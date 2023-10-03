Состоялся релиз ролевой тактической игры Lamplighters League

Создатели The Lamplighters League представили новый трейлер, который посвятили релизу пошаговой ролевой тактики на Xbox Series, PC и в Game Pass.
Действие The Lamplighters League разворачивается в альтернативной версии 1930-х годов, где зловещий культ Изгнанного Двора стремится захватить мир. Игроки управляют Lamplighters League - группой героев и антигероев, которые пытаются остановить злодеев.
В игре представлены как пошаговые бои, в которых каждый герой использует уникальные таланты и навыки, так и элементы игры в реальном времени, позволяющие избежать определенных конфликтов или подготовиться к ним. В процессе игры игроки также управляют базой Лиги, развивая способности персонажей и получая доступ к оборудованию. Игра уже получила оценки некоторых СМИ - средняя оценка на Metacritic составляет 76/100.
Тактика с элементами РПГ... ммм... )))
Как по мне, в мире есть альтернативы и получше.
как не фанат таких тактик, мне захотелось поиграть в это