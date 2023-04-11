The Last of Us: Part 1 13.06.2013
8.6 4 221 оценка

Игроки продолжают развлекаться, находя все более странные баги в The Last of Us: Part 1

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PlayGround.ru
Новости

Новые релизы…новые релизы никогда не меняются. Баги и плохая оптимизация стали настоящей эпидемией, охватившей большую часть выходящих ААА-игр. ПК-порт бывшего эксклюзива The Last of Us: Part 1 болезнь не обошла.

И пока одни игроки громят рейтинги игры на агрегаторах, большинство просто развлекается. Кто-то просто смиренно ждет патча или играет используя сторонние фиксы, а кто-то просто ловит забавные игровые баги. Не знаем — станет это новым видом развлечения для геймеров на релизе, но сообщество фанатов TLoU активно развлекается, делясь друг с другом всем тем, что умудряется преподнести игра.

К примеру — как вам прыжок ведущий в параллельный мир? Просто баг и выход за текстуры, или тонкий намек разработчиков на то, что Джоэл умер еще во время побега с дочерью и все его путешествие в игре — агония умирающего разума?

А что на счет нестандартных способов вести машину? Угроза глобальной катастрофы и толп зараженных, наверняка заставит каждого желающего выжить приложить сверхусилия, но это как-то чересчур.

Очередное видео. которое может стать почвой для различных теорий относительно Джоэла — может герой давно сошел с ума и вместо девочки приютил неведомого монстра? Или это опять баг? Кажется, все таки, баг.

Зайдите в любую социальную сеть — и вы увидите не менее странные или смешные примеры того, как игра отчаянно пытается делать вид, что ее тестировали перед выпуском. Ну а если планируете присоединиться к этому странному “флешмобу”, то приобрести игру можно на платформе Difmark. Большой выбор продавцов, отзывчивая поддержка и промокод Playground на скидку 10% для всех наших пользователей, как приятный бонус!

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Комментарии: 9
Ваш комментарий
Mr_Dude090

The Bugs of Us.

6
ivaluev2015

Прикольно...

Только я, за три прохождения, не сталкивался с подобным.... Вылеты - были, зависания - были.... Баги - нет.....

1
Dias_Mst

😂😂😂

0
Jeliya Jam

Орнул с нижнего

0
MaxSP

Заценил как классно падают лучи солнца, на это безобразие? =)

1
SkyraX

жаль, что игру не постигла участь дневного гона в плане оптимизации

0
FlexGum

Вау, вылез за зону игры, вот это баг так баг. Палец не сломал нажимая "рестарт с чекпоинта"?

-1
Да не важно

Так держать хотим еще такие игры *за Шейдеры отдельное спасибо и прокачку Процессора*.

-2
POLKOVNIK2005

И набежали шакалы...

-4