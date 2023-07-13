Сайт-скроллер Koumajou Remilia: Scarlet Symphony получит физический релиз на Nintendo Switch ©

Физический релиз Koumajou Remilia: Scarlet Symphony скоро выйдет на Nintendo Switch, подтвердили сегодня Limited Run Games. Он будет доступен в будущем.

Koumajou Remilia: Scarlet Symphony, экшн-игра с боковой прокруткой, дебютировала на Switch в июле 2022 года. Эта игра представляет собой расширенную версию оригинальной игры, которая поддерживает обновленную HD-графику и множество бонусных функций. В надежде, что приключения Рейму понравятся большему количеству геймеров, игра теперь поддерживает 6 языков, включая английский. Поклонники оригинальной игры и проекта Touhou Project не могут пропустить полную озвучку на японском языке, которая является эксклюзивной особенностью расширенной версии.