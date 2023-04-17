The Last of Us: Part 1 13.06.2013
8.6 4 382 оценки

Моддер добавил крутые костюмы в The Last Of Us Part 1, которые были вдохновлены культовыми играми и фильмами

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Gutsz
Новости

Выход The Last Of Us Part 1 на ПК был омрачен плачевным техническим состоянием игры, которое до сих пор пытаются поправить регулярными патчами. Несмотря на плохую производительность релиз игры на "народной" платформе открыл для проекта новые возможности благодаря модификациями. Одному из энтузиастов уже удалось заметно расширить привычный гардероб Джоэла и Элли.

Моддер под ником Veir в общей сложности добавил в The Last Of Us Part 1 больше 40 новых костюм для главных героев игры. И хотя они не отличаются большим разнообразием и работают, как обычные скины это является великолепным началом для будущих работ от других авторов.

Новые костюмы для Джоэла и Элли были вдохновлены культовыми фильмами и играми разных эпох. Например, теперь Элли сможет носить футболку с изображением Cyberpunk 2077, а Джоэл будет использовать футболку в стиле фильма "Однажды в Голливуде".

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The Last of Us: Part 1 "Таблица для Cheat Engine + Режим Разработчика" [1.0.3.0 Fixed] {Pontifice/cfemen}
Комментарии: 8
Ваш комментарий
NorutaUz

удивительно, что до сих пор нет главного мода, если вы понимаете о чем я

4
Magnusss

полагаю вы о фуле :)

0
Jarvis666

Так это же просто замена дефолтных футболок на такие же футболки, но с другим рисунком и цветом. Я думал там будут прям другие костюмы

2
denixharl

Сделано конечно неплохо, но выбивается из повествования. Сразу отдает плохой шуткой, не веришь в происходящее, Джоэл в таких нарядах вообще на зумерка похож)

1
CAN I HABE PIZZA PLS

А Гутсз в очередной раз уронил сосиску.

0
sevasT24

Просто принты на футболке у Элли и на рубашке у Джоэла (причем спереди ) где этот Моддер видел рубашки с портретными принтами спереди ,сам такое фуфло носи !!!

0
Death to the Nazis

Не у всех всё так плохо как пишут в каждом заголовке про эту игру. Да, требования завышены, но это ps5. На 2060 16 озу пройдена на высоких с dlss без багов и вылетов, в фулл

-1
Velikiy Guru

Ты зачем тут пукнул? Заголовок не видишь?

0