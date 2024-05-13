Отечественные разработчики готовят конкурента God of War: показан геймплей ролевого экшена "Коловрат"

Российская игровая индустрия после релиза "Смуты" вновь готовится выпустить конкурента для известной западной франшизы. Похоже, на этот раз отечественные разработчики решили не ассоциировать себя с нашумевшим "Ведьмаком", и вместо этого выбрали несколько менее популярную игровую серию. Знакомьтесь с приключенческим экшеном с видом от третьего лица под названием "Коловрат". Оценить игровой процесс игры можно уже сейчас с помощью геймплейного ролика.

Судя по опубликованным кадрам, визуально игра очень сильно напоминает God of War из-за заснеженных локаций. Сама механика боя, похоже, ближе к играм серии Souls, где важно уклоняться и во время наносить удары. При этом отмечается, что это лишь прототип боя с мини-боссом в декорациях зимнего биома.

Концепт-арты:

Согласно описанию авторов проекта, "Коловрат" расскажет историю о погибшем богатыре Евпатии Коловрате. Даже после смерти он не обрел покой и теперь вынужден сражаться в потустороннем мире против нечисти и другой нежити. С помощью особого меча, обладающего душой Святогора, ему предстоит остановить Тёмного и его армию злых духов.

Геймплей игры с технодемо:

Скриншоты игры:

Разработчики обещают детальное воссоздание народного фольклора вместе с его знаменитыми персонажами. На данный момент у проекта нет даже примерной даты релиза, однако команда намерена довести его до релиза при поддержке финансирования со стороны Президентского фонда культурных инициатив.