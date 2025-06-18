Вышел первый геймплейный трейлер "Командиров бездорожья"

Игру показали на ПМЭФ-2025, а глава Мордовии пригласил россиян создавать игры в своем родном крае

На ПМЭФ-2025 (Петербургский международный экономический форум) показали первый геймплей «Командиров бездорожья». В коротком фрагменте из раннего прототипа можно увидеть российские просторы и мощные грузовики.

В игре пользователь становится пилотом грузовика, соревнующимся с другими участниками на трассах различной сложности. Игроки смогут насладиться пейзажами Поволжья, Западной Сибири, Горного Алтая, а также такими знаковыми маршрутами, как Баргузинский тракт и плато Путорана.

Разработчики «Командиров бездорожья» предусмотрели возможность кастомизации автомобилей в гараже. Игроки смогут добавлять наклейки, менять подвески, рукоятки переключения передач и лобовое стекло. Кроме того, каждый сможет выбрать любой автомобиль для участия в гонках.