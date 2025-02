Второй сезон Last Epoch стартует 2 апреля

Студия Eleventh Hour Games представила тизер второго сезона ARPG Last Epoch, который получил название Tombs of the Erased. Разработчики постепенно раскрывают детали грядущего обновления, а его релиз запланирован на 2 апреля 2025 года.

В новом сезоне авторы учли пожелания игроков, уделив внимание стабильности клиента, балансу классов, предметов и интерфейсу. В игре появится новая фракция “Ткачи”, переработанная система Монолита Судьбы и Эхо, а также дополнительные зоны, противники и улучшенный крафт.

Tombs of the Erased обещает масштабные изменения, призванные сделать Last Epoch еще более увлекательной.