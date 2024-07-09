Last Epoch получила крупное обновление с множеством новых функций

Инди-студия Eleventh Hour Games выпустила первое крупное обновление игрового процесса для нашумевшей экшен-RPG Last Epoch.
Last Epoch Cycle 1.1 - Harbingers of Ruin вышла сегодня, 9 июля, с множеством новых функций, обновлений качества жизни и изменений, запрошенных фанатами. Cycle 1.1 добавляет новых боссов, Harbingers, систему Немезис для новых наград и прогресс по рангам новой фракции Забытые рыцари. Все это приводит к тому, что игроки в конечном итоге сталкиваются лицом к лицу с Абберот, совершенно новым и вселяющим ужас Pinnacle-боссом.
Чтобы помочь игроку, Harbingers of Ruin добавляет долгожданный прием Уклонение, чтобы быстро избегать мощных атак, а также 30 новых уникальных предметов, которые можно найти по всей Этерре.
Игроки Last Epoch также должны следить за предстоящим событием сообщества The Light Before The Dark, которое начнется 12 июля.
пройдя компанию и позадротя неделю в этих порталах, я наигрался на всю жизнь!