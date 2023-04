На видео показали серьезное улучшение текстур The Last of Us Part I на ПК в последнем патче ©

Команда разработчиков из Naughty Dog продолжает работать над исправлением проблемой ПК-версии The Last of Us Part I. Игра получила уже шесть полновесных обновлений, которые устраняет известные сбои и улучшают производительности игры на разных конфигурациях. Похоже, что в патче 1.0.4 разработчики действительно хорошо поработали над графикой экшена. Новые видеоролики со сравнением обновлений показывает серьезное улучшение текстур.

Сравнение производительности патча 1.0.3 и патча 1.0.4 для The Last of Us Part I:

Согласно наблюдением производительность The Last of Us Part I в патче 1.0.4 осталась на прежнем уровне. Обновление проводит большую работу над оптимизацией текстур, которые стали выглядеть и работать намного лучше. Модели и окружающие объекты стали намного детализирование, особенно это заметно при игре на низких настройках графики. При этом, нагрузка на систему ПК осталась на том же уровне, а в некоторых частях игра более равномерно потребляет ресурсы.

Сравнение релизной версии игры и патча 1.0.4 :

Сравнение патчей на бюджетной видеокарте GeForce GTX 1060:

Как показывают представленные технические анализы, The Last of Us Part I на ПК стала выглядеть и работать лучше. Тем не менее разработчики обещают продолжить выпускать обновления для игры.