Для ПК-версии The Last of Us Part 1 вышло обновление, добавляющее AMD FSR 3 вместе с Frame Generation

Одна из крупнейших игр для PlayStation, которая была отмечена ужасным портом в версии для ПК, The Last of Us Part I теперь получила поддержку AMD FSR 3 вместе с генерацией кадров. Игра Naughty Dog пока официально не поддерживает NVIDIA DLSS 3, но для неё есть моды, которые добавляют эту технологию в игру.

Приведенное ниже сравнение показывает, что мод DLSS 3 обеспечивает лучшую визуализацию, чем официальная реализация AMD FSR 3, но функция AMD обеспечивает значительное улучшение производительности.

The Last of Us Part I для ПК вышла в марте 2023 года и была отмечена плохой оптимизацией со стороны Iron Galaxy Studios, ответственной за порт. Чтобы привести игру в играбельное состояние, потребовалось много времени, особенно с учетом минимальных системных требований к аппаратному обеспечению. Одной из основных проблем была высокая потребность в видеопамяти, из-за которой не учитывались даже видеокарты с 8 ГБ видеопамяти.