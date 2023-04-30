Основанная на физике экшен-RPG Knight Crawlers выйдет на ПК в Steam 4 мая ©

Сингапурский издатель инди-игр The Iterative Collective и разработчик инди-игр Good Morning Games объявили, что их основанная на физике экшен-RPG «Knight Crawlers» выйдет на ПК в Steam 4 мая 2023 года.

Войдите в мир Knight Crawlers и отправляйтесь в опасное путешествие по Оскверненным мирам, побеждая полчища врагов в безумной боевой системе, основанной на ragdoll-физике. С каждым прохождением участвуйте в жестоких битвах, одновременно получая прилив юмора фарса в этом новом взгляде на жанр исследования подземелий. Игроки, наконец, смогут ответить на вопрос, с кем бы они предпочли сражаться: с одной уткой размером с монстра или с сотней монстров размером с утку.

Knight Crawlers также может похвастаться системой прогресса в жанре roguelite, которая вознаграждает игроков постоянными бонусами между прохождениями, а также большим разнообразием физического, дальнобойного и магического оружия для изучения и освоения.