Состоялся релиз ролевой тактической игры Lamplighters League

Вступите в мир 1930-х, который скоро погрузится во власть тиранического культа «Опальные». Веками планы этого культа сдерживали учёные, известные как «Лига фонарщиков», но теперь лучшие из них уже давно отошли в прошлое. Теперь на их место приходят лучшие из худших.

Соберите команду отбросов с уникальными способностями и дайте отпор Опальным. Не останавливайтесь ни перед чем, даже если придётся преследовать их до края света.