Позор года: игроки разгромили рейтинг скандально известного исторического приключения "Смута" на платформе VK Play

В лихую годину Смутного времени, когда Россия, истерзанная кровопролитными войнами и разорительными набегами, погрузилась во мрак безвластия и хаоса, боярин Юрий Милославский встаёт на защиту родной земли. В то время как простой люд страдает от голода и лишений, а враги рвут страну на части, он принимает судьбоносное решение — присоединиться к Нижегородскому ополчению, дабы положить конец смуте и вернуть Руси былое величие. Плечом к плечу с доблестными воинами Юрий сражается в легендарной Битве за Москву, не щадя своей жизни во имя высшей цели. Но сможет ли он, преодолев все трудности и искупив ошибки прошлого, покарать коварных врагов, объединить расколотое государство и подарить народу долгожданный мир?
Отправляясь в это приключение вместе с князем Милославским, игрок получает уникальную возможность погрузиться в атмосферу тех судьбоносных лет, когда решалась дальнейшая судьба России. Вам предстоит не только стать свидетелем, но и непосредственным участником ключевых событий, определивших государственное и политическое устройство страны на века вперёд. Пройдите по улицам древней Москвы, посетите Ярославль и Нижний Новгород — города, сыгравшие ключевую роль в истории Смутного времени. Окунитесь в гущу народных восстаний и дворцовых интриг, почувствуйте на себе тяжесть ратного труда и горечь потерь, неизбежных на полях сражений.
Создатели игры черпали вдохновение из романа Михаила Загоскина «Юрий Милославский, или Русские в 1612 году». Эта книга, ставшая первым в России историческим приключенческим романом, произвела настоящий фурор после публикации в 1829 году. Её популярность была столь велика, что переиздания следовали одно за другим, а сам роман оказал огромное влияние на развитие массовой литературы. Теперь же у игроков появляется уникальный шанс не просто перечитать знаменитые страницы, но и самим стать частью повествования, где история оживает во всех красках.
Разработчики игры уделили особое внимание достоверности исторических локаций, в которых разворачиваются ключевые события Смутного времени. Вы сможете исследовать как реально существующие, так и давно утраченные места, погружаясь в атмосферу эпохи с головой. А тщательно воссозданные костюмы, оружие и архитектура той эпохи перенесут вас в самое сердце Смутного времени, позволяя прочувствовать дух минувших веков.
Прохождение многих миссий предполагает вариативность — вам предстоит выбирать между открытым боем, скрытным проникновением или дипломатическими переговорами. Боевая система в игре отличается ритмичностью, позволяя быстро освоить основы, но при этом предлагая множество навыков и возможностей для любителей высокой сложности.
6.4 это типа РАЗГРОМИЛИ? что для вас "2" тогда? Клоуны.
Нуууу, тут-то речь не об оценке каких-то начинаний. Просто хвалить Смуту нынче - это грех и тебя покроют грязью)
Есть за что хвалить?
6.4 - не 0 и даже не 4. Ответ очевиден.
В ВК уже настроен алгоритм, который банит за критику пyтинcкой банды. Может его перестроили, чтобы удалять критику смуты? Иного объяснения оценкам не вижу.
госпаде, да я конкретные слова констатирую. почему надо сразу думать, что игра мне нравится? почему у вас в голове "либо все, либо ничего", я не понимаю, честно.
А если накрученные положительные удалить?
Почитал положительные отзывы об игре в ВК и это что-то, в основном они делятся на два вида, первые это "игра шедевр всё летает никаких проблем лучше игры в жизни не видал", вторые это "игра такое себе но ставлю 10ку что-бы поддержать разработчиков". Первым мы конечно "верим" а вот вторым я могу пожелать и дальше поддерживать этих самых разработчиков, а они будут в ответ вас и дальше продолжать кормить подобной дрянью.
да там накрученных будет полно отзывов😁💁♂️
Картинка то у игры хорошая, она реально как игра экскурсия в музей-историю, в плане детализации костюмов, окружения
интерактивное дополнение к учебнику по истории
Так это игра или справочник?)
У меня только сомнения, что какая там история, альтернативная ?
картинка в смуте на уровне скайрима с каким-нибудь накинутым сверху графическим паком, а системные требования при этом несоизмеримо выше, только лица и одежда хоть как-то там детализированы
Общая картинка приятная, саундтрек тоже. На этом - всё. Анимации корявые, лица статичные зачастую, будто роботы без эмоций разговаривают. При этом, в диалогах персонажи жестикулируют как неадекватные. Мир не ощущается живым, потому что НПС это чисто болванчики с зацикленной парой фраз. На озвучку будто позвали обучающихся какой-то школы со своими микрофонами. Оптимизация и техническая часть - откровенная дрянь, даже DLSS работает сломано. Геймплей - бегай туда сюда и болтай, причём диалоги вообще в голову не ложатся и мало что интересного представляют
Меня поразило что переход дня и ночи это какое-то мгновенное действия, это что такое вообще.
Это тоже улыбнуло. Я думаю, нет ничего сложного добавить небольшой загрузочный экран с надписью типа: "Долго ещё беседовали наши друзья, бла-бла-бла, а тем временем наступила ночь". Это вообще нулевая трата времени и ресурсов
В игре в целом очень сильно бросаются в глаза резкие переходы от кат-сцен и диалогов к игровому процессу и выглядит это часто как-то оборванно.
картинку тоже можно отправлять в минусы
Ну это было предсказуемо.
Если кто-то будет вас убеждать , что в игре про ИГРУ, картинка там не плохая, костюмы , и прочее, кидайте в чс... В игре где главное ГЕЙМПЛЕЙ, всё остальное это лишь приятное дополнение, геймплея как раз таки НЕТ.
Можете МНЕ не верить и купить сей "шедевр" можете проверить мои слова, посмотрев пару стримов и тд и тп.
Но в ИГРе всё ПЛОХО, ВСЁ!!!
По моему субъективному ощущению , игру склепали из полусырых ассетов и наработок за месяц-два...Я не претендую на звание "копрофила" года, по этому написал , как есть, если вам кто-то доказывает с пеной у рта обратное, вручите ЕМУ награду...
полностью с тобой согласен, по части графики я там хоть сколь-нибудь приемлимую детализацию только у одежды заметил и всё
Когда они на форуме банили всех за отрицательные высказывания о игре я тогда понял что выйдет трэш..
И за просьбу показать геймплей
Разработчики:
Это было ожидаемо, никто всерьёз игру не воспринимал, все тупо рофлили со "смуты") Хотя игра в принципе не ужасная, вполне себе проходняк, но оценки заслуженные.
Я единицу поставил так как она не играбельная для меня, она вообще жрёт мою видюха и пофиг на настройки, ещё успел оценить озвучку, Господи тот момент когда все не русские игры были озвучены куда лучше. И чувствительность героя, тут соглашусь с братишкин "бегаешь как во сне" ну и самое печальное, то что я естественно ее купил, благо хоть не за 2к. А зачем, уже даже сам до конца не понимаю. Но если после очередного патча норм заработает хоть пройду, если не усну через пару часов прохождение)
на минималке 7 с хвостом гб ,в 1920-1080 ,оптимизации ноль.
Не сработает. Я абсолютно уверен, что система удаляет оценки ниже 4
Ну у меня чет тоже около того, но у меня именно видюху порой грузит под 100 спокойно, от чего ФПС даже на низких может упасть до 50, памяти у меня 16gb носогласен, 7гиг на низких уж очень жирно, будто у всех 4090 или 7900. Причем жрет оно уже с главного меню
Ну мой отзыв остался как и многие другие, даже 10 лайков было когда последний раз смотрел.
лично моё мнение, скромность украшает, если бы Смуту не преподносили с таким пафосом, то оценки были бы гораздо лучше.
Это не трэшевое кино для ватников клепать, - это гейминг, и подобный бездарный скам тут не прокатит.
Оценка в ВК явно накручена
Удивительно лол, я не знаю кто вообще что-то более менее стоящее ожидал от этой поделки. 6.4 думаю оценка высоковата, максимум на 3/10 в игре плохо все, начиная от озвучки заканчивая диалогами, ржу с тех кто купил. Налог на тупость
крепкий середняк.
Скачал релизную пиратку, наиграл два часа, мне понравилось в целом, не шедевр, но крепкий средняк, думаю допройду
Ну и как багов не было?Я на релизной пиратке наиграл немного до того момента,как резко день сменился ночью и там надо было скрытно типа по стелсу подобраться к желтой метке,но ничего(т.е сюжетного ролика)не происходит)
P.S Решил в эту "чудо-игру"пока не играть.
Не, там все нормально прошло, по метке добежал, начались кат-сцены, но смена дня и ночи действительно странная. Ты может в девбилд играл, сейчас именно 1.0 версия доступна
Нее ,предрелизная там еще хуже там FOV не тот,слишком близко ГГ,я её удалил,а вчера скачал релизную,но впрочем пока решил не играть,есть и другие проекты еще.
С каких пор 6.4 является разгромом? Положительных отзывов в 2 раза больше, чем отрицательных. А ещё и смешанные есть. По мне, это смешанные, даже в основном положительные оценки, если например брать градацию стима.
А ты положительные отзывы читал? Там большая часть типа - о Боже, это шедевр, игра года, всё шикарно, летает на калькуляторе и т.д.
Стоит ли доверять таким отзывам вопрос риторический
Как же ты тактично не стал упоминать, что это от иа панорама.
ну штож, маленький шажок для студии большой шаг для отечественного геймдева...да да я оптимист и надеюсь что со временем и мы не будем уступать ubisoft, cd project и т.д.
Жалкие 6,4? Это автор этой статьи жалкий. "Разгромили рейтинг" - это когда оценка 1-2.
Минусят боты создателей Смуты похоже)
В принципе, описал сейчас большинство осуждающих комментаторов. Но вот на страну гнать не надо, это какие-то ужасные предвзятости
фирамир - это тот даунитос, что полуголый АЩ-АЩ-АЩ-АЩ на твиче творил весь в слюнях соплях и и собственной моче? стримчики часа на 3-4 :)
понятно...
Как обычно взяли бабло и попилили, а народу и такая игра сойдёт))
это что за соплежуй на фотке?
Даже санитары подземелий шедевр по сравнению с этим поделием
игру игрой назвать трудно, поэтому 99.9% существующих игр лучше, и это факти
Как и думал, что получится смутная игра, обёрнутая в красивый фантик. Очевидно, что большую часть бюджета игры распилили между собой, а при разработке экономили буквально на всём. Короче Смута это ещё один кандидат на разочарование 2024 года.
Словами классика: "ваши ожидания, это ваши проблемы". Ахаха
Ирония в том, что у меня изначально не было никаких ожиданий по этой игре.
Помню Златогорье 2 в свое время тоже закидали овном, хотя игрушка была прикольная - все еще надеюсь что запилят новую часть.
Вот и со Смутой похожая ситуация судя по всему. Думаю ошибкой разрабов было делать сразу полноценный релиз - выпустили бы в раннем доступе, смогли бы отмыться от позора. А в итоге просто очередной раз подорвали доверие игроков к отечественному геймдеву, и все из за желания попилить бабла.
С каких пор 6.4 - это жалкая оценка? Это крепкий середняк. Вот 2-3 балла, да даже 4 - это разгромили
вк плей удаляет негативные отзывы, будь то релиз в стиме, оценка была бы 1 бал, плюс куча отзывов положительных на уровне - игра не запустилась, но я русский и ставлю 10 и жду патчей, вот и вся правда + модеры этого сайта так же удаляют комментарии под игрой с пометкой провокация/флуд, завезли чемоданы куда только можно. Но от правды не убежите.
Но судя по скрину негативные есть, и их много. И кто от чего бежит? Игра не супер, она средняя. Есть гораздо более хреновые релизы с таким же бюджетом. Да блин, есть более хреновые релизы даже с бОльшим бюджетом.
Зато стримеры прям второй день подряд стримят это.
Это почти семь,а се...В это можно не играть ,это не игра в общем понимании этого слова,а своеобразный исторический экскурс и бенчмарк для 4090,ценность очень специфическая на мой взгляд.)
Да, слабоватенько разгромили, но с другой стороны на этой помойке покупать игру будут в основном отбитые фрики, а от них ждать разгромных оценок не приходится.
Положительные отзывы видимо ставят те кто любит фекалии навернуть, среднечковая игра это какой ни будь хорайзен про Элой, а этой игре до того же хорайзена идти и идти, и вряд ли дойдёт
рейтинг почти как у киберкотлеты на релизе
если проживут год-другой может и получится что-то толковое.
Я тя умоляю
Смута и киберпанк 2077. Это примерно как сравнить голубой огонёк под фанеру в маленьком убогом банкетном зале с опостылевшими якобы звёздами местного разлива и концерт металлики на многотысячном стадионе с живым звуком. Толкового ничего не получится.
Ну игра вышла средненькая крайне
поиграл пол часа,мир вполне красивый,персонажи выглядят достойно,сюжет тягомотина, если бы сделали игру в стиле моунт анд блайд,с боями на карте,было бы намного лучше,да и так игра вполне себе на 6 из 10.
Уверен что 90% отзывов плохих и за того что игра Российская. Согласен проблем в игре много, и верить разработчикам(не важно каким) что игра будет лучше ведьмака(хотя для меня игра так себе) или чего они там еще говорили. Это надо быть полностью вареным, игра получилась очень средней вот и все. Лучше бы вернулась студия, которая сделала "Космических рейнджеров" Там не много игру улучшить и будет просто бомба!
"Умный", просто оскорбил человека ни за что
Киберпук 2077 начало =)
ну что ж, SSaнная платформа и игра) тандем
Странные вы и жестокие все, зарубежное всё любите даже за всякую дрянь оправдываете, лишь бы заглотнуть.
А теперь серьезно, 500млн рублей не долларов ёпт, в мире игр это уже не много, чтобы отбить за ту цену которую ей назначили требуется всего 250к продаж, потратили всего пару лет, чего вы еще ждали, требуя быстрого выпуска. На мой взгляд лучше бы сэкономили на графоне в угоду сюжету и геймплею, сразу на многое замахнулись, есть куда стремиться.
Если бы разрабы не преподносили смуту как ААА проект, который напихает за щеку Ведьмаку и призраку Цусимы, то такого негатива в их сторону небыло бы. Ну а так получили что
Если быть точнее, то 520 млн рублей было слито в помойку. Игра находится на нищенском уровне. Мы хаваем вам зарубежное потому что их игры получают развитие, глупо это отрицать. Да, такие конторы как Baby Inc ставят палки в колëса и серьёзно ухудшают ситуацию, но ты посмотри на качество зарубежных ААА - игр и качество наших "типа ААА" - проектов. Что, по мнению наших разрабов, готовая и вполне играбельная Смута, для зарубежных игроделов всего лишь тестовый билд, который нужно наполнять и дорабатывать.
а на ПГ лолошки вчера защищали Смуту.. и минусили всех кто против.
очередное док-во, что НАРОД (простые геймеры со Стима) и лолошки с ПГ (у каждого второго 4090 и 15900 проц) далеки друг от друга.
В общем нашлись позеры которые это играли ? че с головой беды ?
Игра получилась отменная. А еще учитывая что её бюджет был всего 5 миллионов долларов в пересчёте с Рублей, то вообще просто шок как ребята смогли так всё отлично сделать за такой короткий срок и с таким бюджетом.
Просто чтобы вы понимали - Ведьмак в пересчёте на сегодняшний день стоил 105 миллионов, а Кингдом Кам Деливеренс 68 миллионов. И Смута не шибко то уступает играм с бюджетом в 10-20 превышающим бюджет Смуты.
Как по мне это отличный показатель, что у нас МОГУТ делать отличные игры. Дайте им побольше денег, дайте побольше времени и мы с легкостью можем получить игру которая положит на лопатки весь западный геймедв.
От меня игре однозначный ЛАЙК и она может гордо и почётно занимать своё место рядом с офигенным Атомик Хартом, который как раз имел бюджет побольше и порвал всех в 2023 году.
Общий бюджет российской RPG «Смута» оценили в миллиард рублей
Это нельзя назвать игрой, самый максимум это - интерактивная экскурсия/новелла. Здесь не во что играть, просто бегать от маркера к маркеру и слушать унылые медленные диалоги вгоняющие в сон. И изредка закликивать 3-4 врага. Куда уж там до "чудовищной боевки Ведьмака 3", ее попросту нет. Нет как таковой прокачки, крафта, сбора чего-угодно, исследования, наполненность какими-то событиями, нет самого геймплея! Всего, что прилагается к любой среднестатистической игре. Это просто диалоги в хороших декорациях и все.
Как же проорал с этого.
Макаров, Копцев, разлогиньтесь, вас