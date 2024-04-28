Ретро-боевик Lady Death Demonicron собрал необходимую сумму на Kickstarter всего за 55 часов

Австралийская студия Art of Play представила на Kickstarter новый проект — битемап Lady Death Demonicron. Менее чем за 3 дня игра собрала достаточно фанатов, чтобы основная цель кампании была исполнена.

Разработчики планируют добавить в игру новые функции: кооператив на двоих, мультиплеер, новых персонажей и экипировку, режим Орды и многое другое.

Основная героиня боевика — Леди Смерть, героиня комиксов Брайана Пулидо. Вместе с верным соратником Рейвенхартом она отправится в опасное путешествие по разным мирам и эпохам в поисках разгадки мрачной тайны.

Lady Death Demonicron выйдет на РС, PlayStation, Xbox и Nintendo Switch в апреле 2026 года. До завершения кампании осталось 27 дней.