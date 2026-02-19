В Steam вышло самостоятельное дополнение Kreed: Битва за Савитар

Вслед за недавним релизом оригинального отечественного шутера издатель Strategy First выпустил на площадке Valve самостоятельный аддон Kreed: Битва за Савитар. Проект, изначально разработанный воронежской студией Burut CT в 2004 году, появился в цифровом магазине спустя всего 3 дня после выхода основной игры.

Сюжетная линия дополнения выступает приквелом к оригинальной истории и переносит пользователей в XXIII век. Повествование строится вокруг противостояния человечества и агрессивной империи Тиглаари. Игрокам предстоит взять на себя роль главнокомандующего Легиона, чтобы поучаствовать в обороне Солнечной системы и решающей битве за космическую станцию Савитар.

Техническая часть игры включает расширенный арсенал, в который вошли новые виды вооружения, такие как электрошокер и лазерная снайперская винтовка. В переиздании сохранены оригинальные игровые локации, среди которых Плутон и Пояс Астероидов, а также физическая модель окружения с возможностью разрушения объектов. Как и оригинальный проект, дополнение адаптировано для запуска на современных операционных системах и содержит полную русскую локализацию.

Шутер доступен для покупки как отдельный продукт, так и в составе набора вместе с первой частью серии. В честь выхода в Steam на игру действует временная скидка, которая продлится до 25 февраля.