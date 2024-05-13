Отечественные разработчики готовят конкурента God of War: показан геймплей ролевого экшена "Коловрат"

Российская игровая индустрия после релиза "Смуты" вновь готовится выпустить конкурента для известной западной франшизы. Похоже, на этот раз отечественные разработчики решили не ассоциировать себя с нашумевшим "Ведьмаком", и вместо этого выбрали несколько менее популярную игровую серию. Знакомьтесь с приключенческим экшеном с видом от третьего лица под названием "Коловрат". Оценить игровой процесс игры можно уже сейчас с помощью геймплейного ролика.
Судя по опубликованным кадрам, визуально игра очень сильно напоминает God of War из-за заснеженных локаций. Сама механика боя, похоже, ближе к играм серии Souls, где важно уклоняться и во время наносить удары. При этом отмечается, что это лишь прототип боя с мини-боссом в декорациях зимнего биома.
Концепт-арты:
Согласно описанию авторов проекта, "Коловрат" расскажет историю о погибшем богатыре Евпатии Коловрате. Даже после смерти он не обрел покой и теперь вынужден сражаться в потустороннем мире против нечисти и другой нежити. С помощью особого меча, обладающего душой Святогора, ему предстоит остановить Тёмного и его армию злых духов.
Геймплей игры с технодемо:
Скриншоты игры:
Разработчики обещают детальное воссоздание народного фольклора вместе с его знаменитыми персонажами. На данный момент у проекта нет даже примерной даты релиза, однако команда намерена довести его до релиза при поддержке финансирования со стороны Президентского фонда культурных инициатив.
Каким местом God of War тут вообще?
Все игры с зимним лесом теперь "God of War"?
Да. Тут как со смутой. Все игры где по зеленому лесу бежит чел в кафтане - ведьмак 3. Там где зимний лес - год оф вар.
Gutsz, в своем репертуаре по кликбэйту.
Ты погоди ,скоро будет убийца киберпанка ,с вырвиглазной городской палитрой
Наверно игра по мотивам Лабиринта отражений.
вторая часть смуты выглядит великолепно
Смута должна была Ведьмака убить, а это теперь у нас замах на убийцу ГоВа
бедная смута, челы делали просто небольшую игру класса б, а комьюнити заставляет ее ведьмака убивать)
Это конкурент смуты, и этим поделкам до God of War так же далеко как до Луны
"Отечественный" "Конкурента" "росийский разработчик" - присутствуют все признаки нижайшего качества и очередного позора.
Индика тоже отечественная, от российского разработчика, правда без "конкурента", и неплоха получилась. В разы лучше Смуты.
индике повезло, не получила ракового поста, а так могла стать убийцей кого-нибудь, да аналогов сильно захайпленных не нашли
ЯйцеБород
Интересно, а кто назвал ее конкурентом ГоВ, разрабы или автор статьи, который не разбиарется ?
зная пг, скорее второе, тем более как всегда нет источника новости
Ясень пень, автор статьи назвал. Он же в тексте ясно пишет, мол для того, чтобы быть русским God of War - на локациях нужен только снег. Что само по себе звучит нелепо.
Я очень сомневаюсь, что разработчики такое могли бы придумать. Это 100% выдумка автора статьи. Ляпнул, не подумав, так сказать. Видимо он совсем недавно в последние две God of War играл и теперь все снежные локации в играх ассоциирует исключительно с God of War. По крайней мере я так думаю.
каломврот
Ахаха, похоже так и будет!))
соболезную...
Опять аналог и опять финансирование всякими фондами... Но ладно, посмотрим что выйдет. По крайней мере, мы уже имеем хоть какую-то тех. демку с боевой частью, а не "заскриптованные" прогулки по локациям, как в Смуте
Я знаю кто будет играть в этот УГ и писать мол шедевр: Janekste , dex123, АLEX86, SergeK69, Praetorian и еще этот клоун
Разные люди и разные игры для разных людей. Хочу - играю! Не хочу - не играю! Тебе то что до этого? На данный момент Коловрат меня ничем не зацепил.
Пока что только ты считаешь, что коловрат для кого-то может быть шедевром. Видать втихаря любишь такие игры.
Я всегда думал, что клоуны это те кто кукарекают что игра выйдет уг задолго до её выхода.
Это тот случай, когда всё ясно сразу, тут не нужно дожидаться релиза, что бы понимать что это уг.
Вы все смуту шедевром назвали, поэтому теперь будете калоедами номер один на пг
Ой да хорош из себя вангу делать, единственное что тебе надо понять по жизни, что все твои якобы логические выводы и предсказания из разряда 50 на 50. Даже полный еблан такие предсказания осилит сделать. Показали технодемку и ты сразу все понял. Сначала все этапы игропроизводства изучи прежде чем ванговать. Иногда игра на релизе может выглядеть кардинально другой. Готов поставить скажем 500к рублев на то что игра будет уг?
Смуты хватило, спасибо, не надо
пахнет СМУТОЙ!!!!!
По видосам, какая убогость, таже смута, только гг теперь увороты молниеностные делает во все стороны, мечом машет мадленно но увороты ппц, флэш.
Когда PG сделает нормальный плеер? (все блокировщики отключал)
Там плеер от ВК. Если у тебя «лиса», то там встроенная защита не любит этот проигрыватель. Скорее всего из-за этой защиты проблема, у меня на некоторых сайтах плеер ВК не работает, пока не отключишь эту защиту.
У меня вообще тупо блок с текстом "произошла ошибка"...
Спасибо. Про эту защиту не знал. Правда плеер ВК показался только после отключения этой защиты и в том числе adblock и плагина Privacy Badger.
Ну по крайней мере отечественные гов... ой игроделы радуют нас смешными новостями, продлевают жизнь как могут.
КАЛОВРОТ - вернее.
Конкурент Смуты на подходе, получается.
Смуту уже загнобили как ответ ведьмаку, теперь и эту загнобим, че и нет, плевать что разрабы делают небольшой проект (как и со смутой) и не пиарят ее как ответ чему-то, давайте найдем параллель там где ее нет, зеленый лес = ведьмак, зимний = гов, и начнем шитшторм. Ведь так классно самим придумать, а потом самим разоблачить и поржать.
Вот это гойда так гойда.
Не знаю, базируясь на том что я увидел этой игре даже до первой God of War как пешком до Китая...
Современным god of war далеко до классики в лице 3 части например
Смута с Бабками Ёшками
Надо не конкурента известных серий делать, а хорошие и качественные игры.
Наша индустрия встаёт с колен как когда-то, когда миром правил Меддисон, там такие же игры были, убийцы всего на свете 🤣🤣🤣
Не пойму одного у наших фантазии 0 ваще?
Одни богатыри и всё , на этом всё дальше пути нет, клепаем ток про них =)))
в нулевых много было квестов Чапаев, Штырлиц, братья Пилоты, Алёша Попович, Агент. Военные стратегии(альфа), Метро-2, Волкодав
Из современных российских релизов можно ещё отметить Rouge Traider по мотивам Warhammer 40K, недавно вышедший Передний Край. Скоро будет Пионер, Заря, Broken Arrow, Distortion и другие игры отечественного производства.
Atomic Heart.
Death to Spies
Всё игры со словами наш проект будет лучше этого, заранее провальные // Сергей Логинов
Слышишь цирковую музыку, просыпаешься и понимаешь, что это не сон... // Антон Гришин
На музыке будет группа коловрат?🤣
Пока ниче такой конкурент Vallheim разве что.
больше что-то Готика 3 модами
Евпать!!! 🤦
Привет смута 2.0
Конкурента Ведьмака посмотрели, теперь на это посмотрим.
6л9ть, за што... Ну за што, а?..(
чтобы ценили то что есть)))а то будет вот только в такое играть)
эммммм... ответ чему? серьезна? это ответ левой коленке.
арты загляденье китайские волки наверно....
бабаяга ну не совсем а избушка какойта ананас с курицей...
если ты очень злой у тебя обязательно должны быть длинные ноги и руки...
на...... вевсия 2.0
Славянский дэш достоин уважения, даже Кратос так не может
уже не смешно
Не ври.. Смешно.
автор, что трешь комменты, причем не оскорбительные. Или лютый "пох какое, зато свое"? )), держи минус
убийца Кратоса, вон оно какой
В 2008-м году вышла игра про советы в Афганистане Правда о девятой роте, а потом в 2010-м вышла игра про американцев в Афганистане medal of honor 2010. Интересно знать совпадение или нет.
Выглядит как кААл какой то от нонеймов.
Что дальше после очередного обсера? Убийца ГТА?
Как только видишь анимации от ванильного скайрима -сразу можно стульчак захлопывать и идти дальше.
На денди выходит?
От Русы против ящеров отличается только графикой
Это чистый Dark Souls.
Смута 2
Обосрутся они со своей игрой 100%
а че чудища без усов,чубов и шароваров ???
Зачем кафно сравнивать с отечественным шедевром?
ахахахаххаха, опять 25, это розыгрыш ?
Очередной пятикратно переваренный кал
Надеюсь в игре будет Клим Саныч
Похожа на продолжения Мути.
потенциала больше чем у Смуты
"Смутный Калаврат" или "Калавратный Смут" а вообще, Горшочек не вари
пробегу на онхиткиле..)
Анимации ужасные, веса персонажа нет. Ну фу блять )))
Это лишь технодемка, так что судить игру рановато.
Выглядит в целом неплохо, но почему-то не цепляет пока что. Если бои против мелочи выглядят ещё более менее ок, хотя и требуют доработки, то этот бой с "троллем" максимально комичен, и я очень надеюсь, что в финальном варианте этот же бой будет выглядеть совсем не так. Потому что сейчас плохой цирк нам показали, а не бой с мини-боссом.
Система в стиле аниме отскока для уклонения от удара порадовала. Такое я всегда одобряю! Но зачем ограничиваться только аниме уклонением? Сделайте тогда уж всю боёвку в аниме стиле в плане резких боевых движений. Игра станет только лучше. А пока что Коловрат этот ваш не цепляет. Но да - красиво.
Если в игре есть локации в снегу, значит перед нами God of War? Ты это серьёзно? Ржу ни магу ахахаха... Л-логика!
Я недавно в Мафию 2 играл, так там тоже пол игры происходит на заснеженных локациях. По логике автор новости Мафия 2 наверное тоже напоминает God of War? Так? Наличие снега = God of War. Так?
Пока что российский геймдев не родил ничего лучше гульмена, наш ответ серьезному сэму // Александр Муравьедов
По крайне мере есть геймплей. И нет вытиранов индустрии из варГЕЙминг.
Российская игровая индустрия после релиза "Смуты" вновь готовится выпустить конкурента для известной западной франшизы.
Похоже, на этот раз отечественные разработчики решили не ассоциировать себя с нашумевшим "Ведьмаком", и вместо этого выбрали несколько менее популярную игровую серию.
ахахахахаххахахахаахахах
забавно что сами разрабы про год оф вар ничего не говорили, а только ньюс сюда это притащил. Сами придумали про ответ, сами потом посмеялись
в этом и проблема этого сайта, тут "новостники" *****ё** из-за которых потом и разносится по интернету отсебятельская чушь такого рода!
Опять - лишь бы обосрать то, что производит в собственной стране. Кто вам сказал, что они делают конкурента игре, которая зарабатывала репутацию десятки лет? Опять, как и со смутой будет? Бросаем вброс, а потом дружно обсираем всей страной?
Что со смутой, что было и с атомиком - лишь бы обосрать новичков земляков. Вам что, реально кто-то платить - чтобы вы обсирали их? У нас и так игровая индустрия в полной мраке, но словно этого мало, у нас в странах сразу же начинают обсирать всех, кто хотя бы пытается эту игровую индустрию возразить. Так же и со смутой - люди в первый раз в жизни игру делали, но у нас обязательно нужно обосрать их. Просто пи****ц.
То есть погоди ты хочешь сказать, что Смуты зря сравнивали с фикалиями?!
Возродить? Смутой? Ты чё в глаза сексом занимаешься... Лучше не возрождать такой игрой, это произведение даже игрой не назвать, в игре есть геймплей, а в Смуте, есть ток норм графика всё.
Так может быть стоило начать с чего попроще? Опыта ноль, зато амбиций просто пи***ц
А ответь ка нам, любитель отечественного продукта, какого производства у тебя компухтер на котором ты играешь или работаешь, а отеТчественый у тебя смарт? Ну и наверняка, если ты уже взрослый, ты ездишь на отечественном авто, да?
В целом я с тобой согласен, но на счёт Смуты я тебя хочу поправить. Там ведь проблема не столько в игре, сколько в языке разработчиков.
Разработчики Смуты во весь голос орали, что они собрали команду профессионалов. Что у них будет русский Призрак Цусимы с боёвкой лучше, чем в ведьмаке и т.д. и прочее. Поэтому не имеет значения в какой раз они делают игру в жизни - в первый или десятый? Они же профессионалы. А значит должны априори работать профессионально. За язык разрабов Смуты никто не тянул.
Лично я никогда Смуту грязью не поливал. В целом мне нравится Смута как игра идея, как игра прототип с большим потенциалом. Но там сейчас необходимо очень много патчей год-два в порядок всю игру приводить. Сейчас Смута скорее ранний доступ где-то на уровне релизного Ведьмака 2, который больше года патчами доводили до нормального состояния. Для меня Смута = Ведьмак 2 на выходе. Точка.
Какую же ты чушь пишешь. Никто игру не делал, это тупо отмыв бабла. Обсирают говяный продукт, а не "новых разрабов", всем пофигу новые они или старые. Типа если мы этому калу будем дифирамбы петь оно в золото превратиться? Это так не работает. Если уж платят тут кому, так это тебе, за защиту всяких поделок
нет бы поддержать отечественных разрабов, типа вот тут и тут косяки исправьте, в другой игре будет лучше, но наш обиженный на весь свет народ считает своим долгом всё обо*рать, унизить и лизнуть очко западным игроделам которые на нас просто взяли и положили болт.
Я бы порадовался что хоть что то начали делать толковое те кто остались в России.
Надеюсь ты пишешь тут с русской техники...
Еще у него американский актер на аве.