Сборник The Lara Croft Collection получил возрастной рейтинг для Nintendo Switch ©

ESRB присвоила возрастной рейтинг The Lara Croft Collection для Nintendo Switch. О чем она? Хотя прямо об этом не говорится, совершенно ясно, что это сборник игр Lara Croft and the Guardian of Light и Lara Croft and the Temple of Osiris, обе из которых уже официально подтверждены для Switch и в настоящее время запланированы на общий релиз в 2023 году. Рейтинг позволяет предположить, что релиз не за горами.

В описании рейтинга можно прочитать следующее

Это сборник из двух приключенческих игр, в которых игроки помогают Ларе Крофт и ее союзникам искать артефакты, чтобы помешать древним богам уничтожить мир. С видом сверху на 3/4 игроки путешествуют по руинам джунглей и древним храмам, решают головоломки и сражаются с полчищами вражеских существ (например, динозавров, гигантских жуков, каменных демонов). Игроки используют копья, пистолеты, пулеметы и винтовки, чтобы победить вражеские силы в стремительном бою. Сражения сопровождаются реалистичной стрельбой, большими взрывами и эффектами, которые сотрясают экран. Некоторые существа разлетаются на куски и/или испускают брызги желтой жидкости при попадании. Красная кровь изображена в нескольких случаях: большие пятна появляются, когда существо раздавлено между шипованными валиками; страница книги окрашивается каплями крови. В игре звучит слово "ублюдок".

Разработка этих двух игр для Nintendo Switch находится в руках компании Feral Interactive Limited, которая анонсировала игры в 2021 году, а затем перенесла их на конец 2022 - 2023 год: в рейтинге ESRB этот разработчик также отмечен за The Lara Croft Collection. Вероятно, ничего не остается, как ждать официального объявления даты выхода.