knight Crawlers стала доступна в Steam ©

Инди-разработчик Good Morning Games и издатель The Iterative Collective объявили о том, что их основанная на физике игра Knight Crawlers вышла в Steam. Knight Crawlers — это ролевая игра с ragdoll-физикой, которая позволяет бесконечные забеги, а также PvP.

Войдите в мир Knight Crawlers и отправляйтесь в опасное путешествие по Оскверненным мирам, побеждая полчища врагов в безумной боевой системе, основанной на физике ragdoll. С каждым прохождением участвуйте в жестоких битвах, одновременно получая прилив юмора фарса в этом свежем подходе к жанру обхода подземелий. Игроки, наконец, смогут ответить на вопрос, с кем бы они предпочли сражаться: с одной уткой размером с монстра или с сотней монстров размером с утку.

Knight Crawlers также может похвастаться системой прогресса в жанре roguelite, которая вознаграждает игроков постоянными бонусами между прохождениями, а также большим разнообразием физического, дальнобойного и магического оружия для изучения и освоения.