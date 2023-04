Игроки продолжают развлекаться, находя все более странные баги в The Last of Us: Part 1 ©

Новые релизы…новые релизы никогда не меняются. Баги и плохая оптимизация стали настоящей эпидемией, охватившей большую часть выходящих ААА-игр. ПК-порт бывшего эксклюзива The Last of Us: Part 1 болезнь не обошла. И пока одни игроки громят рейтинги игры на агрегаторах, большинство просто развлекается. Кто-то просто смиренно ждет патча или играет используя сторонние фиксы, а кто-то просто ловит забавные игровые баги. Не знаем — станет это новым видом развлечения для геймеров на релизе, но сообщество фанатов TLoU активно развлекается, делясь друг с другом всем тем, что умудряется преподнести игра. К примеру — как вам прыжок ведущий в параллельный мир? Просто баг и выход за текстуры, или тонкий намек разработчиков на то, что Джоэл умер еще во время побега с дочерью и все его путешествие в игре — агония умирающего разума? А что на счет нестандартных способов вести машину? Угроза глобальной катастрофы и толп зараженных, наверняка заставит каждого желающего выжить приложить сверхусилия, но это как-то чересчур. Очередное видео. которое может стать почвой для различных теорий относительно Джоэла — может герой давно сошел с ума и вместо девочки приютил неведомого монстра? Или это опять баг? Кажется, все таки, баг. Зайдите в любую социальную сеть — и вы увидите не менее странные или смешные примеры того, как игра отчаянно пытается делать вид, что ее тестировали перед выпуском.