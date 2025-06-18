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Командиры бездорожья 2028 г.
Мультиплеер, Гонки, Автомобили, От третьего лица
6.2 31 оценка

Вышел первый геймплейный трейлер "Командиров бездорожья"

Borovik-rus Borovik-rus

Игру показали на ПМЭФ-2025, а глава Мордовии пригласил россиян создавать игры в своем родном крае

На ПМЭФ-2025 (Петербургский международный экономический форум) показали первый геймплей «Командиров бездорожья». В коротком фрагменте из раннего прототипа можно увидеть российские просторы и мощные грузовики.

В игре пользователь становится пилотом грузовика, соревнующимся с другими участниками на трассах различной сложности. Игроки смогут насладиться пейзажами Поволжья, Западной Сибири, Горного Алтая, а также такими знаковыми маршрутами, как Баргузинский тракт и плато Путорана.

Разработчики «Командиров бездорожья» предусмотрели возможность кастомизации автомобилей в гараже. Игроки смогут добавлять наклейки, менять подвески, рукоятки переключения передач и лобовое стекло. Кроме того, каждый сможет выбрать любой автомобиль для участия в гонках.

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9
Комментарии: 9
Ваш комментарий
Raphtallia

камаз рейсинг клаб =)

2
Askorbi9ka

Грузовики! прыгают как мячики

2
WerGC

попсово

1
Jarvis666

Как же оно лагает))

ArexSOnk

Где ты там лаги увидел? Или у тебя настолько слабый калькулятор, что даже вк видео лагает?)

Real Slim Shady

Forza Horizon 6 - можешь не выходить.

perseus163

это какой-то намаз рейсинг клабXDDD

Abramski90

епааа...ну если бы я это увидел в году там 03-05 то куда не шло))))

Raphtallia

Никуда это не пойдет, будет на месте стоять и прыгать, как надувные камазики.