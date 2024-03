Capcom может выпустить загадочную экшен-стратегию Kunitsu-Gami: Path of the Goddess уже в этом году

Японская компания Capcom летом прошлого года представила свой следующий интригующий проект под названием Kunitsu-Gami: Path of the Goddess, который не основан ни на одной известной франшизе. Проект обещает подарить игрокам уникальное сочетание динамичного экшена и стратегии в азиатском сеттинге. Больше полугода об игре ничего не было слышно, но уже на презентации Xbox Partner Preview игроков ждет важный анонс. Вероятно, будет озвучена дата выхода Kunitsu-Gami: Path of the Goddess.

На это намекает активность разработчиков вокруг бренда Kunitsu-Gami: Path of the Goddess. Когда игру впервые представили, у неё не было даже официального сайта или странички в социальных сетях. Они появились только сегодня, где нет информации о самой игре, но зато указаны ссылки на трансляцию Xbox Partner Preview, которая пройдет 6 марта, и мероприятие Capcom Highlights, запланированное на 7 марта. Как ожидается, сперва нам покажут трейлер с датой выхода игры, а на следующий день разработчики подробно разберут игровой процесс.

Судя по всему, выход Kunitsu-Gami: Path of the Goddess запланирован на 2024 год. Об этом говорит не только поведение Capcom, но и часть инсайдеров. По их данным, у компании на этот год запланировано несколько крупных релизов, один из которых Dragon's Dogma 2, а второй – Kunitsu-Gami: Path of the Goddess.