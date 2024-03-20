Для ПК-версии The Last of Us Part 1 вышло обновление, добавляющее AMD FSR 3 вместе с Frame Generation

Одна из крупнейших игр для PlayStation, которая была отмечена ужасным портом в версии для ПК, The Last of Us Part I теперь получила поддержку AMD FSR 3 вместе с генерацией кадров. Игра Naughty Dog пока официально не поддерживает NVIDIA DLSS 3, но для неё есть моды, которые добавляют эту технологию в игру.
Приведенное ниже сравнение показывает, что мод DLSS 3 обеспечивает лучшую визуализацию, чем официальная реализация AMD FSR 3, но функция AMD обеспечивает значительное улучшение производительности.
The Last of Us Part I для ПК вышла в марте 2023 года и была отмечена плохой оптимизацией со стороны Iron Galaxy Studios, ответственной за порт. Чтобы привести игру в играбельное состояние, потребовалось много времени, особенно с учетом минимальных системных требований к аппаратному обеспечению. Одной из основных проблем была высокая потребность в видеопамяти, из-за которой не учитывались даже видеокарты с 8 ГБ видеопамяти.
моя RX6600 говорит спс)))
ппц я тока вчера прошел её ,перепроходить не буду
Я только в 2013 прошёл на ps3, потом на ps4, тоже перепроходить 10 раз не буду)
1280 на 720 писец дожили🤦
Думал игра будет норм. Играть начал недавно. Скучная, линейная, управление не привычно. Посмотрев сериал, сравниваю с игрой пока.
В 2013, она была норм
Какое же FSR убожество начиная с 0.35 и сколько выдает артефактов в динамике, насколько надо не любить себя, что бы так насиловать глаза!
Софтварнее решение часто будет хуже аппаратного. Но что делать, если хуанг кидало, бежать и менять 3080ti и 3070ti?
юзать длсс и фср особенно фср в 1080р это маразм, но если конечно нет возможности на хороший комп то как минимальная возможность ок, тяжёлые времена требуют тяжёлых мер, ок, а так сравнивать нужно в 4к и учитывать что фср это без блоков ии, плюс в некотррых играх фср лучше длсс, либо полностью равно в 4к конечно же в пресете качество не ниже, юзать ниже пресета качество тож такое себе, ну баланс минимум, не ниже.
А так фср 3 это ещё и генерация, вот например у меня в нативе эта игра отлично идёт а генерация делает игру ещё плавнее, апскейл юзать не обязательно, картинка в нативе, но игра идёт плавнее с генерацией, не понимаю срача в сторону фср, так как он совсем сопаставим длссу что на блоках ии, а когда фср станет и на блоках ии то уже обгонит длсс так как софтверно он на уровне а с блоками превзойдёт если это математически возможно что скорее всего уже нет, по сути длсс и фср будут на одном уровне вплоть до того пока кто то из них не станет подностью генерировать поблноценный игровой рендер и тогда вообще игра делать не придётся, ии всё сделает сам в реальеном времени по описанию текствовому и тд по различным инструкциям
Куда бежать то, выложил на Авито, пока еще эти карты актуальны на вторичке и купил какую нибудь 4070, если денег нет добавить на новую то можно там же на Авито на фулл гарантиии от какого нибудь ДНС еще года на два там хватает предложений, либо если не ссуль, то там же заказать напрямую из США через посредников, выйдет где то на 30% дешевле нашего ритейла, но без гарантии в РФ. Тут просто надо думать с точки зрения логики иногда, в данный момент карты 3000 серии еще актуальны и продать их можно за хорошо, в отличии от той же 2000 серии, которая аппаратно и морально устарела, но после выхода 5000 серии актуальной на вторичке станет уже 4000, а 3000 полетит вниз при продаже. Никогда не понимал дурачков сидящих на ведрах по 6 лет, а потом плачущих, что всё пропало хде взять денег на актуальное железо, когда их хлам уже стоит три копейки при продаже и по сути им надо собирать всю сумму с нуля, а не добавлять всего 50% к проданному железу!
Ещё есть дело принципа, не хочу например я мается с этой продажей, потом покажи что всё робит, потом найди ещё без надыбалова продаца новой видяхи, а если брак а если надыбали, морока траты убытки и тд, потому я не продаю старое железо, лежит либо как запасное для замены в случае поломок чтоб было на что пересесть на время а то всяко бывает а купить сразу не получается, плюс потсоянно менять часто железо тож не хочется, потому беру топ и сижу долго, чаще всего железки дохли раньше все со временем, пфю пфю но етперь железки целые и лежат как запастные части для тех работ если что поломается или временное решение притом не плохое такое, каждому своё, кто то любит суету с пк железяками, а кто нет и хочет подольше сидеть не думая об очередной трате времени на смену железяки когда не так давно это уже делал, топы должны жить 6 лет, среднячки 4 года, понятно что придётся после двух лет искать компромисы, но вот кидалово зелёных с генерацией так быстро сразу же в след поколении, могли бы хоть и софтверно это запелить для своих но нет, проще сказать купите новое что уже скоро будет старое
Твоя логика актуальна для статичного разрешения например full hd, тогда на топах можно сидеть наверное и 6 лет, но люди зачастую меняют видеокарты и параллельно мониторы на более большие и 2к/4к разрешение , плюс с каждым поколением выходят интересные фичи типа генерации на 4000 и скорее всего аппаратный блок нейронного сжатия текстур на 5000 серии. С генерацией я прошел с десяток игр уже на ультрах в 3к разрешении под 100 фпс и я более чем доволен переходом с 3000 на 4000 поколение, так же жду перехода с 4080 на 5080, если чистая мощность в растре опять вырастет на 50% + новые фишки завезут, свою 4080 я смогу продать за очень хорошо, как продал 3080 по лету