Игроки продолжают развлекаться, находя все более странные баги в The Last of Us: Part 1

Новые релизы…новые релизы никогда не меняются. Баги и плохая оптимизация стали настоящей эпидемией, охватившей большую часть выходящих ААА-игр. ПК-порт бывшего эксклюзива The Last of Us: Part 1 болезнь не обошла.
И пока одни игроки громят рейтинги игры на агрегаторах, большинство просто развлекается. Кто-то просто смиренно ждет патча или играет используя сторонние фиксы, а кто-то просто ловит забавные игровые баги. Не знаем — станет это новым видом развлечения для геймеров на релизе, но сообщество фанатов TLoU активно развлекается, делясь друг с другом всем тем, что умудряется преподнести игра.
К примеру — как вам прыжок ведущий в параллельный мир? Просто баг и выход за текстуры, или тонкий намек разработчиков на то, что Джоэл умер еще во время побега с дочерью и все его путешествие в игре — агония умирающего разума?
А что на счет нестандартных способов вести машину? Угроза глобальной катастрофы и толп зараженных, наверняка заставит каждого желающего выжить приложить сверхусилия, но это как-то чересчур.
Очередное видео. которое может стать почвой для различных теорий относительно Джоэла — может герой давно сошел с ума и вместо девочки приютил неведомого монстра? Или это опять баг? Кажется, все таки, баг.
Зайдите в любую социальную сеть — и вы увидите не менее странные или смешные примеры того, как игра отчаянно пытается делать вид, что ее тестировали перед выпуском. Ну а если планируете присоединиться к этому странному “флешмобу”, то приобрести игру можно на платформе Difmark. Большой выбор продавцов, отзывчивая поддержка и промокод Playground на скидку 10% для всех наших пользователей, как приятный бонус!
The Bugs of Us.
Прикольно...
Только я, за три прохождения, не сталкивался с подобным.... Вылеты - были, зависания - были.... Баги - нет.....
😂😂😂
Орнул с нижнего
Заценил как классно падают лучи солнца, на это безобразие? =)
жаль, что игру не постигла участь дневного гона в плане оптимизации
Вау, вылез за зону игры, вот это баг так баг. Палец не сломал нажимая "рестарт с чекпоинта"?
Так держать хотим еще такие игры *за Шейдеры отдельное спасибо и прокачку Процессора*.
И набежали шакалы...