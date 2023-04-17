Моддер добавил крутые костюмы в The Last Of Us Part 1, которые были вдохновлены культовыми играми и фильмами

Выход The Last Of Us Part 1 на ПК был омрачен плачевным техническим состоянием игры, которое до сих пор пытаются поправить регулярными патчами. Несмотря на плохую производительность релиз игры на "народной" платформе открыл для проекта новые возможности благодаря модификациями. Одному из энтузиастов уже удалось заметно расширить привычный гардероб Джоэла и Элли.
Моддер под ником Veir в общей сложности добавил в The Last Of Us Part 1 больше 40 новых костюм для главных героев игры. И хотя они не отличаются большим разнообразием и работают, как обычные скины это является великолепным началом для будущих работ от других авторов.
Новые костюмы для Джоэла и Элли были вдохновлены культовыми фильмами и играми разных эпох. Например, теперь Элли сможет носить футболку с изображением Cyberpunk 2077, а Джоэл будет использовать футболку в стиле фильма "Однажды в Голливуде".
удивительно, что до сих пор нет главного мода, если вы понимаете о чем я
полагаю вы о фуле :)
Так это же просто замена дефолтных футболок на такие же футболки, но с другим рисунком и цветом. Я думал там будут прям другие костюмы
Сделано конечно неплохо, но выбивается из повествования. Сразу отдает плохой шуткой, не веришь в происходящее, Джоэл в таких нарядах вообще на зумерка похож)
А Гутсз в очередной раз уронил сосиску.
Просто принты на футболке у Элли и на рубашке у Джоэла (причем спереди ) где этот Моддер видел рубашки с портретными принтами спереди ,сам такое фуфло носи !!!
Не у всех всё так плохо как пишут в каждом заголовке про эту игру. Да, требования завышены, но это ps5. На 2060 16 озу пройдена на высоких с dlss без багов и вылетов, в фулл
Ты зачем тут пукнул? Заголовок не видишь?