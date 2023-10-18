Состоялся релиз детективного приключения Kona 2: Brume

Ожидание подошло к концу: сегодня вышло детективное приключение от первого лица Kona 2: Brume на PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X|S, Nintendo Switch и ПК (Steam).
Возьмите на себя роль детектива Карла Фобера, который исследует сельскую шахтерскую деревню в 1970-х годах, борясь за собственное выживание. Поселение окутывает Брюм — странный туман, который отделяет деревню и ее жителей от реальности и весело разрушает баланс природы.
Особенности:
- Исследуйте — отправляйтесь в обширную вымышленную страну Манастан на севере Канады и пробивайтесь через деревню — или то, что от нее осталось. Ищите улики в деревянных хижинах, посещайте близлежащие места на верных собачьих упряжках и путешествуйте по окрестным озерам.
- Расследуйте — очень внимательно следите за своими подсказками и выводами. Загляните в «Журнал Карла Фобера» и испытайте свои детективные навыки. Сможете ли вы разгадать тайну, скрывающуюся за брюмом?
- Выживайте — Брюм неумолим: жестокая холодная метель, опасная дикая природа и тревожные кошмары. Приготовьтесь выжить вопреки всему.
- Опыт – богатая история разворачивается с каждым вашим шагом. Находите и осматривайте предметы, письма и документы, пока всеведущий рассказчик рассказывает о вашем путешествии по Манастану.
С релизом убрали из рус магазина Steam