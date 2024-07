Last Epoch получила крупное обновление с множеством новых функций

Инди-студия Eleventh Hour Games выпустила первое крупное обновление игрового процесса для нашумевшей экшен-RPG Last Epoch.

Last Epoch Cycle 1.1 - Harbingers of Ruin вышла сегодня, 9 июля, с множеством новых функций, обновлений качества жизни и изменений, запрошенных фанатами. Cycle 1.1 добавляет новых боссов, Harbingers, систему Немезис для новых наград и прогресс по рангам новой фракции Забытые рыцари. Все это приводит к тому, что игроки в конечном итоге сталкиваются лицом к лицу с Абберот, совершенно новым и вселяющим ужас Pinnacle-боссом.

Чтобы помочь игроку, Harbingers of Ruin добавляет долгожданный прием Уклонение, чтобы быстро избегать мощных атак, а также 30 новых уникальных предметов, которые можно найти по всей Этерре.

Игроки Last Epoch также должны следить за предстоящим событием сообщества The Light Before The Dark, которое начнется 12 июля.