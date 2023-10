Мрачная готическая метроидвания The Last Faith выйдет 15 ноября ©

Издатель Playstack и разработчик Kumi Souls объявили о долгожданном выпуске мрачной готической метроидвании The Last Faith, которая дебютирует в цифровом формате по всему миру 15 ноября. Геймеры смогут погрузиться в захватывающий мир на ПК, PS5, PS4, Nintendo Switch, Xbox Series X|S и Xbox One.

Для желающих окунуться в мрачную и захватывающую вселенную The Last Faith до 15 ноября есть эксклюзивная возможность. Выпуск расширенной демо-версии, первоначально запланированной на следующую неделю, теперь доступен в Steam. В демо-версии игроки смогут сделать свои первые шаги в жестокой среде Мифрингала и почувствовать, что может предложить полная версия игры в ноябре.

Часто жестокая, но всегда придающая силы, The Last Faith основана на беспощадных и точных боях с огромным набором индивидуальных казней. Игроки откроют для себя огромное разнообразие оружия ближнего боя, тайных заклинаний и огнестрельного оружия дальнего действия, что позволит им прокладывать путь в своем собственном стиле.

Исследуйте богатое готическое окружение, чтобы собрать воедино разрозненную историю Мифрингала, и переживите напряженные сражения с толпами кровожадных врагов, которые не остановятся ни перед чем, чтобы положить конец Эрику. Используйте свой обширный арсенал оружия, чтобы с хирургической точностью поставить врагов на колени, и призовите таинственную силу Найкрукса, чтобы повысить уровень своих способностей и оставаться на шаг впереди.

Выйдите за пределы городских стен и пройдите по множеству нарисованных от руки локаций — от темных корявых лесов до холодных горных вершин. Разблокируйте новые способности, которые меняют контекст ранее исследованных областей и постепенно расширяют ваше понимание мира с помощью огромной взаимосвязанной карты.