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Смута 04.04.2024
Экшен, Адвенчура, От третьего лица
5 967 оценок

Позор года: игроки разгромили рейтинг скандально известного исторического приключения "Смута" на платформе VK Play

Избранный Белиара

Кажется, старт у прогремевшей различными скандалами "Смуты" явно не задался. На данный момент отечественный проект, вышедший эксклюзивно на платформе VK Play, пребывает в крайне удручающем состоянии, а низкий рейтинг лишь подчёркивает большое количество проблем у игры. Ко мнению журналистов присоединились и простые пользователи, которые оценили приключение в жалкие 6,4 балла и, если разработчики в ближайшее время каким-то чудом не попытаются исправить ситуацию, возможно, нас ждёт дальнейшее падение оценки.

Что же касаемо правок, студия Cyberia Nova сегодня представила техническое обновление (самое первое после релиза). Хватит ли сил и желания у создателей в дальнейшем поддерживать "Смуту", покажет лишь время...

23
85
Комментарии: 85
Ваш комментарий
oldhoudini

6.4 это типа РАЗГРОМИЛИ? что для вас "2" тогда? Клоуны.

37
H-DS

Нуууу, тут-то речь не об оценке каких-то начинаний. Просто хвалить Смуту нынче - это грех и тебя покроют грязью)

6
PatronizingUnferth H-DS

Есть за что хвалить?

3
H-DS PatronizingUnferth

6.4 - не 0 и даже не 4. Ответ очевиден.

6
rewgerg43252

В ВК уже настроен алгоритм, который банит за критику пyтинcкой банды. Может его перестроили, чтобы удалять критику смуты? Иного объяснения оценкам не вижу.

-7
oldhoudini PatronizingUnferth

госпаде, да я конкретные слова констатирую. почему надо сразу думать, что игра мне нравится? почему у вас в голове "либо все, либо ничего", я не понимаю, честно.

5
TenebrisVenit

А если накрученные положительные удалить?

10
Grimnebulin

Почитал положительные отзывы об игре в ВК и это что-то, в основном они делятся на два вида, первые это "игра шедевр всё летает никаких проблем лучше игры в жизни не видал", вторые это "игра такое себе но ставлю 10ку что-бы поддержать разработчиков". Первым мы конечно "верим" а вот вторым я могу пожелать и дальше поддерживать этих самых разработчиков, а они будут в ответ вас и дальше продолжать кормить подобной дрянью.

10
SubaruBrzDream

да там накрученных будет полно отзывов😁💁‍♂️

4
briggad

Картинка то у игры хорошая, она реально как игра экскурсия в музей-историю, в плане детализации костюмов, окружения

9
GuyverDark

интерактивное дополнение к учебнику по истории

1
bysaturn

Так это игра или справочник?)

1
Qwa7 GuyverDark

У меня только сомнения, что какая там история, альтернативная ?

3
Pycckuu_XAKEP

картинка в смуте на уровне скайрима с каким-нибудь накинутым сверху графическим паком, а системные требования при этом несоизмеримо выше, только лица и одежда хоть как-то там детализированы

0
Artery Kaulitz

Общая картинка приятная, саундтрек тоже. На этом - всё. Анимации корявые, лица статичные зачастую, будто роботы без эмоций разговаривают. При этом, в диалогах персонажи жестикулируют как неадекватные. Мир не ощущается живым, потому что НПС это чисто болванчики с зацикленной парой фраз. На озвучку будто позвали обучающихся какой-то школы со своими микрофонами. Оптимизация и техническая часть - откровенная дрянь, даже DLSS работает сломано. Геймплей - бегай туда сюда и болтай, причём диалоги вообще в голову не ложатся и мало что интересного представляют

8
SkyGame

Меня поразило что переход дня и ночи это какое-то мгновенное действия, это что такое вообще.

5
Artery Kaulitz SkyGame

Это тоже улыбнуло. Я думаю, нет ничего сложного добавить небольшой загрузочный экран с надписью типа: "Долго ещё беседовали наши друзья, бла-бла-бла, а тем временем наступила ночь". Это вообще нулевая трата времени и ресурсов

3
Truthful Zaman Artery Kaulitz

В игре в целом очень сильно бросаются в глаза резкие переходы от кат-сцен и диалогов к игровому процессу и выглядит это часто как-то оборванно.

2
Pycckuu_XAKEP

картинку тоже можно отправлять в минусы

0
Bassota277

Ну это было предсказуемо.

4
VII CTAJIKEP

Если кто-то будет вас убеждать , что в игре про ИГРУ, картинка там не плохая, костюмы , и прочее, кидайте в чс... В игре где главное ГЕЙМПЛЕЙ, всё остальное это лишь приятное дополнение, геймплея как раз таки НЕТ.
Можете МНЕ не верить и купить сей "шедевр" можете проверить мои слова, посмотрев пару стримов и тд и тп.
Но в ИГРе всё ПЛОХО, ВСЁ!!!
По моему субъективному ощущению , игру склепали из полусырых ассетов и наработок за месяц-два...Я не претендую на звание "копрофила" года, по этому написал , как есть, если вам кто-то доказывает с пеной у рта обратное, вручите ЕМУ награду...

4
Pycckuu_XAKEP

полностью с тобой согласен, по части графики я там хоть сколь-нибудь приемлимую детализацию только у одежды заметил и всё

0
PastoralUpton

Когда они на форуме банили всех за отрицательные высказывания о игре я тогда понял что выйдет трэш..

3
666ANUBIS666

И за просьбу показать геймплей

1
HellowRainbow

Разработчики:

3
HiRuKo14

Это было ожидаемо, никто всерьёз игру не воспринимал, все тупо рофлили со "смуты") Хотя игра в принципе не ужасная, вполне себе проходняк, но оценки заслуженные.

2
DenisVTR

Я единицу поставил так как она не играбельная для меня, она вообще жрёт мою видюха и пофиг на настройки, ещё успел оценить озвучку, Господи тот момент когда все не русские игры были озвучены куда лучше. И чувствительность героя, тут соглашусь с братишкин "бегаешь как во сне" ну и самое печальное, то что я естественно ее купил, благо хоть не за 2к. А зачем, уже даже сам до конца не понимаю. Но если после очередного патча норм заработает хоть пройду, если не усну через пару часов прохождение)

2
mangol335

на минималке 7 с хвостом гб ,в 1920-1080 ,оптимизации ноль.

-1
rewgerg43252

Не сработает. Я абсолютно уверен, что система удаляет оценки ниже 4

-1
DenisVTR mangol335

Ну у меня чет тоже около того, но у меня именно видюху порой грузит под 100 спокойно, от чего ФПС даже на низких может упасть до 50, памяти у меня 16gb носогласен, 7гиг на низких уж очень жирно, будто у всех 4090 или 7900. Причем жрет оно уже с главного меню

0
DenisVTR rewgerg43252

Ну мой отзыв остался как и многие другие, даже 10 лайков было когда последний раз смотрел.

0
xxREMAGxxIxxGAMERxx

лично моё мнение, скромность украшает, если бы Смуту не преподносили с таким пафосом, то оценки были бы гораздо лучше.

2
Миханик Шестеренкин

Это не трэшевое кино для ватников клепать, - это гейминг, и подобный бездарный скам тут не прокатит.

2
SaintsEagle

Оценка в ВК явно накручена

2
Dark Premium

Удивительно лол, я не знаю кто вообще что-то более менее стоящее ожидал от этой поделки. 6.4 думаю оценка высоковата, максимум на 3/10 в игре плохо все, начиная от озвучки заканчивая диалогами, ржу с тех кто купил. Налог на тупость

1
GuyverDark

крепкий середняк.

1
Swit-vlad

Скачал релизную пиратку, наиграл два часа, мне понравилось в целом, не шедевр, но крепкий средняк, думаю допройду

1
DEDGAMER

Ну и как багов не было?Я на релизной пиратке наиграл немного до того момента,как резко день сменился ночью и там надо было скрытно типа по стелсу подобраться к желтой метке,но ничего(т.е сюжетного ролика)не происходит)

Спойлер

P.S Решил в эту "чудо-игру"пока не играть.

0
Swit-vlad DEDGAMER

Не, там все нормально прошло, по метке добежал, начались кат-сцены, но смена дня и ночи действительно странная. Ты может в девбилд играл, сейчас именно 1.0 версия доступна

-1
DEDGAMER Swit-vlad

Нее ,предрелизная там еще хуже там FOV не тот,слишком близко ГГ,я её удалил,а вчера скачал релизную,но впрочем пока решил не играть,есть и другие проекты еще.

0
Fiesta02

С каких пор 6.4 является разгромом? Положительных отзывов в 2 раза больше, чем отрицательных. А ещё и смешанные есть. По мне, это смешанные, даже в основном положительные оценки, если например брать градацию стима.

1
kunilito

А ты положительные отзывы читал? Там большая часть типа - о Боже, это шедевр, игра года, всё шикарно, летает на калькуляторе и т.д.

Стоит ли доверять таким отзывам вопрос риторический

1
ChiliPepper
1
clarkkent

Как же ты тактично не стал упоминать, что это от иа панорама.

0
ruslan_dzusev

ну штож, маленький шажок для студии большой шаг для отечественного геймдева...да да я оптимист и надеюсь что со временем и мы не будем уступать ubisoft, cd project и т.д.

1
Рогал_Дорн

Жалкие 6,4? Это автор этой статьи жалкий. "Разгромили рейтинг" - это когда оценка 1-2.

1
Комментарий удален
Atomicbarrel

Минусят боты создателей Смуты похоже)

-7
Комментарий удален
H-DS A E

В принципе, описал сейчас большинство осуждающих комментаторов. Но вот на страну гнать не надо, это какие-то ужасные предвзятости

-3
Комментарий удален
Димка2010

фирамир - это тот даунитос, что полуголый АЩ-АЩ-АЩ-АЩ на твиче творил весь в слюнях соплях и и собственной моче? стримчики часа на 3-4 :)
понятно...

-1
PastoralUpton

Как обычно взяли бабло и попилили, а народу и такая игра сойдёт))

2
Fenharell

это что за соплежуй на фотке?

0
Madiark

Даже санитары подземелий шедевр по сравнению с этим поделием

0
Лидер_Мур

игру игрой назвать трудно, поэтому 99.9% существующих игр лучше, и это факти

0
WittyOrvilleton

Как и думал, что получится смутная игра, обёрнутая в красивый фантик. Очевидно, что большую часть бюджета игры распилили между собой, а при разработке экономили буквально на всём. Короче Смута это ещё один кандидат на разочарование 2024 года.

0
Lenyaants

Словами классика: "ваши ожидания, это ваши проблемы". Ахаха

0
WittyOrvilleton Lenyaants

Ирония в том, что у меня изначально не было никаких ожиданий по этой игре.

0
Talendor3

Помню Златогорье 2 в свое время тоже закидали овном, хотя игрушка была прикольная - все еще надеюсь что запилят новую часть.
Вот и со Смутой похожая ситуация судя по всему. Думаю ошибкой разрабов было делать сразу полноценный релиз - выпустили бы в раннем доступе, смогли бы отмыться от позора. А в итоге просто очередной раз подорвали доверие игроков к отечественному геймдеву, и все из за желания попилить бабла.

0
armageddon123456

С каких пор 6.4 - это жалкая оценка? Это крепкий середняк. Вот 2-3 балла, да даже 4 - это разгромили

0
Лидер_Мур

вк плей удаляет негативные отзывы, будь то релиз в стиме, оценка была бы 1 бал, плюс куча отзывов положительных на уровне - игра не запустилась, но я русский и ставлю 10 и жду патчей, вот и вся правда + модеры этого сайта так же удаляют комментарии под игрой с пометкой провокация/флуд, завезли чемоданы куда только можно. Но от правды не убежите.

0
armageddon123456 Лидер_Мур

Но судя по скрину негативные есть, и их много. И кто от чего бежит? Игра не супер, она средняя. Есть гораздо более хреновые релизы с таким же бюджетом. Да блин, есть более хреновые релизы даже с бОльшим бюджетом.

1
Scorpion_GamePlay

Зато стримеры прям второй день подряд стримят это.

0
Serj77777

Это почти семь,а се...В это можно не играть ,это не игра в общем понимании этого слова,а своеобразный исторический экскурс и бенчмарк для 4090,ценность очень специфическая на мой взгляд.)

0
Jerrido112

Да, слабоватенько разгромили, но с другой стороны на этой помойке покупать игру будут в основном отбитые фрики, а от них ждать разгромных оценок не приходится.

0
FlagGes

Положительные отзывы видимо ставят те кто любит фекалии навернуть, среднечковая игра это какой ни будь хорайзен про Элой, а этой игре до того же хорайзена идти и идти, и вряд ли дойдёт

0
A E

рейтинг почти как у киберкотлеты на релизе
если проживут год-другой может и получится что-то толковое.

-1
I love my computer

Я тя умоляю

-3
Гемор

Смута и киберпанк 2077. Это примерно как сравнить голубой огонёк под фанеру в маленьком убогом банкетном зале с опостылевшими якобы звёздами местного разлива и концерт металлики на многотысячном стадионе с живым звуком. Толкового ничего не получится.

-2
stalout

Ну игра вышла средненькая крайне

-2
Mihanbo

поиграл пол часа,мир вполне красивый,персонажи выглядят достойно,сюжет тягомотина, если бы сделали игру в стиле моунт анд блайд,с боями на карте,было бы намного лучше,да и так игра вполне себе на 6 из 10.

-4
Юрец Одесса

Уверен что 90% отзывов плохих и за того что игра Российская. Согласен проблем в игре много, и верить разработчикам(не важно каким) что игра будет лучше ведьмака(хотя для меня игра так себе) или чего они там еще говорили. Это надо быть полностью вареным, игра получилась очень средней вот и все. Лучше бы вернулась студия, которая сделала "Космических рейнджеров" Там не много игру улучшить и будет просто бомба!

-5
Валерий Юриков

"Умный", просто оскорбил человека ни за что

-2
Samuil84

Киберпук 2077 начало =)

-6
Kot9lra street

ну что ж, SSaнная платформа и игра) тандем

-6
Валерий Юриков

Странные вы и жестокие все, зарубежное всё любите даже за всякую дрянь оправдываете, лишь бы заглотнуть.

А теперь серьезно, 500млн рублей не долларов ёпт, в мире игр это уже не много, чтобы отбить за ту цену которую ей назначили требуется всего 250к продаж, потратили всего пару лет, чего вы еще ждали, требуя быстрого выпуска. На мой взгляд лучше бы сэкономили на графоне в угоду сюжету и геймплею, сразу на многое замахнулись, есть куда стремиться.

-6
kunilito

Если бы разрабы не преподносили смуту как ААА проект, который напихает за щеку Ведьмаку и призраку Цусимы, то такого негатива в их сторону небыло бы. Ну а так получили что

4
Jarvis666

Если быть точнее, то 520 млн рублей было слито в помойку. Игра находится на нищенском уровне. Мы хаваем вам зарубежное потому что их игры получают развитие, глупо это отрицать. Да, такие конторы как Baby Inc ставят палки в колëса и серьёзно ухудшают ситуацию, но ты посмотри на качество зарубежных ААА - игр и качество наших "типа ААА" - проектов. Что, по мнению наших разрабов, готовая и вполне играбельная Смута, для зарубежных игроделов всего лишь тестовый билд, который нужно наполнять и дорабатывать.

0
Димка2010

а на ПГ лолошки вчера защищали Смуту.. и минусили всех кто против.
очередное док-во, что НАРОД (простые геймеры со Стима) и лолошки с ПГ (у каждого второго 4090 и 15900 проц) далеки друг от друга.

-7
Анна Кранцове

В общем нашлись позеры которые это играли ? че с головой беды ?

-7
Lereman

Игра получилась отменная. А еще учитывая что её бюджет был всего 5 миллионов долларов в пересчёте с Рублей, то вообще просто шок как ребята смогли так всё отлично сделать за такой короткий срок и с таким бюджетом.

Просто чтобы вы понимали - Ведьмак в пересчёте на сегодняшний день стоил 105 миллионов, а Кингдом Кам Деливеренс 68 миллионов. И Смута не шибко то уступает играм с бюджетом в 10-20 превышающим бюджет Смуты.

Как по мне это отличный показатель, что у нас МОГУТ делать отличные игры. Дайте им побольше денег, дайте побольше времени и мы с легкостью можем получить игру которая положит на лопатки весь западный геймедв.

От меня игре однозначный ЛАЙК и она может гордо и почётно занимать своё место рядом с офигенным Атомик Хартом, который как раз имел бюджет побольше и порвал всех в 2023 году.

-15
DEDGAMER

Общий бюджет российской RPG «Смута» оценили в миллиард рублей

1
Wise Owl

Это нельзя назвать игрой, самый максимум это - интерактивная экскурсия/новелла. Здесь не во что играть, просто бегать от маркера к маркеру и слушать унылые медленные диалоги вгоняющие в сон. И изредка закликивать 3-4 врага. Куда уж там до "чудовищной боевки Ведьмака 3", ее попросту нет. Нет как таковой прокачки, крафта, сбора чего-угодно, исследования, наполненность какими-то событиями, нет самого геймплея! Всего, что прилагается к любой среднестатистической игре. Это просто диалоги в хороших декорациях и все.

0
clarkkent
Смута не шибко то уступает играм с бюджетом в 10-20 превышающим бюджет Смуты

Как же проорал с этого.

0
kunilito

Макаров, Копцев, разлогиньтесь, вас

0